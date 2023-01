En weer gaat een werk van Pierre Cuypers in vlammen op. Of het een vuurpijl was? Dat is nog niet zeker

De afgebrande Congregatiekapel in Veghel gezien vanaf de Sint-Lambertuskerk. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

De eerste wind van 2023 was Veghel goedgezind. Bij noordenwind was vrijwel zeker een van de eerste grote werken van architect Pierre Cuypers in vlammen opgegaan. Dan was kort na middernacht het vuur overgesprongen van de kleine Congregatiekapel naar de naastgelegen Sint-Lambertus. Een kerk die vanaf 1856 werd gebouwd, toen de architect – van later het Rijksmuseum en Centraal Station in Amsterdam – met nog geen 30 jaar oud aan het begin van zijn imposante carrière stond.

De wind uit zuidelijke richting op Nieuwjaarsnacht mag dan een geluk bij een ongeluk zijn geweest, Veghel treurt wel degelijk om wat verloren is gegaan in de vlammen. Want het Rijksmonument in de schaduw van de imposante Lambertus is weliswaar kleiner en jonger, maar toch ook een Cuypers. Samen met de begraafplaats en het naastgelegen klooster is sprake van een tamelijk unieke verzameling Cuypers-ontwerpen bij elkaar, zeggen kenners. Waarbij de Congregatiekapel uit 1890 een gezamenlijk werk was met zoon Jos Cuypers.

Een vuurpijl zou brand hebben veroorzaakt in het dak, is een theorie die in lokale media al snel de ronde deed. De brandweer doet geen uitspraak over de oorzaak zolang het onderzoek nog loopt.

Dikke tapijt

Tijdens een wandeling langs het gebouw zijn hoofdkoster André Velthausz en de lokale Cuypers-kenner Gerard van Asperen (78) sceptisch over het verhaal dat het vuur in het dak zou zijn ontstaan. Helemaal na het zien van een video, waarop zichtbaar is dat de eerste vlammen uit de ramen beneden kwamen. Van Asperen wijst op de roosters die op heuphoogte in de buitenmuren zitten. ‘Als daar iets brandbaars door naar binnen gaat, kan de droge houten vloer zo vlam vatten’, zegt hij. ‘Helemaal met dat dikke tapijt eroverheen.’

De kerk staat al een tijd leeg, het tapijt is een erfenis van de laatste gebruiker: een Turkse moskee. Het moskeebestuur kreeg het gebouw in 1980 in handen nadat de bibliotheek erin had gehuisd, maar uit ruimtegebrek was vertrokken. Tot ongenoegen van monumentenorganisaties werd decennialang weinig tot niets aan het onderhoud gedaan. Een paar jaar geleden werd het zwaar in verval geraakte gebouw verkocht onder voorwaarde van de Rijksdienst dat de nieuwe eigenaar het gebouw zou restaureren.

De man die het ontwerp op zich nam is Paul Dinant, eigenaar van het Amsterdamse architectenbureau Dinant, dat vaker oude kerken restaureert. De kapel zou hij omvormen tot verpleeghuis voor ouderen met dementie.

‘De bouw was alleen nog afhankelijk van de aanvraag voor subsidie bij Monumentenzorg’, zegt Dinant. ‘Maar op 1 januari werd ik wakker met meerdere gemiste oproepen van brandweer en politie. Een vreselijk begin van het nieuwe jaar.’

. Beeld .

Kruisribgewelven

De eigenaar van de kapel, maandag niet bereikbaar voor een reactie, is volgens architect Dinant ‘in principe’ goed verzekerd tegen brandschade. De kans dat de gemeente, die erop moet toezien dat het monument behouden blijft, moet opdraaien voor de kosten acht hij klein.

Om de schade te kunnen overzien, leidt hoofdkoster Velthausz via een houten brug in de nok van de Sint-Lambertuskerk naar een dakraam. Hij wijst onderweg op de bollingen onder het looppad. Het zijn de bovenkanten van de gewelven in het kerkplafond. Cuypers experimenteerde in Veghel met een techniek die in de middeleeuwen verloren ging. En met succes, getuige de ‘kruisribgewelven’ in de Lambertuskerk.

Vanuit het raampje in het dak van het achterschip van de Sint-Lambertus is te zien wat over is van de kapel. Niet meer dan vier muren, met op de voorgevel vijf zogenoemde pinakels – spitsvormige versieringen uit de gotische bouwkunst. Het is een wonder dat deze gezichtsbepalende elementen nog overeind staan. Vanwege achterstallig onderhoud zijn jaren geleden de wankele torentjes al met staalkabels aan het dak vastgezet, een dak waarvan nu dus niets meer over is. Drie van de vijf staalkabels hangen werkeloos in het zwarte gat.

Van Asperen is verheugd dat in ieder geval het metselwerk behouden is gebleven. Hij wijst op rijen met gele stenen, die om de zoveel lagen een band rondom de kapel vormen. ‘Zo’n ‘speklaag’ heb ik, op de Sint-Vituskerk in Hilversum na, nooit bij Cuypers gezien’, zegt Van Asperen. Voor hem is het een bevestiging dat het werk vooral op het conto van zoon Jos moet worden geschreven, waarmee Van Asperen de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed tegenspreekt.

Mooi metselwerk

Hoe het ook moge zijn, het is de zoveelste keer dat een ontwerp van Cuypers door brand wordt getroffen. In 2013 stond de Sint-Clemenskerk op Ameland in lichterlaaie. Met behulp van oude foto’s is geprobeerd om het ontwerp van Cuypers weer zo origineel mogelijk op te bouwen. Vijf jaar later brandde de Sint-Urbanuskerk in de gemeente Amstelveen volledig af, op het torentje na. Ook daar wordt gewerkt om de karakteristieke gevels en gewelven van Cuypers te restaureren.

Deze jaarwisseling kwamen er in de meldkamer van de Brandweer 134 meldingen binnen van brand in een woning, 65 keer was het raak in een ander type gebouw. Ter vergelijking: afgelopen november kwamen er per dag gemiddeld 21 woningbranden voor. Ook monumenten vallen wel eens ten prooi aan de vlammen. Drie jaar geleden werd op Oudejaarsavond een monumentale molen uit 1849 in het West-Friese dorp Bovenkarspel verwoest door brand. Vuurwerk was vrijwel zeker de oorzaak, zei de molenaar destijds tegen de NOS. Inmiddels is de molen gerestaureerd en draaien de wieken weer.

Voor de hekken rond de kapel in Veghel staat Joop Schevers (78), die op zijn elektrische fiets vanuit zijn woonplaats Schijndel is komen kijken naar de ravage. ‘Ik heb 50 jaar gemetseld’, zegt hij. ‘Zulk mooi metselwerk, dat wordt niet meer gemaakt. Veel te duur. Wat nu nog staat van de kapel mag dan ook nooit worden afgebroken.’

Schevers kan hoop putten uit het oordeel van Cuyperskenner Van Asperen, zelf ‘architect in ruste’. Na zijn rondje om de kapel zegt hij resoluut: ‘Dit is te redden.’