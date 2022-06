Energiebedrijf RWE koopt gascentrale van Vattenfall in Eemshaven en wil de regio ombouwen tot waterstofhub

Eemshaven. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Volgens het van oorsprong Duitse energiebedrijf kan de Magnumcentrale met relatief beperkte ingrepen geschikt gemaakt worden voor waterstof. Er zijn drie turbines die geschikt zijn om om te bouwen. Zo zou de centrale, die nu volledig op aardgas draait, stap voor stap meer groene waterstof gaan gebruiken, om op termijn volledig klimaatneutraal te draaien.

RWE ziet grote mogelijkheden in de regio. Het concern heeft in de Eemshaven al een grote steenkool- en biomassacentrale, waardoor beide elektriciteitsfabrieken gezamenlijk gebruik kunnen maken van de bestaande infrastructuur. Het energieconcern wil de CO 2 -uitstoot van zijn kolen- en biomassacentrale mogelijk opslaan in lege gasvelden in de Noordzee. Hierdoor zou ook deze centrale emissievrij kunnen worden.

Eerder zei RWE-topman Roger Miesen in een interview met de Volkskrant dat hij hoopt zijn biomassacentrales op deze manier zelfs klimaatnegatief te kunnen maken. De CO 2 die bij verbranding van biomassa vrijkomt, is immers eerder door bomen uit de atmosfeer gehaald. Of dit gebeurt is onzeker, omdat het gebruik van biomassa voor energieopwekking omstreden is en klimaatminister Rob Jetten onlangs aankondigde geen subsidies meer te zullen verlenen aan nieuwe initiatieven waarbij biomassa wordt verbrand.

Rendabel?

De waterstof voor de Magnumcentrale wil RWE mogelijk deels zelf gaan opwekken. De energie daarvoor moet komen van het op zee gelegen windpark Hollandse Kust West VII, waarop RWE zich heeft ingeschreven. Het energieconcern heeft plannen voor de bouw van elektrolysers met een capaciteit van 600 megawatt, die uit groene stroom en water duurzame waterstof produceren. De provincie gaf RWE eind vorig jaar toestemming om in de Eemshaven een waterstoffabriek te bouwen van 50 megawatt.

Met de aankoop van de centrale voor 500 miljoen euro zegt RWE de regio te willen ombouwen tot een waterstofhub. Vattenfall had eerder aangegeven dat het de Magnum wilde ombouwen naar waterstof, maar zag daar vorig jaar vanaf omdat het geen kans ziet de centrale op waterstof rendabel te krijgen.

Naast de gascentrale uit 2013 neemt RWE ook een zonnepark met een vermogen van bijna 6 megawatt over, die ook op het terrein ligt. Al het personeel dat bij de gascentrale werkt, komt in dienst van RWE. De overname moet nog worden goedgekeurd door de ondernemingsraad van Vattenfall.

Vattenfall wil de opbrengst gebruiken om te investeren in duurzame opwektechnologieën en wil zich de komende jaren meer richten op stadsverwarming.