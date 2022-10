Energierekening gaat nog verder omlaag nu kabinet tandje bijzet om Nederlanders de winter door te helpen

Energieminister Rob Jetten Beeld Arie Kievit

Toch zal niet iedereen met een gerust hart de winter in kunnen, blijkt uit de uitgewerkte plannen die Energieminister Rob Jetten later donderdag naar de Kamer zal sturen. De overheid stort de eenmalige bonus van Jetten namelijk niet direct op een rekening, maar stelt die vermoedelijk beschikbaar in de vorm van een soort voucher die bij een energiemaatschappij kan worden ingeleverd. Huishoudens kunnen zo in november en december een korting op hun energienota krijgen. Later op dinsdagmiddag wordt duidelijk of alle huishoudens dit bedrag krijgen, of alleen de laagste inkomens.

Energieplafond royaler

Zeker is dat het kabinet ook mensen met middeninkomens tegemoet komt door het eerder gepresenteerde prijsplafond royaler te maken. Het verlaagt het maximumtarief naar 1,45 euro per kuub gas en 40 cent per kilowattuur elektriciteit. Daarmee worden de tarieven voor gas en elektra iets lager dan eerder aangekondigd op Prinsjesdag. Vooral het tarief voor elektriciteit daalt fors, van 70 cent naar 40 cent. Dit is vooral gunstig voor veelverbruikers van elektriciteit, zoals grote gezinnen en mensen met een warmtepomp.

Er is een addertje onder het gras. Alleen als een huishouden onder een jaarverbruik van 1.200 kuub aardgas 2.900 kilowattuur elektriciteit blijft, zal het de gegarandeerd ‘lagere prijs’ betalen die het kabinet heeft aangekondigd. Ook hier weer geldt dat het verbruiksplafond vooral voor veelverbruikers van elektriciteit gunstig uitpakt. Een gemiddeld gezin verbruikt jaarlijks namelijk maar 2400 Kwh elektrictiteit, in plaats van 2.900.

Toch doen ook mensen met een warmtepomp of grote gezinnen er goed aan om zich nog niet rijk te rekenen. De veelverbruikers zullen nog steeds de volle marktprijs moeten betalen zodra ze het plafond van het kabinet doorbreken.

Afgesloten klanten

Het energienoodhulppakket moet voorkomen dat gezinnen en mkb-bedrijven deze winter van gas en elektriciteit worden afgesloten, omdat ze hun energierekening niet meer kunnen betalen. De oppositie uitte eerder de vrees dat het haastig voorgestelde energieplafond op Prinsjesdag niet iedereen zal helpen en pleitte daarom voor uitbreiding van de coulanceregeling. GroenLinks en PvdA opperden gezamenlijk het idee van een energieplafond, wat het kabinet omarmde. Nu die hulp royaler is dan eerder toegezegd, reageren ze opgelucht, maar terughoudend.

‘Het is belangrijk dat er nu een prijsplafond komt. Daarmee gaat de energierekening fors omlaag en krijgen mensen eindelijk meer zekerheid’, zegt PvdA-leider Attje Kuiken. ‘Dit helpt mensen fors, maar er is meer nodig om te voorkomen dat mensen in de schulden belanden. Een hoger minimumloon en meer steun voor huurders en mensen met een middeninkomen bijvoorbeeld.’