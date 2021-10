Nieuws

Energieprijzen rijzen de pan uit en brengen economisch herstel in gevaar, waarschuwt IMF

De toch al sterk opgelopen energieprijzen zijn dinsdag tot recordhoogte gestegen. De gasprijs brak dinsdag voor het eerst door de grens van 100 euro per megawattuur, tot een piek van bijna 120 euro. EU-leiders en -ministers buigen zich deze week over de gascrisis, die in de ogen van het IMF het herstel van de wereldeconomie in gevaar brengt.