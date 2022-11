Energiecrisis noopt Europa tot versnelling bouw zonnevelden en windmolens. Hoe werkt de aangekondigde noodwet?

Een onderhoudsmonteur aan het werk op een windmolen voor de kust van Denemarken. Beeld Getty Images

Waarom is een noodwet nodig?

Nu Rusland bijna geen gas meer levert, is de energiecrisis enorm. Eerst draaide Moskou de gaskraan dicht, vervolgens werden de belangrijkste gaspijpleidingen, Nord Stream 1 en 2, opgeblazen. Dit jaar zijn de Europese gasvoorraden nog voor een flink deel gevuld met Russisch gas, maar dat kan volgend jaar dus niet meer. En het is de vraag of er voldoende beschikbaar is van het alternatief, vloeibaar gas (lng). Dat leidt tot grote onzekerheid over het vullen van de gasvoorraden komende zomer, voor de winter van 2023-2024.

Om minder afhankelijk te worden van Russisch gas, moeten EU-lidstaten van Brussel besparen op energiegebruik en meer duurzame energie opwekken. Dat laatste gaat dus veel te traag. ‘De aanhoudende crisis vraagt om tijdelijke, maar onmiddellijke actie’, aldus de Commissie, die nu een noodwet inzet die voorziet in maatregelen tijdens energiecrises. Hiermee kan ze het Europees Parlement passeren en gaan de maatregelen in zodra de lidstaten akkoord zijn.

Om welke maatregelen gaat het?

Ze zijn vooral bedoeld om de tijd te bekorten die de aanleg van duurzame energiebronnen normaal gesproken vergt. Zo moeten overheden vergunningsaanvragen binnen een maand verwerken voor kleine zonneparken (tot 15 kilowatt) waarvan de stroom door de eigenaar zelf wordt gebruikt. Duurt het langer, dan geldt de vergunning zoals in de aanvraag staat en kan de indiener gaan bouwen.

Iets vergelijkbaars geldt voor bestaande windparken die aan het eind van hun levensduur zijn. Om nieuwe, meestal krachtigere en hogere windturbines te plaatsen, is een nieuwe vergunning nodig. Ook daarover moeten overheden binnen een maand beslissen. Als de nieuwe turbines samen 15 procent meer energie leveren, dan mag de toewijzing van de vergunning maximaal een jaar op zich laten wachten. Reageren overheden te laat, dan mag er gewoon gebouwd worden. De noodwet is dus niet van toepassing op nieuwe windparken, daar blijven vooralsnog de bestaande regels gelden.

Hoe valt dit plan van de Commissie?

De duurzame-energiesector is positief. Eerder riep de Europese koepel van producenten van windturbines, WindEurope, de Europese Commissie al op de noodwet te gebruiken, omdat de energietransitie veel te traag verloopt. Ook de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is tevreden. Niet alleen om sneller onafhankelijk te worden van Russische energie, maar ook omdat Nederland de klimaatdoelen dreigt te missen. Nederland wil 55 tot 60 procent minder CO2-uitstoot in 2030, maar zonder snellere procedures is dat een kansloze missie, zegt voorzitter Olof van der Gaag. ‘We zitten pas op 14 procent duurzame energie, terwijl dit volgens de EU 45 procent moet zijn in 2030.’

Omwonenden van verouderde windparken zijn vermoedelijk een stuk minder blij als oude turbines snel kunnen worden vervangen door nieuwe, veel hogere en grotere versies. Nu zijn er nog inspraakprocedures en kunnen bezwaren worden ingediend, die het bouwproces flink kunnen vertragen. Het is niet duidelijk hoe de noodwet met bezwaarprocedures omgaat.

Wat schort er aan het voorstel?

De nadruk ligt op zonnepanelen, windmolens en warmtepompen. Logisch, zegt Van der Gaag, want deze maatregelen maken bedrijven en burgers baas over hun eigen energievoorziening. Tegelijk hebben de plannen betrekking op slechts een miniem deel van de totale energieproductie en -vraag.

Wat ontbreekt in de plannen, is dat overheden gebieden aanwijzen waar zonder lange procedures nieuwe, grote zonneweiden en windparken kunnen verrijzen. Dit voorjaar zei Commissievoorzitter Ursula von der Leyen dat ze op zee gebieden wil aanwijzen waar vergunningen binnen een jaar worden verstrekt. Nu duurt die procedure minstens vijf jaar. In de voorstellen die nu bekend zijn worden deze zogenoemde go to areas niet genoemd.

Een ander minpunt is de volledige focus op elektrificatie en niet op warmte. De helft van het energieverbruik gaat naar warmte, maar in de plannen van de commissie staan geen voorstellen om de aanleg van bijvoorbeeld warmtenetten en aardwarmte te versnellen.

Ook staat er niets in over de bouw van waterstoffabrieken. Die vergen relatief veel ruimte en daarmee dus lange procedures. Omdat groene waterstof een van de belangrijke pijlers is van de energietransitie, is ook hier actie nodig. Om grote bedrijven als staalproducent Tata en kunstmestfabrikant Yara te verduurzamen, zijn enorme hoeveelheden waterstof nodig. Ook chemiepark de Botlek bij Rotterdam verbruikt veel waterstof. Die moet allemaal groen worden, en daarvoor zijn grote fabrieken nodig. Shell bouwt overigens zo'n groenewaterstoffabriek op de Maasvlakte.

De stukken zwijgen ook over infrastructuur voor het laden van elektrische voertuigen. Nederland moet niet alleen elektrisch gaan rijden, ook bouwmachines (nu vaak walmende diesels die veel stikstofoxiden uitstoten) moeten elektrisch worden. ‘Dat is extra hard nodig omdat we snel emissieloos moeten gaan bouwen vanwege alle stikstofbeperkingen’, aldus Van der Gaag.

De groene sector en de bouwsector willen ook graag een stikstofvrijstelling voor projecten die tijdens hun levensduur veel emissies voorkomen, en die Europa onafhankelijker maken van Russische energie. Bijna alle duurzame projecten lopen mogelijk vertraging op door de uitspraak van de Raad van State van vorige week, die bepaalde dat de algemene bouwvrijstelling van tafel moet, omdat die in strijd is met het Europese natuurbeschermingsrecht. De bouwwereld zou graag zien dat Brussel ook deze regel tijdelijk terzijde schuift, maar daar lijkt het nu niet op.