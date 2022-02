Energieconcern RWE wil groene waterstof op zee gaan produceren

Windmolens reiken boven het wateroppervlakte van de Noordzee, 23 kilometer uit de kust ter hoogte van de strook tussen Zandvoort en Noordwijk. Beeld Remko de Waal

Door de waterstof ter plaatse te produceren en gebruik te maken van een bestaand netwerk van gasleidingen, kunnen grote hoeveelheden energie tegen relatief beperkte kosten naar de wal worden getransporteerd. Volgens directeur Lex de Groot van Neptune Energy, met wie RWE het project begint, kan de energietransitie ‘sneller, goedkoper en schoner als we bestaande gasinfrastructuur gebruiken’.

Het project is nu nog in de onderzoeksfase. In het voorjaar beginnen de deelnemers aan een haalbaarheidsstudie, die moet uitmonden in realisatie. Wanneer dat precies gebeurt, is nog niet duidelijk.

De Noordzee wordt de komende decennia een van de belangrijkste bronnen van duurzame energie voor het noordwesten van Europa. Hoewel er potentieel enorme hoeveelheden duurzame windstroom opgewekt kunnen worden, is het een grote uitdaging om al die energie via elektriciteitskabels aan land te krijgen.

Door een deel van de energie op zee al om te zetten in waterstof, kan het worden opgeslagen en getransporteerd via het leidingnetwerk dat nu al door de olie- en gasindustrie is aangelegd, is het idee. Er hoeven dan geen kostbare elektriciteitskabels te worden getrokken over lange afstanden. Het leidingnet dient niet alleen als transportmiddel, maar ook als opslagruimte om grote hoeveelheden waterstof tijdelijk in te bewaren.