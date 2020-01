En weer steekt Johan Remkes een spaak in het wiel

Commissievoorzitter Johan Remkes gaf in Nieuwspoort een toelichting op zijn tweede adviesrapport over stikstof. Beeld ANP - Bart Maat

Johan Remkes verliest in de regeringscoalitie snel aan populariteit. Wouter Bos nog niet, maar de uitdaging die hij bij het kabinet op het bord legt is zeker niet minder groot.

Remkes bijt door

Zeker in het rechterdeel van de regeringscoalitie hadden ze het zich anders voorgesteld, toen ze VVD-coryfee Johan Remkes vroegen om de uitweg uit de stikstofcrisis te zoeken. In de zomer kon je bij VVD en CDA nog de hoop horen dat het allemaal zo'n vaart niet zou lopen: er zou toch nog wel ergens een technische uitweg zijn om de bouw weer op gang te helpen? Een half jaar later is de maximumsnelheid verlaagd en staat er een grootscheepse verhuis- en saneringsoperatie in de veehouderij in de steigers. In Remkes’ eigen woorden: ‘Gemakkelijke oplossingen zijn er niet.’

In het volgende deel van de Remkes-operatie was vandaag de luchtvaart aan de beurt. En weer hakt zijn advies er harder in dan gedacht. Het kabinet moet ophouden met het bagatelliseren van de stikstofuitstoot van de luchtvaart, verkondigt de commissie: niet alleen de stikstofdepositie van de opstijgende en dalende toestellen telt, maar ook die van overvliegende vliegtuigen in de hogere luchtlagen. Dat heeft gevolgen, analyseert verslaggever Dion Mebius: ‘Met de nieuwe rekenmethode schiet de bijdrage van de luchtvaart aan de totale Nederlandse stikstofdepositie omhoog, van 0,1 naar 0,7 tot 1,1 procent. Een percentage dat in het niet valt bij de uitstoot door de landbouw, concludeert de commissie, maar de boze boeren zullen wel verwachten dat minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur haar handjes laat wapperen. Zolang de sector haar eigen stikstofuitstoot niet terug schroeft, kan van groei van de luchtvaart dan ook geen sprake zijn.’

Dat is met name slecht nieuws voor Lelystad Airport, het spiksplinternieuwe vliegveld dat steeds maar niet open kan omdat ofwel de luchtverkeersleiding dwarsligt, ofwel de rekenmodellen niet kloppen, of, zoals we nu dus weten, de operatie te veel stikstof gaat voortbrengen.

De 24 luchtverkeersleiders die in Lelystad al sinds november wachten op vliegtuigen, hebben na vandaag nog meer redenen om zich zorgen te maken over hun nabije toekomst.

Wouter Bos. Beeld ANP - Robin van Lonkhuijsen

‘Maak een vergrijzingsplan’

De overheid moet direct aan de slag om het ouderen mogelijk te maken zelfstandig te blijven wonen. Er moeten meer voor ouderen geschikte woningen komen. De zorg moet beter worden georganiseerd, maar tegelijkertijd moeten er ook meer plekken in verpleeghuizen komen. Dat stelt een commissie onder leiding van oud-PvdA-leider Wouter Bos. Hij maant het kabinet deze ‘enorme maatschappelijke uitdaging’ bovenaan de politieke agenda te zetten: in 2030 zullen er ruim twee miljoen 75-plussers zijn, 600 duizend meer dan nu. De groep 85-plussers die relatief veel zorg nodig heeft, zal tot 2030 toenemen van 380 duizend nu naar 540 duizend.

Stoppende varkenshouders

Goed nieuws voor het kabinet is er wel op ander milieuterrein: de regeling die varkenshouders moet overhalen om met hun bedrijf te stoppen, blijkt bijzonder populair. Vandaag is de laatste dag om in te schrijven, en nu al zijn er volgens het ministerie meer aanmeldingen dan voorzien. Het gaat in dit geval om de regeling die al in het regeerakkoord stond, vooral bedoeld om geurhinder te voorkomen. Maar het zal het kabinet toch enige hoop geven dat het dit jaar ook gaat lukken om voldoende rundveehouders uit te kopen, en zo weer wat stikstofuitstoot te verminderen.

In gesprek met de premier

Liefst tweehonderd gedupeerde ouders in de kinderopvangtoeslagaffaire hebben zich aangemeld voor een gesprek met premier Mark Rutte en minister Wopke Hoeksta, zo meldt persbureau ANP. De bewindspersonen praten komende maandag in De Broodfabriek in Rijswijk met gedupeerden. De bewindslieden geven met dat gesprek gehoor aan een oproep van de Tweede Kamer, nadat eerdere contacten tussen de gedupeerden en de Belastingdienst uitermate stroef verliepen.

