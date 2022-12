Energieagentschap IEA: Oorlog in Oekraïne geeft duurzame energie wereldwijd een enorme duw voorwaarts

Energieplatform van Tennet op Windpark Hollandse Kust Zuid. Op het platform wordt elektriciteit uit wind en zon opgewekt. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

De belangrijkste reden voor de groei is de oorlog in Oekraïne en de enorme prijsstijging voor fossiele energie (met name van aardgas) die de inval tot gevolg heeft gehad. De komende vijf jaar komt er in totaal 2.400 gigawatt vermogen bij. Dit is vergelijkbaar met de totale opwekcapaciteit van China en is bijna eenderde meer dan een jaar geleden nog werd voorspeld.

Het kan allemaal nog sneller als het Europa lukt om het vergunningentraject te stroomlijnen. Nu duurt dit onderdeel vaak vele malen langer dan de bouw van bijvoorbeeld een windturbinepark op zee. De grootste groei gebeurt echter in China, waar volgens het IEA de komende jaren bijna de helft van alle nieuwe duurzame opwek wordt gebouwd.

Ook de Verenigde Staten zijn bezig aan een versnelling dankzij een omvangrijk stimuleringsprogramma door de Amerikaanse overheid. De VS krijgen ook een belangrijker rol in de productie van zonnepanelen, waar China nu veruit dominant is.

Noordzee

Nederland werkt eveneens aan meer opwek van groene energie, vooral van windstroom afkomstig van de Noordzee. Het kabinet maakte afgelopen najaar bekend dat in 2050 zo’n 70 gigawatt vermogen van zee moet komen. Op vol vermogen leveren de windparken dan ongeveer net zoveel elektriciteit als 140 keer de kerncentrale in Borssele. Eerder was al besloten er twee keer meer windstroom op zee moet komen in 2030. Rond die tijd moet er ruim 20 gigawatt zijn bijgebouwd.

Verder wil het kabinet vanaf 2025 zonnepanelen verplicht stellen op daken groter dan 250 vierkante meter. Nederland is de laatste jaren uitgegroeid van achterblijver op het gebied van zonne-energie tot een van de koplopers wereldwijd, mede dankzij ruimhartige subsidies.