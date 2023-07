Energierekening in juni op jaarbasis gemiddeld 630 euro hoger dan een jaar geleden

Een Leersummer heeft stookhout gesprokkeld, november 2022. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Hogere belastingen en leveringstarieven zijn de belangrijkste oorzaak van de prijsstijging. Doordat consumenten hun verbruik hebben verlaagd, wordt de prijsstijging deels gedempt. Zonder deze besparingen was de rekening nog eens 40 euro hoger uitgevallen, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het CBS is uitgegaan van de energieprijzen voor juni en heeft deze vertaald naar een gemiddelde energierekening voor een jaar. In de cijfers is rekening gehouden met het prijsplafond dat sinds januari geldt.

Vertaald naar jaarbasis betaalden huishoudens in juni 2.320 euro. Dit bedrag is overigens wel flink lager dan in november en december vorig jaar, toen de energieprijzen hun hoogtepunt bereikten. Eind vorig jaar waren Nederlandse huishoudens gemiddeld 3.000 euro per jaar kwijt aan gas en licht.

Dat de rekening in juni ondanks de gedaalde prijzen van gas en stroom nog steeds hoger uitvalt dan een jaar geleden, komt vooral door hogere belastingen. Vorig jaar voerde het kabinet een potpourri aan belastingverlagingen door, met als doel de enorme prijsstijgingen voor burgers te dempen. Deze maatregelen zijn begin dit jaar grotendeels teruggedraaid.

Transport van energie

Zo steeg de energiebelasting op elektriciteit op 1 januari en werden de variabele energiebelasting en de leveringstarieven hoger. Ook het transport van energie werd duurder.

De tijdelijke verlaging van het btw-tarief heeft geen invloed op de jongste berekening door het CBS van de gemiddelde energierekening, omdat deze maatregel vorig jaar juli werd ingevoerd en in januari van dit jaar weer stopte – het CBS keek naar de energieprijzen in juni.

In ‘ruil’ voor de hogere belastingen werd begin dit jaar het prijsplafond ingevoerd. Hierdoor betalen consumenten tot een bepaald verbruik maximaal 40 cent per kilowattuur en 1,45 euro voor een kubieke meter gas. Ook deze maatregel is meegenomen in de CBS-berekening.

Het CBS benadrukt dat het om gemiddelden gaat: afhankelijk van de samenstelling en bijvoorbeeld het type en de grootte van de woning, betalen huishoudens een hoger of lager bedrag. Ook het soort energiecontract speelt een rol bij de hoogte van de rekening.