En wéér stevent Lelystad Airport af op een jaar uitstel. Dit keer wegens een uitspraak over stikstofuitstoot

Wat heeft de Raad van State gezegd over het stikstofbeleid?

Kort gezegd: dat het niet deugt. Sinds 2015 krijgen activiteiten waarbij stikstof vrijkomt een vergunning, op voorwaarde dat later maatregelen worden getroffen om de schade voor natuurgebieden te verminderen. Zo’n toestemming vooraf is in strijd met Europese natuurwetgeving, oordeelde de Raad eind mei, nadat het Europese Hof al eerder tot die conclusie kwam. Het beleid zou natuurgebieden te kwetsbaar maken voor de schadelijke gevolgen van stikstof, dat woekeraars als brandnetels laat groeien ten koste van kwetsbare plant- en diersoorten.

Gemeten naar landoppervlak hoort Nederland bij de landen met de hoogste stikstofuitstoot, vooral vanwege de omvangrijke veehouderij. Natuurorganisaties juichen de uitspraak van de Raad van State dan ook toe: zij verzetten zich al tijden tegen het volgens hen veel te soepele stikstofbeleid, dat de veehouderij zou ontzien.

Wat heeft de uitspraak te maken met Lelystad Airport?

De uitstoot door de extra vakantievluchten van en naar het vliegveld daalt neer in onder meer de Veluwe en de Oostvaardersplassen. Nu de hoogste bestuursrechter een streep heeft gezet door de stikstofaanpak, moet Van Nieuwenhuizen al voor de opening in april 2020 aantonen dat de stikstofuitstoot niet buitensporig toeneemt.

Als dat haar niet lukt, krijgt Lelystad Airport geen natuurvergunning, en gaat het luchtvaartfeest niet door. Zelfs als ze een vergunning krijgt, is het nog niet gedaan: in dat geval tekenen verzettende omwonenden bezwaar aan, kondigen zij al aan. ‘Maar ik denk niet dat er een vergunning komt’, zegt voorzitter Jan Rooijakkers van HoogOverijssel. ‘In ieder geval niet op de korte termijn.’

Wat zegt Van Nieuwenhuizen over de nieuwste tegenslag?

Het wordt er niet eenvoudiger op, sprak de minister woensdag bezorgd in de Tweede Kamer. ‘Er is weer een nieuwe hobbel bijgekomen.’ Maar, zei ze ook: ‘Zolang het nog enigszins kan, proberen we alles uit de kast te halen om het te redden.’

Het zou de derde keer zijn dat de opening van het probleemvliegveld met een jaar wordt uitgesteld. Eerder schoof de opening op vanwege een cao-conflict met de luchtverkeersleiding (die de vliegroutes van en naar Lelystad moest tekenen) en fouten in de berekening van de geluidshinder voor de omgeving van de luchthaven.

Hoe zit het met het overnemen van vluchten van Schiphol?

De Europese Commissie heeft nog altijd geen toestemming gegeven voor de verplaatsing van vluchten van Schiphol naar Lelystad Airport, de hele reden waarom het vliegveld in de Flevopolder is gebouwd. Na twee eerdere afwijzingen van haar ‘verdelingsregel’ – van Brussel mag Nederland de luchthaven niet volledig afsluiten voor nieuwe partijen – zei Van Nieuwenhuizen bij haar derde poging in maart dat de Commissie vast al in mei met een reactie kon komen.

Daarmee vergaloppeerde de minister zich: eind vorige maand moest ze de Kamer melden dat het antwoord langer op zich laat wachten. De hoop is nu dat de Commissie voor het zomerreces (dat in juli begint) reageert. Dat kan zelfs september worden: formeel heeft Brussel zes maanden de tijd om met een reactie te komen.

Is een opening in april 2020 überhaupt nog haalbaar?

Dat is steeds onwaarschijnlijker. ‘Ik heb nog nooit een minister zo pessimistisch horen spreken over een deadline’, klinkt het binnen de coalitie. Zelfs de instemming van de Kamer is geen uitgemaakte zaak: regeringspartijen D66 en ChristenUnie staan onwelwillend tegenover het voorstel om nieuwe partijen op Lelystad toe te laten, terwijl ook het CDA niet staat te juichen. Geïnteresseerde luchtvaartmaatschappijen hameren er intussen op dat ze ruim van tevoren moeten weten of ze in april op Lelystad kunnen vliegen. Die duidelijkheid zit er voorlopig niet in.