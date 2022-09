Eneco, Essent en Vattenfall stellen tariefverhoging uit na kritiek toezichthouder, Greenchoice houdt voet bij stuk

Directeuren van energiebedrijven tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de betaalbaarheid van de energierekening. Beeld Arie Kievit

Schenden energiebedrijven de wet als ze zaterdag de prijzen verhogen?

Daarover verschillen nog steeds de meningen. De ACM is stellig: klanten minder dan dertig dagen van tevoren informeren over een verhoging van de tarieven, dat is tegen de wet. Daarin is immers een opzegtermijn van dertig dagen vastgelegd voor energiecontracten. Zetten de bedrijven hun plan door, dan stelt de toezichthouder een onderzoek in, waarna boetes kunnen volgen.

De energiebedrijven leggen de wet anders uit: volgens hen gelden de dertig dagen niet voor tussentijdse wijzigingen van de tarieven. Zo schrijft Eneco in een verklaring nieuwe tarieven minimaal tien dagen van tevoren aan te kondigen, ‘en dat doen wij al sinds langere tijd op deze wijze’. Essent schrijft dat het onaangenaam verrast is over het ‘nieuwe’ standpunt dat de ACM heeft ingenomen ‘zonder Essent en andere energiebedrijven te raadplegen’.

Toch hebben de drie grootste bedrijven van Nederland, Eneco, Essent en Vattenfall de verhoging nu uitgesteld?

Ja. Al pakken de bedrijven dat verschillend aan. Vattenfall en Eneco voeren de verhoging in, dertig dagen nadat een klant de aankondiging heeft gekregen, en houden daarbij dus vast aan de prijzen die al waren aangekondigd. Essent gaat nu per 7 november de tarieven aanpassen en zal klanten daarover begin volgende maand berichten. Overigens lijken de Essentklanten hier weinig mee op te schieten. Essent gaat namelijk nieuwe, hogere tarieven berekenen. Het bedrag dat het bedrijf de komende drie maanden extra in rekening zou brengen, verdeelt het nu over twee maanden.

Concurrent Greenchoice houdt voet bij stuk?

Vooralsnog wel, al wil een woordvoerder niet zeggen of dat zo blijft. Voor Eneco en Greenchoice staat er ook meer op het spel. Zij passen de prijs aan van contracten waarvan het tarief elke drie maanden wordt bijgesteld. Daarvoor hebben de bedrijven de afgelopen maanden gas en stroom ingekocht – toen de prijzen extreem hoog lagen. Dat vertaalt zich in een grove verdubbeling van de tarieven, tot rond de 3,40 euro per kubieke meter gas en meer dan 80 cent per kilowattuur stroom. Deze prijsverhoging uitstellen zou de bedrijven veel geld kosten.

Vattenfall en Essent wilden enkel een relatief bescheiden tussentijdse verhoging van variabele contracten doorvoeren, die normaal alleen in juli en januari worden aangepast. Zij hebben hiervoor al voor de zomer, toen de groothandelsprijzen relatief laag waren, een groot deel van het gas en de stroom ingekocht, en slechts een beperkt deel tijdens de prijspiek van deze zomer. Door die tegenvaller wordt de prijs met enkele tientallen procenten verhoogd. Tarieven liggen rond de 2 euro per kubieke meter gas en 50 cent voor een kilowattuur stroom.

Kunnen klanten nog iets tegen de prijsverhoging doen?

Ze kunnen een klacht indienen bij de ACM met een brief die op de website van de toezichthouder staat – die is al zo’n 250 duizend keer gedownload. Verder wijst Greenchoice erop dat klanten die met ingang van 1 oktober een nieuw tarief hebben gekregen ‘altijd per direct en zonder opzegtermijn’ kunnen overstappen naar een andere leverancier.

Kunnen die klanten wel ergens anders heen?

Ja. Wie nu een rondje maakt op vergelijkingssites ziet dat onder meer Budget Energie nieuwe klanten tarieven biedt die iets gunstiger zijn dan de tarieven die Eneco en Greenchoice hebben aangekondigd. Dit gaat wel om contracten waarbij het tarief elke maand wordt aangepast. Daarmee heb je dus wel op korte termijn een iets lagere prijs, maar ook weer een snelle prijsverhoging als gas op de groothandelsmarkt veel duurder wordt.

Volgens vergelijkingssite Overstappen.nl neemt de animo om over te stappen naar Budget Energie de laatste dagen toe. ‘Exacte cijfers delen we niet, maar het gaat bij ons om enkele tientallen overstappers per dag’, zegt Tom Schlagwein van Overstappen.nl. ‘Van die overstappers had 15 procent een contract bij Greenchoice en 7 procent bij Eneco.’

Vormen die overstappers geen risico voor Eneco en Greenchoice?

Bronnen in de energiebranche vertellen dat leveranciers zich hier zorgen over maken. Zeker als de groothandelsprijs de komende weken hard zou dalen, komen er steeds meer contracten die een stuk goedkoper zijn dan de prijzen van Eneco, Greenchoice en andere aanbieders. Die kunnen dan in korte tijd veel klanten verliezen en blijven zitten met duur ingekocht gas waarvoor ze geen afnemers meer hebben.

Dat is ook een belangrijke reden dat energiebedrijven er bij het kabinet op aandringen dat het minder makkelijk moet worden om over te stappen. De energiebedrijven willen dat een klant bij vertrek een boete betaalt die gekoppeld is aan door het bedrijf gederfde kosten. De nieuwe Energiewet die dat moet regelen komt al jaren niet door de Tweede Kamer. Het kabinet overweegt de boeteregeling nu versneld aan te passen, in ruil voor de garantie dat energiebedrijven weer vaste contracten gaan aanbieden.