Energieleveranciers bieden weer jaarcontracten aan, doen of niet?

Per 1 april zou er een fijne tijd aanbreken voor de vele Nederlanders die niet van onzekerheid houden. Vanaf dat moment zou er weer een ruim aanbod komen van vaste energiecontracten. Maar eind vorige maand werd duidelijk dat daarvoor nog even geduld nodig is. Energiebedrijven hebben namelijk nog tot ‘uiterlijk’ 1 juni de tijd nodig om de nieuwe regel in te voeren die het voor hen weer mogelijk maakt om zonder grote risico’s vaste contracten aan te bieden.

Intussen vliegen de aanbiedingen je als consument om de oren. Sinds de piek afgelopen zomer is de prijs op de groothandelsmarkt gestaag gedaald. Dat vertaalt zich al maanden in variabele energiecontracten met tarieven die onder het prijsplafond liggen. Sinds kort groeit ook het aantal halfjaar- en jaarcontracten onder de plafondprijs.

Consumenten die graag zekerheid hebben over hun energierekening, zitten door die situatie met een dilemma. Moeten zij nu al toehappen op zo’n vast contract? Of toch nog even wachten tot 1 juni?

Op het eerste gezicht lijkt er geen grote urgentie om snel in actie te komen. Sinds 1 januari geldt het prijsplafond voor energie, waarbij de overheid een jaar lang maximumprijzen garandeert voor een bepaalde hoeveelheid energie. Voor stroom is dat 40 eurocent per kilowattuur voor de eerste 2.900 kilowattuur. Voor gas is dat 1,45 euro per kubieke meter voor de eerste 1.200 kubieke meter. En voor warmte is het 47,38 euro per gigajoule voor de eerste 37 gigajoule.

Geen gigantische besparingen

Meerdere aanbieders schermen dus al met vaste tarieven die daaronder liggen. Maar het verschil is nog niet erg groot. De goedkoopste halfjaarprijzen zijn 1,25 euro per kuub gas of 35 cent per kilowattuur. De beschikbare jaarcontracten zitten slechts een paar cent af van het prijsplafond. Dat levert vooralsnog dus nog geen gigantische besparingen op. Zeker gezien het feit dat het inmiddels lente is en het energieverbruik van de meeste huishoudens komende maanden heel laag is.

Het voordeel van overstappen is vooralsnog dus beperkt. Zeker wanneer het om halfjaarcontracten gaat. Maar voor jaarcontracten ligt dat iets anders. Het prijsplafond loopt immers eind dit jaar af. Sluit je nu een jaarcontract, dan koop je dus de zekerheid dat je tijdens de komende winter niet met plotse prijsstijgingen wordt geconfronteerd. Gezien alle geopolitieke spanningen in de wereld is dat voor velen waarschijnlijk een geruststellende gedachte.

Maar welk voordeel zou het kunnen hebben om te wachten tot 1 juni? Daarvoor is het goed om in te zoomen op wat er nu precies zal gaan veranderen. De nieuwe regel geeft energiebedrijven het recht om klanten die voortijdig hun contract opzeggen een boete op te leggen die recht doet aan de schade die dat vertrek oplevert voor het oude energiebedrijf.

Boetes nog gemaximeerd

Nu zijn die boetes nog wettelijk gemaximeerd op 125 euro per energiesoort waarvoor het contract is afgesloten (dus maximaal 250 euro voor stroom én gas). Die maximumboete maakte dat energiebedrijven massaal stopten met het aanbieden van vaste contracten toen de gasprijs vorig jaar hard steeg en alle kanten op schoot. Klanten die een vast contract zouden afsluiten bij die hoge prijs, zouden massaal hun contract opzeggen zodra de markt weer wat zou herstellen. Waarna het energiebedrijf met duur ingekochte energie zou achterblijven.

Onder de nieuwe regels is dat risico geweken en is dus de verwachting dat energiebedrijven weer volop vaste contracten zullen aanbieden. Met looptijden tot wel vijf jaar. En gezien de huidige prijzen op de groothandelmarkt voor gas, lijkt het goed mogelijk dat er vanaf komende zomer behoorlijk gunstige vijfjaarscontracten aangeboden zullen worden.

Mensen die van zekerheid houden, zal dat als muziek in de oren klinken. Maar dat wil niet zeggen dat het voor hen dus onverstandig is om nu al een jaarcontract af te sluiten. Mocht er deze zomer ineens een gunstige contract zijn dat nog veel langer zekerheid biedt, dan kunnen ze het jaarcontract gewoon opzeggen. Daarvoor geldt dan nog het oude regime waarbij op het beëindigen van een jaarcontract voor gas en licht een boete van 100 euro staat. Dat is voor sommige mensen misschien best een aanvaardbare prijs voor nog meer gemoedsrust.