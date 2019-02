Energieprijs vreet ook aan de klimaatberekeningen

Goedemiddag,

Terwijl het kabinet worstelt met de energierekening, kunt u nu zelf checken wat de partijen deden met uw stem van vier jaar geleden.

Hier zijn uw Dagkoersen.

GESPREK VAN DE DAG

‘Klopt dat wel?’

De mispeer van het kabinet en het Planbureau voor de Leefomgeving met de energierekening had voor beide partijen niet op een slechter moment kunnen komen.

Het Planbureau staat aan de vooravond van het belangrijkste moment in z’n nog maar korte bestaan: op 13 maart is het scherprechter in het nationale klimaatdebat. Dan moet het uitmaken of het kabinet inmiddels voldoende klimaatplannen in de maak heeft om aan de doelstellingen uit het regeerakkoord te voldoen. De Kamer, lobbyisten en zelfs de ‘klimaaatstakers’ op de middelbare scholen hebben zich erbij neergelegd dat pas daarna het inhoudelijke debat weer verder kan worden gevoerd. Nu het Planbureau de stijging van de energienota niet heeft voorzien, en eerder al worstelde met het rekenmodel voor de verkoop van elektrische auto’s, wordt opeens van vele kanten openlijk aan de capaciteiten van het bureau getwijfeld. Dat kan een probleem worden als de klimaatberekeningen er straks liggen en alle betrokkenen er hun eigen draai aan geven.

Voor het kabinet komt daar nog een probleem bij. Rutte III tracht, evenals Rutte II, nu al jaren de boodschap aan de man te brengen dat Nederland na de crisisjaren nu echt het herstel gaat merken in de eigen portemonnee. De realiteit is dat het reëel beschikbare inkomen stelselmatig achterblijft bij de groeiende economische welvaart. De gemiddelde Nederlander merkt nauwelijks dat het beter gaat. Gemeten over 25 jaar blijft het uurloon ook structureel achter bij de groei van de arbeidsproductiviteit. Dat heeft deels te maken met de belastingdruk, die sinds de crisisjaren behoorlijk is gestegen.

Ook dit raakt aan het klimaatdebat, omdat het kabinet spreekt van ‘lastenverschuiving’: minder belasting op arbeid, meer op milieubelastende consumptie. Vooralsnog hebben veel kiezers aan het begin van 2019 de indruk dat de verlaging van de inkomstenbelasting kan worden weggestreept tegen de energieprijzen en de btw-verhoging, zodat er zelfs in tijden van hoogconcunctuur niet zo veel overblijft onder de streep. Het gevolg voor het consumentenvertrouwen wordt zichtbaar.

De oppositie kan z'n lol niet op. Geert Wilders vond een onconventionele manier van verzet en vraagt het kabinet nu ook per petitie om ‘op te stappen, af te treden en nooit meer terug te keren'.

Vier weken voor de cruciale verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Eerste Kamer, zal het kabinet er niet gerust op zijn.

WAT DEDEN ZE NOU MET UW STEM?

De Volkskrant Stemchecker staat voor u klaar

Was u vóór het Klimaatverdrag van Parijs? Dan was alleen de PVV van Geert Wilders het in de Eerste Kamer niet met u eens.

Was u tégen de nieuwe wet om meer orgaandonoren te werven? Dan stemden CDA, VVD, PVV, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en SGP in de Eerste Kamer met u mee.



En was u vóór afschaffing van het eigen risico in de zorgverzekering? Dan vond u PVV, PvdA, SP, GroenLinks, SP, 50Plus en de Partij voor de Dieren aan uw zijde.

Op deze en nog 22 andere stellingen kunt u vanaf vandaag in de Volkskrant Stemchecker uw eigen mening toetsen aan het stemgedrag van de partijen in de Eerste Kamer. Na het invullen van 25 stellingen ziet u welke partijen het vaakst aan uw zijde stonden. Daarmee is de Stemchecker een stemwijzer die niet de plannen van politieke partijen maar hun daden vergelijkt met de voorkeuren van de kiezer.

Hier kunt u 'm vanaf nu zelf invullen.

Leden van de Eerste Kamer in stemming bijeen. Beeld ANP - Robin van Lonkhuijsen

OP KOMST

De omroep van Denk

Voor de camera van Powned-verslaggever Rutger Castricum bevestigde DENK-fractievoorzitter Tunahan Kuzu dinsdag dat de partij bezig is met de oprichting van een publieke omroep. Het plan komt van zijn partijgenoot Selçuk Öztürk.

Allianties tussen omroepen en partijpolitieke stromingen zijn zo oud als het omroepbestel. Maar een partij die een omroep opricht, mag dat? Huub Wijfjes, hoogleraar geschiedenis van radio en televisie aan de Universiteit van Amsterdam, ziet geen bezwaar. In principe mag iedereen een omroep oprichten, mits je de meerwaarde en voldoende maatschappelijke steun kunt aantonen. Maar hij waarschuwt wel dat Denk niet moet rekenen op een verlengstuk van de politieke activiteiten. ‘De autonomie en onafhankelijkheid van een omroep moeten aantoonbaar zijn. Een omroep mag geen commercieel of partijpolitiek belang dienen.’

Een woordvoerder van het Commissariaat voor de Media (CvM) zegt dat DENK nog geen aanvraag heeft ingediend. De partij heeft daar nog precies een jaar voor; tot 20 februari 2020 kunnen initiatiefnemers een verzoek indienen om vanaf 2021 toe te treden tot het omroepbestel.

Denk-Kamerleden Öztürk en Kuzu in de wandelgangen van de Tweede Kamer. Beeld ANP

