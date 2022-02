Energie- en supermarktprijzen stuwen inflatie verder op

Eten en drinken was in januari 4,3 procent duurder dan een jaar eerder. Beeld ANP

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag presenteerde. De inflatie komt daarmee op het hoogste niveau in veertig jaar. Door de inflatie worden veel zaken in rap tempo onbetaalbaar voor veel burgers. De druk op werkgevers om de lonen te verhogen, en op de ECB om de rente op te voeren, neemt toe.

Belangrijkste reden voor de prijsstijging zijn de tarieven voor gas en energie. Volgens het CBS waren die in januari gemiddeld 90 procent hoger dan een jaar eerder. Daarmee waren de gas- en energieprijzen verantwoordelijk voor bijna de helft van de gehele prijsstijging.

Het kabinet heeft al tijdelijke maatregelen genomen om huishoudens te compenseren voor de stijgende energieprijzen. De heffingskorting op de energierekening is verhoogd, en de elektriciteitsbelasting verlaagd. Desalniettemin namen de kosten van energie voor de consument toe, omdat de variabele tarieven in januari opnieuw sterk stegen.

Eten en drinken

Ook voeding leverde een belangrijke bijdrage aan de hoge inflatie. Eten en drinken was in januari 4,3 procent duurder dan een jaar eerder. In december lag dit cijfer nog op slechts 2,6 procent. Deze stijging deed zich bij vrijwel alle soorten voedingsmiddelen voor, maar met name bij brood, kaas en kwark.

De prijsontwikkeling van kleding en schoenen drukte daarentegen de inflatie. In januari bedroeg de stijging 3,5 procent, een maand eerder was dit 5,3 procent.



De inflatiecijfers die het CBS donderdag presenteert, zijn berekend volgens de eigen methode. Vorige week berichtte het rekeninstituut al dat de inflatie volgens de Europese rekenmethode, waarin geen rekening wordt gehouden met de huurprijzen, in januari op 7,6 procent lag. Voor de hele eurozone bedroeg de inflatie ‘slechts’ 5,1 procent. Het verschil tussen de inflatie in Nederland en de eurozone is na december 2001 niet zo groot geweest.