Energieverslindende kantoorgebouwen kelderen in prijs, zien vastgoedonderzoekers

Beeld Flip Franssen / HH

Onzuinige kantoorgebouwen zijn sterk in prijs gedaald. Het verschil in gemiddelde verkoopprijs tussen meer en minder duurzame kantoren is met bijna 20 procent gestegen sinds verplicht werd gesteld dat bedrijfsgebouwen energielabel C of beter moeten hebben. Vooral voor kantoorgebouwen met een energielabel G – ‘bruine’ gebouwen die duidelijk niet aan de eisen voldoen – hebben vastgoedbeleggers veel minder geld over.

Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Maastricht in een onderzoek dat donderdag werd gepubliceerd in economenvakblad ESB. Volgens hoogleraren vastgoed Piet Eichholtz en Nils Kok en promovendus Xudong Sun is de prijs per vierkante meter voor kantoren met label G (de slechtste energieprestatie) sinds 2018 met bijna veertig procent gedaald.

In dat jaar kondigde de overheid aan dat alle bedrijfsgebouwen vanaf 1 januari 2023 verplicht label C of beter moeten hebben. Voldoet een gebouw niet aan die eis, dan dreigt een boete of een verbod op gebruik. Tienduizenden gebouwen voldoen echter nog niet aan de eisen.

Eind 2022 telde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 257 duizend commerciële gebouwen met een energielabel, waarvan 57 duizend nog niet waren voorzien van energielabel C of beter. Van de 92 duizend kantoorgebouwen in die verzameling haalden er ruim 20 duizend nog niet de vereiste score. Bij de ‘slechtste’ bedrijfsgebouwen komt een groot deel niet verder dan G, het slechtste label.

Gebrekkige handhaving

Dan zijn er ook nog tal van gebouwen zonder energielabel, van wie de energieprestaties dus nog onbekend zijn. Volgens de onderzoekers hebben ongeveer 38 duizend kantoorgebouwen eind 2022 nog steeds geen energieprestatiecertificaat.

De wetenschappers hekelen de gebrekkige handhaving van de duurzaamheidsnorm door gemeenten. Gooi die gebouwen dicht bij overtreding, manen zij, dan zal de vraag van huurders naar inefficiënte gebouwen verder afnemen. Ook zal het eigenaren motiveren om de energie-efficiëntie van hun bezit sterk te verbeteren.

Eigenaren die verduurzaamden pakten vaak aardig door, zien de onderzoekers. Veelal werd niet volstaan met labeltje C, maar meteen doorgestoten naar label A. Daarbij kan meespelen dat de duurzaamheidseisen mogelijk nog verder worden opgeschroefd, naar label A. De pandeigenaren krijgen wel hulp van de overheid, van subsidie voor isolatie tot belastingvoordelen op verduurzaming.

Voor nalatige eigenaren hebben de onderzoekers een waarschuwing. Voor vastgoedleningen worden steeds strengere eisen gesteld aan de energieprestaties van het onderpand. ‘Duurzaamheid lijkt dus niet langer een luxe, maar een noodzaak.’