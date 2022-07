Engeland viert het succes van de voetbalvrouwen: ‘In gedachten is die finale al gewonnen’

Rachel Daly en Ellen White van het Engelse vrouwenteam vieren hun overwinning op Zweden, in het Bramall Lane Stadium in Sheffield. Beeld Rui Vieira / AP

Dag Patrick, de ‘Lionesses’ wonnen gisteravond met maar liefst 4-0 van Zweden. Klinkt het ‘football is coming home’ net als bij het mannenvoetbal al in de straten?

‘Ik heb het nog niet gehoord, maar het is ongetwijfeld al veel gezongen. De wedstrijd van gisteren was een spektakel voor de Engelsen, een overtuigende overwinning op het team dat nu tweede staat op de wereldranglijst. Er wordt veel gekeken in de pubs en er was zeker sprake van een feestsfeer. Boxpark, een groot buitenterras waar het als het mannenteam speelt altijd vol staat met zuipende fans, zat ook gisteravond vol, dus het leeft zeker.

‘Het publiek, ook in de stadions, is wel anders dan bij het mannenvoetbal. Er zijn veel meer vrouwen en kinderen die nu kijken. Dat hoor je ook als de toeschouwers in het stadion hun stem verheffen, de toon ligt een stuk hoger.’

Leeft de rest van het toernooi ook, of zijn de Engelsen vooral geïnteresseerd in het succes van hun eigen ploeg?

‘Het gaat de Engelsen met name om hun eigen team. Tegelijkertijd is het record voor het grootste aantal toeschouwers bij een wedstrijd waarin het gastland niet meespeelt al drie keer verbroken, voor het laatst bij Nederland-Zwitserland. Dat komt ook door de meereizende fans, met name veel uit Nederland en Portugal. Overigens worden niet alle wedstrijden in grote stadions afgewerkt: de vrouwen spelen ook op het trainingscomplex van Manchester City.

‘Wel worden alle wedstrijden live op televisie uitgezonden, waar ze het toernooi serieus nemen. Er schuiven veel vrouwen als analist aan, maar ook iemand als Ian Wright, die normaal gesproken het mannenvoetbal becommentarieert. Die plotselinge aandacht van journalisten die het vrouwenvoetbal eerst links lieten liggen wekt wat wrevel bij de trouwe volgers, maar het geeft ook aan dat het belangrijker wordt.’

De Engelsen hebben in de laatste jaren hard aan de weg getimmerd met een sterke vrouwencompetitie. Is dat de basis voor het succes van deze ploeg?

‘Ja, zeker. Chelsea, Manchester City en Arsenal zijn sterke ploegen waar ook veel vrouwen uit andere landen spelen, zoals Vivianne Miedema. Die clubs hebben er veel geld voor over om hun rivalen af te troeven, waardoor de competitie prestigieuzer wordt en het niveau omhoog gaat. Ook in de media groeit de aandacht. De sportkranten ruimen elke maandag zeker een pagina in om verslag te doen van de vrouwencompetitie.’

Hoe schatten ze in Engeland de rol in van de Nederlandse coach Sarina Wiegman?

‘Zij wordt gezien als de hoofdrolspeelster in dit succes, ze hebben het hier over de ‘Wiegman Mentality’. Wiegman straalt zelfvertrouwen en kalmte uit, en heeft dat ook op haar speelsters over kunnen brengen. Daarnaast laat ze het team intelligenter spelen. De spelers lopen met haar weg, en de resultaten liegen er niet om. Sinds ze in september vorig jaar het roer overnam heeft het team 17 keer gewonnen, 2 keer gelijk gespeeld, nooit verloren en 104 doelpunten gescoord.

‘Er is daarom veel aandacht voor haar persoon. Voor het toernooi kwamen al Engelse journalisten naar me toe die informatie wilden over haar. Wiegman is bescheiden, ze hoeft niet zelf de show te stelen. Tijdens persconferenties weigert ze om individuele speelsters uit te lichten, maar heeft ze het altijd over het team. Daar is veel waardering voor. Sommige commentatoren vragen zich al af of ze Gareth Southgate niet kan opvolgen als coach van het mannenteam.’

Zondag is de finale in een uitverkocht Wembley. Hebben de Engelsen er vertrouwen in, of houden ze nog een slag om de arm?

‘In de gedachten van mensen hier is die finale al gewonnen. De Engelsen worden al gauw enthousiast over hun sportploegen, en nu is dat ook logisch: als je het een na beste team ter wereld met 4-0 wegspeelt kan je de hele wereld aan. Het zou ook wel poëtisch zijn als de vrouwen doen wat de mannen vorig jaar niet lukte: het voetbal weer naar huis halen, in een EK-finale op eigen bodem.’