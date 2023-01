Energiegiganten trekken de nieuwe kleren van de keizer aan, en heffen hun modderige bruinkoolhanden

Opengereten aarde, maar niet zoals een wond: netjes en beschaafd is het wuivende landschap verminkt, laagje voor laagje zijn de terrassen afgeschraapt, het is een wonder hoe de monsterlijke, onverschillige baggermolens in staat waren zo precies hun werk te doen, met die ijzeren horrortanden.

Vieze oude techniek, 19de-eeuws eenvoudig: de machines voeren hun bruinkool af op loopbanden die door de put zijn getrokken, samenkomen op een rangeerterrein en daarna omhoog worden geholpen naar de verbrandingsinstallaties, daar bij de walmende koeltorens aan de horizon. Alles hier, ook de terreinwagens van de politie die heen en weer rollen als in een knikkerbaan, neemt de kleur aan van zijn omgeving, stof en modder, dat is wat overblijft.

Uitzicht op de bruinkoolmijn. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het sloopbedrijf is trots op zijn gapende gat: over de rand aan de zuidzijde is een skywalk aangelegd opdat bezoekers zich vergapen aan de 48 vierkante kilometer vernietiging, en op de informatieborden laat energiegigant RWE AG duidelijk weten wat zijn zelfbeeld is: ‘een van de wereldleiders op het gebied van hernieuwbare energie’.

Zo trots. Die grote Schaufelradbagger, armen en kop dreigend geheven tegen het uitgeputte dorp, is 100 meter hoog en schraapt 240 duizend ton bruinkool per dag uit landschap dat van leven ontdaan, meer grijs dan bruin en versteend naar de horizon golft. Zo trots dat ze ‘einen entscheidenden Beitrag’ leveren aan de planeet.

‘Fickt euch’ staat erboven, in viltstift.

Dit is wat energiebedrijven doen: ze trekken de nieuwe kleren van de keizer aan en bekijken hun outfit tevreden in de spiegel. Dicht bij de mijn is door RWE een ‘natuurbelevingspad’ aangelegd, de folder toont een kerngezond gezinnetje dat zich laaft aan bomen en vlinders, bloemen en salamanders, aan alles wat verdwijnt in de put en in de ongekende uitstoot van de bruinkoolfabriek.

Shell maakte lang geleden al romantische reclamespots over bezorgde medewerkers die de aarde gingen redden, ‘netto nul uitstoot’ is nu het motto. ExxonMobil (‘creating sustainable solutions’) voorspelde decennia terug de klimaatramp en deed niets.

Vattenfall: ‘Fossielvrij leven.’

Engie: ‘Samen maken we Nederland groener.’

De volgende klimaattop is in Dubai, en de voorzitter is de baas van een oliebedrijf. Fickt euch.

Zo trots. Zo rijk. Zoals banken niet veranderen omdat de economie ervan afhankelijk is, laat RWE een dorp ontruimen voor meer bruinkool, want zelfs de moedigste politici zijn verslaafd aan elektriciteit.

Lützerath valt bijna van de klif. De politielinies rukken meter voor meter op, kalm en onontkoombaar als hoogwater. De bezetters hebben er een kalm middeleeuws dorp van gemaakt met kampvuur, latrines en bedden in stro, het zijn mensen die rekening houden met elkaar. Met een hak graven ze greppels, met handzagen maken ze planken voor boomhutten die wiegen in de wind, waarin ze wachten op de massieve politiemacht die vanuit heel Duitsland is opgemarcheerd. Toch blijven ze hoffelijk.

Een eeuw geleden begon RWE met het verbranden van bruinkool, en het laat z’n geschiedenis niet zomaar los. Hier zijn ze nu eenmaal goed in, het is smerig maar goedkoop en levert gouden bergen, en de enigen waarmee het bedrijf rekening mee heeft te houden, zijn z’n stakeholders. Dus heft het opnieuw z’n modderige handen, ook al kijkt de hele wereld mee.

De boorkop staart het dorp bloedeloos aan, de aarde trilt van de gronddumpers en grijpers en zodra het kan, vlak achter de linies al, begint RWE onmiddellijk met slopen en ontbossen. Daarachter worden gearresteerde activisten weggereden in een busje met het logo van de energiegigant. Het gezag heeft twee gezichten.

Bruinkool is voorbij, maar nu even niet: politici, zelfs die van de Groenen, geloven dat RWE over zeven jaar stopt met de destructie, maar ook dan zijn er vast weer redenen te bedenken waarom het niet kan.

De mens is de enige soort die meer neemt dan hem toekomt, en heeft er altijd een goede verklaring voor.

Netjes en beschaafd laten de demonstranten zich wegvoeren door de honderden gehelmde agenten.

De machines winnen.