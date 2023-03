Energiebedrijven krijgen regeling voor meer vaste contracten niet tijdig op de rails

In een woning in Lochem wordt een oude gasketel gedemonteerd. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dat laat branchevereniging Energie-Nederland weten in reactie op vragen van de Volkskrant. De regeling zal ertoe leiden dat er meer contracten worden aangeboden waarin prijzen tot wel vijf jaar worden vastgelegd. Maar energieleveranciers hebben nog niet op orde dat klanten tijdig worden geïnformeerd over de hoogte van de boete die ze krijgen als ze voortijdig overstappen naar een andere aanbieder. Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie, D66) is teleurgesteld, maar ziet ook geen andere oplossing, zegt een woordvoerder. ‘Jetten wil dat de nieuwe regels zo snel als mogelijk in werking treden, maar ook dat de consumentenbescherming goed geregeld is.’

De huidige overstapregels leidden ertoe dat energiebedrijven massaal stopten met het aanbieden van vaste contracten toen de prijzen vorig jaar hard stegen. Die regels stammen uit begin deze eeuw, toen de energiemarkt werd geliberaliseerd en het doel was om de concurrentie aan te jagen. Daarom werd vastgelegd dat consumenten tegen een zeer geringe boete (maximaal 125 euro) altijd van een energiecontract af konden. Dat beoogde doel werd zeker bereikt: afgelopen jaren zijn tientallen energiebedrijfjes opgericht, wat resulteerde in een breed aanbod en scherpe prijzen.

Over de auteur

Tjerk Gualthérie van Weezel schrijft voor de Volkskrant over energie en de impact van de energietransitie op het dagelijks leven.

Maar toen de energieprijzen anderhalf jaar geleden ineens explosief stegen, bleek dus het nadeel. Geen enkel energiebedrijf durfde het ineens meer aan om vaste contracten aan te bieden. Want als de prijs weer zou zakken, zouden klanten immers massaal overstappen, terwijl de energiebedrijven wel dure gas en stroom voor hen hadden ingekocht.

Stress en onzekerheid

Het gevolg van deze situatie is dat inmiddels het overgrote deel van de Nederlandse huishoudens een variabel energiecontract heeft, met elk kwartaal of elke maand een nieuw tarief. Vooral voor mensen met lage inkomens kan dat veel stress en onzekerheid opleveren. Daarom wilde Jetten dat er al per 1 januari een systeem zou gaan gelden zoals dat ook bestaat voor hypotheken. Wie voortijdig een energiecontract opzegt, moet dan een boete betalen die recht doet aan de schade die het energiebedrijf daardoor lijdt.

Begin dit jaar lukte het niet om die nieuwe regeling al in te voeren. Omdat de energiebedrijven erg druk waren met de invoering van het prijsplafond, werd toen gezegd. Maar drie maanden later is het dus nog steeds niet rond. Het belangrijkste obstakel is dat consumenten binnen de wettelijke bedenktermijn van veertien dagen door hun oude leverancier moeten worden geïnformeerd over de hoogte van de overstapboete. Waarom dit zo moeilijk blijkt, licht Energie-Nederland in de schriftelijke reactie niet toe.

Gasprijs gestabiliseerd

Voor consumenten die op zoek zijn naar zekerheid is het uitstel niet direct dramatisch. Doordat de gasprijs op de groothandelsmarkt inmiddels redelijk is gestabiliseerd, zijn er weer meerdere aanbieders die jaarcontracten aanbieden. Vaak ook voor prijzen onder het prijsplafond. Wanneer consumenten nu zo’n jaarcontract afsluiten, hebben zij hun energierekening in elk geval voor komende winter vastgezet. En daarmee zekerheid gekocht voor de maanden januari, februari en maart 2024, als zij veel energie verbruiken en het prijsplafond voor energie niet meer van kracht is. Mocht er na 1 juni ineens een breed aanbod zijn van contracten waarbij de prijs voor meerdere jaren tegen een relatief gunstig tarief vaststaat, dan kunnen zij tegen die tijd alsnog overstappen.