Energiemaatschappij Vattenfall betaalt voor windpark op zee

Een windmolen van Vattenfall.

Vattenfall heeft een veiling gewonnen voor de bouw van de helft van windpark Hollandse Kust Zuid, 18 kilometer uit de kust van Scheveningen. Dat maakte het ministerie van Economische Zaken en Klimaat woensdagavond bekend. Vorig jaar was Vattenfall al de eerste energiemaatschappij die zich verplichtte een windpark op zee te bouwen zonder subsidie; dat ging om de andere helft van hetzelfde windpark.

In 2013 kostte een kilowattuur nog 17 cent subsidie, en was de verwachting dat het tien jaar zou duren om daar 10 cent vanaf te krijgen. Maar al drie jaar later kon het Deense Ørsted windpark Borssele bouwen met een subsidie van slechts 7,3 cent per kilowattuur. Overigens zal overheidsbedrijf Tennet de kosten voor het aansluiten van het park op het stroomnet voor zijn rekening nemen.

Het nu vergunde park krijgt een vermogen van 750 megawatt, genoeg om een miljoen huishoudens van stroom te voorzien. De bouw start in 2022. Andere bieders voor het windpark waren de combinaties Shell-Eneco-Van Oord, Meewind-Engie, en het Deense Ørsted.