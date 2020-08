En wéér is Jan Nagel (81) voorzitter van 50Plus: ‘Dit moet een keerpunt zijn voor de partij’

Oprichter Jan Nagel is opnieuw partijvoorzitter van 50Plus. Beeld Jiri Büller

Vorig jaar sprak de Volkskrant u voor een groot afscheidsinterview. U hield het voor gezien, na zestig jaar in de politiek. Nu keert u toch terug als voorzitter van 50Plus. Kruipt het bloed waar het niet gaan kan?

‘Er werd van diverse kanten een beroep op mij gedaan. De partij gaat op dit moment een moeilijke periode door, de peilingen en het ledental gaan niet omhoog. Dit moet een keerpunt zijn voor 50Plus.’

Niet veel 50Plus-leden deden mee aan de online stemming. U won in de tweede stemronde met slechts 160 stemmen, 58 procent van het totaal. Een broos mandaat.

‘Ik denk dat De Jonge bij het CDA heel blij zou zijn geweest met 58 procent. Er waren heel veel tegenkandidaten, oorspronkelijk negen (bij de stemming waren er nog drie andere kandidaten over, red.). Dan kunnen de stemmen verdeeld uitvallen. Maar dit is een duidelijke uitspraak.’

Het blijven 160 stemmen.

‘Als je kijkt naar gewone ledenvergaderingen die we eerder hebben gehad, was daar een soortgelijke opkomst. Ik vind niet dat er iets bijzonders aan de hand is. En vergeet niet: digitaal stemmen is voor veel mensen bij 50Plus toch wat lastiger.’

Vorig jaar moest u een reeks behandelingen ondergaan toen bleek dat u uitgezaaide prostaatkanker had. Hoe gaat het nu met u?

‘Ik heb bestralingen gehad, en heb nog hormonenkuren. Op dit moment heb ik het best mogelijke resultaat. Ik heb geen medische aanwijzing gekregen dat ik dit niet zou mogen of kunnen doen. Integendeel: ik voel me op dit moment superfit, en ook nog eens bijzonder gemotiveerd.’

De vorige voorzitter, Geert Dales, vertrok met slaande deuren. Hoe kijkt u daarop terug?

‘Ik kijk niet terug, ik kijk vooruit.’

Ik zou het toch graag kort hebben over wat het afgelopen jaar is voorgevallen.

‘Dat hebben we al zo vaak gedaan, ook in de Volkskrant. We willen nu vooruitkijken.’

Nog belangrijker dan het vertrek van Dales was waarschijnlijk dat van Henk Krol, sinds jaar en dag het uithangbord van de partij. Was het succes van 50Plus niet voor een groot deel aan Krol te danken?

‘Henk heeft absoluut grote verdiensten voor 50Plus gehad. En zeker ook met zijn charisma zetels voor 50Plus binnengehaald. Maar tijden veranderen.

Als we kijken naar de Partij voor de Toekomst (Krols nieuwe partij, red.), zien we ze nog niet aanzwellen in de peilingen. Ze worden niet eens met naam genoemd als een partij die één zetel haalt. Maar ik ga er niet naar kijken, we moeten vooral naar onszelf kijken. Met onze fantastische merknaam, enorme kiezerspotentieel en onderwerpen die in de belangstelling staan, zoals het indexeren van de pensioenen, hebben we nog zeven maanden om te werken aan een fantastisch resultaat.’

In uw slotwoord zei u dat u een cultuuromslag nastreeft. Dat betekent: afrekenen met het interne geruzie. Maar u bent al drie keer eerder voorzitter geweest, en toch wordt 50Plus nog steeds geteisterd door interne crises. Bent u niet onderdeel van het probleem, in plaats van de oplossing?

‘Ik moet zeggen dat ik de originaliteit van de Volkskrant-interviewer waardeer, want die vraag heb ik van niemand anders gekregen. Als dat zo zou zijn, was ik niet verkozen. De felicitaties stromen binnen.’

Als voorzitter moet u de partij klaarstomen voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Als nieuwe lijsttrekker noemde u eerder Martin van Rooijen, 50Plus-senator en woordvoerder op het pensioendossier. Is hij nog steeds uw topkandidaat?

‘Nu ik partijvoorzitter ben en de procedure opengesteld wordt, ga ik geen uitspraken meer doen. In het verleden hebben we laten blijken dat er goede kandidaten mogelijk zijn bij 50Plus. Daar is ook de naam van Martin van Rooijen genoemd. Iemand die zó goed in het pensioendossier zit. Maar we gaan nu eerst de kandidatuur openstellen. Dat hopen we vandaag nog te doen.’

Vandaag nog? Dat klinkt alsof u ervan uitging dat u de voorzitter zou worden.

‘Als je kandidaat bent, moet je er altijd rekening mee houden dat je gekozen wordt.’

In de peilingen kreeg 50Plus dit jaar een flinke klap te verduren. Uw partij staat niet meer op tien virtuele zetels, maar één tot drie. Gaat de kiezer u het geruzie vergeven?

‘Het enige wat telt zijn de werkelijke verkiezingsuitslagen. In elke verkiezing heeft 50Plus tot nu toe zetelwinst geboekt. Het zal niet van een leien dakje gaan, we zullen het niet in de schoot geworpen krijgen. Maar door hard te werken, en op te komen voor mensen in problemen doordat hun pensioen al elf jaar niet is geïndexeerd en er kortingen dreigen, denk ik dat 50Plus een mooie toekomst kan hebben.’

Kritiek op stembusgang Op de digitale ledenvergadering behaalde Nagel in de eerste stemronde 48 procent van de stemmen, net niet genoeg om zich van een absolute meerderheid te verzekeren. In de tweede ronde versloeg hij de Osse wethouder Joop van Orsouw, die 42 procent van de stemmen kreeg. Vooraf roerden kritische leden zich: zij vonden dat niet alleen digitaal, maar ook per post gestemd moest kunnen worden. Volgens waarnemend secretaris Robert Gielisse had het bestuur goede redenen om dat niet te doen. ‘In de tijd dat wij hiertoe besloten, was men nog bang voor besmetting met het coronavirus via voorwerpen. Stemrondes per post kosten ook geld, en je krijgt gezeur van fraude.’ Kritiek was er ook op een vanuit het partijkantoor verstuurde mail, waarin onder andere de Eerste en Tweede Kamerfracties hun steun voor Nagel uitspraken. ‘Een normale zaak’, vindt Gielisse: zo wordt voorkomen dat fracties zelf met maillijsten in de slag moeten. Wel is volgens hem de mail per ongeluk met de digitale handtekening van het partijkantoor verstuurd, waardoor de suggestie werd gewekt dat het hoofdbestuur Nagel actief steunde.