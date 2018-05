En weer stapt een Kamerlid over naar een gemeente

In korte tijd verruilen drie vrouwelijke parlementariƫrs de Tweede Kamer voor een wethoudersfunctie in een grote stad. Nadat eerder bekend werd dat Sharon Dijksma (PvdA) naar Amsterdam vertrekt en Linda Voortman (GroenLinks) naar Utrecht, stapt nu ook Voortmans fractiegenote Liesbeth van Tongeren op. Ze wordt wethouder in Den Haag. Kamervoorzitter Khadija Arib uit bij herhaling kritiek op Kamerleden die voortijdig hun zetel opgeven en daarmee, volgens haar, het vertrouwen van kiezers schenden. Sinds de Kamerverkiezingen van maart vorig jaar zijn negen Kamerleden vertrokken, even los van de parlementariƫrs die tot het kabinet zijn toegetreden. Zo traden eerder Jeroen Dijsselbloem (PvdA) en Emile Roemer (SP) uit de Tweede Kamer.