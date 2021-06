Engeland groepswinnaar na weinig verheffende overwinning op Tsjechië, Schotten uitgeschakeld

Engelse fans reageren op de overwinning op Tsjechië, in Manchester. Beeld AFP

Alle ballen op Jack Grealish, dat leek tegen de Tsjechen het motto te zijn van de Engelsen. Door de afwezigheid van Mason Mount kreeg de behendige, populaire aanvaller van Aston Villa, te herkennen aan zijn afgezakte sokken, eindelijk en op veler verzoek een basisplaats. Telkens hij aan de bal kwam begon het te gonzen in het voor een kwart gevulde Wembley.

Grealish toonde lef, de bereidheid om het avontuur te zoeken, iets wat afwezig was bij de Engelsman in het doelpuntloze gelijke spel tegen Schotten, afgelopen weekeinde. In de twaalfde minuut legde hij de bal panklaar voor Sterling, die van dichtbij kon inkoppen. Eerder in de wedstrijd had de aanvaller van van Manchester City de paal geraakt.

Op de andere vleugel liet ook de 19-jarige Bukayo Saka van Arsenal een goede indruk achter met zijn dribbels en gedurfde spel. Hij werd uitgeroepen tot Man van de Wedstrijd. Tussen deze twee vleugelaanvallers in ploeterde Harry Kane, wiens EK tot dusver teleurstellend verloopt. Voor het eerst in drie wedstrijden wist hij een schot op het vijandelijke doel te lossen, maar de doelman stond in de weg.

Het probleem bij de Engelsen is, net als bij Oranje, vooral de kwetsbare verdediging, zelfs nu Harry Maguire terug is. Enkele keren waren de Tsjechen, die ook al geplaatst waren, gevaarlijk. De ploeg van Jaroslav Silhavy bleek echter te weinig kwaliteit te bezitten om het de Engelsen moeilijk te maken.

Buitenspel

In de tweede helft zakte het duel weg naar een bedenkelijk niveau. De beslissing van Southgate om publiekslieveling Grealish een half uur voor tijd naar de kant te halen, maakte het er niet beter op. De Engelse fans vermaakten zich met het zingen van het God Save the Queen en met het nieuws dat de Schotten op achterstand waren gekomen tegen Kroatië.

Kort voor tijd leek Jordan Henderson na vijftig interlands eindelijk zijn eerste interlanddoelpunt te hebben gemaakt, maar de Liverpool-middenvelder bleek buitenspel te hebben gestaan. Southgate gunde ook Borussia Dortmund-spelers Jadon Sancho en Jude Bellingham speelminuten. Laatstgenoemde werd verwelkomd met het Beatles-nummer Hey Jude.

In het Engelse kamp bestaan zorgen over een mogelijk treffen met Die Mannschaft, die de verdediging meer problemen zal bezorgen. Het is onzeker of Southgate dan wel kan beschikken over de zelfisolerende Mount. De bondscoach is woedend over het feit dat de Chelsea-speler zich moest afzonderen wegens diens contact met de besmette Schot Billy Gilmour, zijn clubgenoot.

Het voordeel is dat Grealish als uitstekende vervanger geldt.

