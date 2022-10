Energiebedrijven in staatshanden? Dat idee vindt heel weinig bijval

Windpark Hollandse Kust Zuid bij IJmuiden, van energiebedrijf Vattenfall. Beeld Raymond Rutting/VK

Een sympathiek idee. Maar het zal noch werken, noch helpen. Zo typeren experts het voorstel van de SP om de Nederlandse energiesector te nationaliseren. Volgens deze partij is nu hét moment de mislukte privatisering van de Nederlandse energiesector terug te draaien en energiebedrijven te nationaliseren.

SP-leider Lilian Marijnissen noemde het deze week immoreel dat Nederland 23,5 miljard euro overmaakt aan ‘energiebedrijven met grote winsten, zonder dat we daar enige zeggenschap als samenleving voor terugkrijgen’. Hebben de marktfundamentalisten uit het kabinet, zoals Marijnissen ze noemt, het bij het verkeerde eind? Is de Nederlandse energievoorziening beter af als ze weer in overheidshanden is? Wat kost het? En wat levert het op?

‘We hebben hier niet te maken met de uitwassen van marktwerking, maar met de uitwassen van schaarste. Er is gewoon wereldwijd tekort aan gas’, zegt de Groningse hoogleraar energie-economie Machiel Mulder. ‘Dat is niet verdwenen zodra deze bedrijven genationaliseerd zijn.’

Een begrijpelijke reflex, noemt energieconsultant en Midden-Oostenexpert Cyril Widdershoven het idee. ‘Maar nationalisering aan de vraagkant leidt niet tot invloed op het aanbod. Met andere woorden: de gasprijs blijft gewoon hoog.’

Flinke delen van de energiesector zijn trouwens nog in overheidshanden, zegt Mulder. Zoals de netbeheerders en Gasunie. Alleen de productie niet meer, al klopt dat ook niet helemaal, want Vattenfall is een staatsbedrijf, zij het Zweeds. En door het prijsplafond is nu al sprake van gedeeltelijke nationalisatie, stelt de hoogleraar. Namelijk van het risico. Door de maximumprijzen neemt de overheid een deel van het bedrijfsrisico over, waardoor er minder energiebedrijven failliet gaan, bijvoorbeeld omdat klanten niet meer kunnen betalen.

Jaren negentig

Of een eventuele nationalisatie tot veel verbetering leidt, is de vraag. In de jaren negentig, toen de productiebedrijven nog in staatshanden waren, hoorde je veel klachten over hoge energieprijzen, zegt Mulder. ‘Het principe klopt ook: als je marktwerking toelaat, wordt er efficiënter gewerkt en zullen de prijzen dalen.’ En grote overheidsinstanties functioneren lang niet altijd goed. ‘Kijk maar naar de Belastingdienst, een enorme overheidsorganisatie waar veel mis gaat.’

Een complete sector overhevelen naar één eigenaar is sowieso gevaarlijk. ‘Je loopt het risico dat en masse verkeerde besluiten worden genomen’, aldus de hoogleraar. Nu zijn er verschillende bedrijven die zelfstandige besluiten nemen op basis van eigen analyses. Sommige van die besluiten zijn fout en dan kan een bedrijf omvallen. Dat is tot nu toe in Nederland beperkt gebeurd, er zijn niet meer dan zo’n 100 duizend klanten door getroffen. Liberalisering is dus ook risicospreiding.

Nationalisering is kostbaar en zal de 23 miljard van het prijsplafond ver overstijgen, zegt Widdershoven. Als de overheid de marktprijs betaalt voor die bedrijven, dan moet je uitgaan van de winst per aandeel keer twaalf tot achttien. ‘Ik kan je verzekeren dat het bedrag nu een stuk hoger ligt dan waar we bij wijze van spreken de Provinciale Limburgse Elektriciteitsmaatschappij destijds voor verkocht hebben.’

Onder dwang

Je kunt er ook voor kiezen om het op ‘Saoedi-Arabische’ wijze’ te doen en gewoon te zeggen: alles is nu van de staat, zegt Midden-Oostenspecialist Widdershoven. ‘Onder dwang dus. Dan rekenen advocaten zich alvast rijk. En Brussel, dat voor liberalisering is, zal het evenmin toestaan. Als Nederland tot zo’n radicale stap overgaat, kan ik je verzekeren dat alle hoofdkantoren van andere buitenlandse concerns binnen een week uit Nederland vertrokken zijn.’

Niettemin is het onlangs wel gebeurd in Europa: Duitsland nationaliseerde gasreus Uniper en Frankrijk heeft de controle over EDF. Maar Uniper stond op omvallen en moest gered worden en ook EDF bungelde boven de afgrond. Daarnaast hadden de overheden er al een stevige vinger in de pap.

Nationalisering lijkt dus om zowel praktische als financiële redenen geen haalbaar idee. Kijk ook nog even naar de gasopslag van Bergermeer, zegt Widdershoven. Al maanden wordt gesproken over een mogelijke nationalisering daarvan, maar het gebeurt niet. De Russische gasleverancier Gazprom en energiebedrijf Taqa uit Abu Dhabi zitten er nog altijd in, zelfs nu Nederland de gasvoorraad zelf vult. De belangrijkste reden zijn de juridische gevolgen die inlijving heeft.

De aanleg van strategische gasvoorraden zou juist wel heel goed in overheidshanden kunnen gebeuren, stelt Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanzehogeschool Groningen. In tegenstelling tot de huidige gasopslagen worden strategische voorraden in principe alleen gebruikt in noodsituaties, als tekorten dreigen. Net zoals nu met strategische olievoorraden gebeurt. De bouw van strategische gasvoorraden is commercieel niet interessant, omdat ze veel geld kosten en nauwelijks gebruikt worden, stelt Visser, die vorig jaar in de Volkskrant al pleitte voor aanleg, samen met buurlanden.

Zon en wind

En in de toekomst? Zouden alle geplande windparken op de Noordzee niet in handen kunnen komen van de overheid? Widdershoven schaterlacht aan de andere kant van de lijn. ‘Bedrijven die windparken aanleggen, zijn geoliede machines als het gaat om inkoop van materialen en technologieën. Die klagen nu al dat het ze bijna niet lukt aan voldoende staal en arbeid te komen.’ Denk je eens in wat er gebeurt als Nederlandse ambtenaren dit moeten gaan doen, zegt de analist. ‘Stel dat je een soort NAM maakt voor wind en solar. Dan krijg je Groningen 2.0 op zee, inclusief kostenoverschrijdingen en zwarte gaten waar geld in verdwijnt.’

Jeroen de Haas, voormalig ceo van Eneco, vindt het een gemiste kans dat er niet meer overheidsbetrokkenheid is geweest bij wind op zee. ‘Misschien was een overheidsbedrijf effectiever geweest, maar als je dat nu nog wilt oprichten, leidt het alleen maar tot meer vertraging.’ Ook het weer nationaliseren van bestaande energiebedrijven noemt hij te ingrijpend, al had hij liever gezien dat ze destijds niet allemaal door de overheid verkocht waren.

Widdershoven denkt dat stilzitten even het beste is. ‘Elke verandering van het bestaande systeem werkt nu in het voordeel van Poetin.’

Scandinavië: de staat is groot-eigenaar In de Scandinavische landen is nauwelijks discussie over nationalisering van energieproducenten. Een belangrijke reden is dat de staat nooit is vertrokken uit de sector. Zo is energiegigant Vattenfall, dat een marktaandeel van 50 procent heeft, volledig eigendom van de Zweedse staat. Ook bezit de overheid netwerkbeheerder Svenska Kraftnät, dat momenteel miljarden verdient vanwege de grote vraag in het dichtbevolkte zuiden van het land. De netwerkbeheerder transporteert stroom van Noord naar Zuid. Ook in Noorwegen is een groot deel van de energieproductie al genationaliseerd. De staat Is volledig eigenaar van energieproducent Statkraft en heeft ook driekwart van de aandelen van olie- en gasproducent Equinor. Dat betekent niet dat de markt niet meedoet. Zowel Zweden als Noorwegen zijn aangesloten op de Europese energiemarkt, wat betekent dat consumenten in het zuiden net zoveel betalen als in Duitsland. In Zweden zijn ruim honderd bedrijven actief op de energiebeurs. Zij kopen van producenten en verkopen aan producenten. Ook hier heeft de staat overigens een vinger in de pap, omdat Vattenfall ook zelf doorverkoopt aan consumenten en een groot marktaandeel heeft. Verdere nationalisatie is alleen mogelijk door Zweden van de Europese markt af te koppelen, maar daar voelen alleen de kleine linkse partijen iets voor. Wel woedt er een discussie over wat te doen met de grote winsten. De overheid heeft de netwerkbeheerder al opdracht gegeven om gebruikers in het zuiden te compenseren.

Jeroen Visser

Duitsland: geen permanente nationalisering Duitsland is vooralsnog geheel in wir schaffen das-modus. Al is het motto in deze crisis, en van de huidige bondskanselier, een kekker Engels: you’ll never walk alone. Sinds Rusland de gaskraan begon dicht te draaien en de energieprijzen ravissant stegen, heeft Berlijn zeker 40 miljard euro belastinggeld in de energiesector gepompt om haar overeind te houden, waarvan 29 miljard in de nationalisering van gasgigant Uniper. Nog eens 200 miljard euro is beschikbaar om de consumentenprijzen laag te houden. 95 miljard euro ging naar andere steunpakketten en vele miljarden meer hangen in de lucht. Op korte termijn resulteren al die honderden miljarden vooral in een behaaglijk gevoel van veiligheid onder de vleugels van de staat. ‘Wij hebben in Duitsland het succesvolle voorbeeld van de redding van Lufthansa tijdens de coronacrisis, waar de staat onlangs met forse winst haar belang weer verkocht. Zo kan het met Uniper ook gaan. Maar het kan ook zijn dat de staat een bankroet heeft gekocht. Binnenkort zullen ook andere bedrijven redding of nationalisering nodig hebben, en dan zal het debat over de toekomst van de sector ook hier op gang komen.’ Permanente nationalisering wil alleen Die Linke. Met name de liberale regeringspartij FDP en oppositieleider CDU dringen nu al aan op een snelle exitstrategie voor de staat. Op langere termijn wil Duitsland terug naar de eerdere situatie: gescheiden netbeheerders en energieleveranciers, beide overwegend particulier.

Remco Andersen