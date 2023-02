En wat nou als we die gebroken heup niet opereren?

Geef kwetsbare oudere patiënten de keuze en dan blijkt bij een gebroken heup – toch een levensgevaarlijke aandoening – vaak geen operatie te volgen, zo zien artsen van het St. Antonius Ziekenhuis. Sinds kort betrekken zij patiënten en hun familie actief bij de beslissing. ‘Als je vraagt: ‘Wat wilt u nog in het leven?’, staan bovenaan: geen pijn en bij mijn familie kunnen zijn.’

In de nacht van 14 op 15 november moet de moeder van André Blonk naar de wc in het verpleeghuis waar ze sinds februari woont. Thuis ging het niet meer: ze kampt met dementie, kreeg de magnetron niet meer aan de praat, vergat haar jas, werd angstig als de thuiszorg binnenkwam.

Op weg naar de wc struikelt mevrouw Blonk, en later die nacht nog een keer. Het zorgpersoneel is er snel bij, lapt haar zo goed mogelijk op, en zet haar ’s ochtends in de rolstoeltaxi naar het ziekenhuis. Daar blijkt het onvermijdelijke: een gebroken heup.

‘In een apart kamertje vertelde een jonge arts dat een operatie voordelen heeft, maar zeker ook nadelen’, zegt zoon André Blonk. ‘Dat het voor een 93-jarige vrouw met dementie heel moeilijk is om te revalideren en weer mobiel te worden. En dat niet opereren ook een optie is.’

Ongelukkige val

In Nederland breken elk jaar 16 duizend mensen een heup. Bijna zonder uitzondering zijn dat ouderen die vallen: van hun fiets, over een kleedje, of gewoon na een struikelpartij omdat met het klimmen van de leeftijd het coördinatievermogen achteruitgaat. Ongeveer 500 van hen, onder wie mevrouw Blonk, komen terecht in het St. Antonius Ziekenhuis, met vestigingen in Utrecht en Nieuwegein.

Detlef van der Velde is er traumachirurg en heeft zodoende al honderden ouderen op zijn operatietafel gehad. ‘Wat mensen nogal onderschatten’, zegt Van der Velde, ‘is dat een gebroken heup een levensgevaarlijke aandoening is.’

Dat is geen bewering uit de losse pols. Van der Velde houdt sinds 2016 een database bij van alle heuppatiënten op zijn afdeling. De cijfers zijn keihard: zelfs van de fitte ouderen (‘de oppas-opa’s en -oma’s’) overlijdt ongeveer een op de vijf heupbreukelingen binnen een jaar. Van de kwetsbaarste groep (verpleeghuisbewoners, mensen met meerdere aandoeningen, ondervoede patiënten) overlijdt een op de drie binnen een kwartaal, en bijna de helft binnen een jaar.

40 procent van álle patiënten kampt met complicaties na de operatie: een delier, een urineweginfectie, een longontsteking.

Heupoperatie in St. Antonius Ziekenhuis Utrecht. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Uit een baanbrekend onderzoek, de zogeheten ‘frail hip study’, van het Eramus MC en het Amsterdam UMC bleek vorig jaar dat er voor de allerkwetsbaarsten wel degelijk een alternatief is: palliatieve behandeling. Patiënten in 25 Nederlandse ziekenhuizen kregen de keuze: een operatie of snel terug naar huis met pijnbestrijding en palliatieve zorg. Uit uitgebreide vragenlijsten bleek vervolgens dat patiënten (en familieleden) uit de beide groepen dezelfde kwaliteit van leven ervoeren en even tevreden waren over hun beslissing, ook al overleed de palliatieve groep gemiddeld eerder. Eens te meer werd duidelijk dat sommige patiënten een rustige laatste levensfase prefereren boven een ingrijpende operatie, waarbij de afloop onzeker is, en het nut betwistbaar, zeker wanneer de ingreep niet tot meer mobiliteit leidt, maar wel tot een verblijf in het ziekenhuis, meer medicijngebruik, en het risico op complicaties.

Toch is de normale gang van zaken in een Nederlands ziekenhuis nog vaak dat een patiënt met een gebroken heup zo snel mogelijk de operatiekamer in gaat. Alleen wanneer de anesthesist een veto uitspreekt, omdat de patiënt in zo’n zwakke conditie is dat narcose geen optie is, zien chirurgen van opereren af.

‘Zo werkten wij tot 2020 ook’, zegt Van der Velde, ‘99 procent van de heupbreuken kwam bij mij en mijn collega’s terecht.’ Tot de chirurg zijn dataverzameling op orde had, en besloot de patiënten en hun familieleden eerlijk en open te vertellen over de mogelijke gevolgen van een operatie. En te vragen of dat eigenlijk wel was hoe zij de laatste levensfase voor zich zagen.

Het familieoverleg

En zo kwam het dat André Blonk die 15de november ’s avonds aan de keukentafel zat met zijn vrouw, zijn twee broers en twee schoonzussen om te overleggen over zijn moeder. Door haar dementie was zij zelf al niet meer in staat een beslissing te nemen. ‘We konden met onze familie in onze eigen omgeving bij elkaar komen om daar goed over na te denken’, zegt Blonk. ‘Dat was heel prettig.’

Moesten ze hun moeder een operatie aandoen? Een vrouw van 93, met longproblemen en een verwijde aorta, bij wie er mede daarom een kans was dat ze de operatie niet door zou komen, en van wie de artsen er zeker van waren dat ze niet meer mobiel zou worden na de ingreep. Blonk: ‘Als we hadden gezegd: toch maar opereren, dan waren de artsen ervoor gegaan. Maar we kozen volmondig om over te gaan op palliatieve zorg. Waarvoor zou je mensen die erbij zitten als een kasplantje blijven behandelen?’

André Blonk is de enige niet die er zo over denkt. Vooraf hadden de artsen in het St. Antonius verwacht dat zij een paar procent minder operaties zouden doen, zegt Thomas Nijdam, arts-onderzoeker in het ziekenhuis. In de praktijk blijkt inmiddels 13 procent van de patiënten van een operatie af te zien. Een enorme toename ten opzichte van de 1 procent die tot 2020 geen operatie onderging.

Traumachirurg Van der Velde (rechts) en arts-onderzoeker Thomas Nijdam in overleg over een kunstheup. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Best logisch eigenlijk, ontdekte Nijdam. ‘Als je aan deze kwetsbare ouderen vraagt: wat wilt u nog in het leven?, dan staat helemaal bovenaan: geen pijn. Gevolgd door kwaliteit van leven, en bij de partner en de familie kunnen zijn. Wat ze vooral níét willen, is een ziekenhuisopname. Waarom zou dokter Van der Velde dan moeten opereren?’

Een gebroken heup onbehandeld laten is een ingewikkelde, ethische beslissing, zegt Van der Velde, die voortkomt uit de overtuiging dat ook niet-behandelen in overleg met de patiënt de hoogste kwaliteit van zorg kan zijn.

Geen sexy onderwerp, beseft Van der Velde, maar wel één ‘met een maatschappelijke impact van jewelste’. De gevaarlijke indruk is dat artsen dit doen om de zorgkosten te drukken, dat artsen moedwillig ouderen aan hun lot over laten. Onzin, benadrukt Van der Velde. ‘Ja, het scheelt ontegenzeggelijk geld. De vijftig heupoperaties die we in dit ziekenhuis elk jaar minder doen, schelen twee miljoen euro aan zorgkosten.’ Vertaal je dat landelijk, dan gaat het om vele tientallen miljoenen euro’s. Zeker niet onbelangrijk, gezien de almaar stijgende zorgkosten. Maar belangrijker, zegt Van der Velde, er worden nu elk jaar 1.600 kwetsbare ouderen geopereerd die daar helemaal niet op zitten te wachten. ‘Dat vind ik echt niet oké.’

Overbehandeling

Overbehandeling in de laatste levensfase is een hardnekkig probleem in de zorg. Patiënten slikken in de laatste 24 uur van hun leven gemiddeld zes verschillende medicijnen, ook als duidelijk is dat de dood niet ver weg meer is. De helft van de terminale kankerpatiënten ondergaat in de laatste drie dagen van het leven diagnostische tests als bloedafname en echo’s, een kwart van de terminale longkankerpatiënten krijgt binnen zes weken voor de dood een volledige chemobehandeling.

Het heupgewricht vormt de verbinding tussen het bekken en het bovenbeen. Beeld Getty

Van der Velde ziet het ook in zijn eigen ziekenhuis, tot zijn grote frustratie. ‘Ik zit hier al twintig jaar bovenop, en ik weet zeker dat de meeste CT-scans die we hier op de spoedeisende hulp (SEH) doen bij 80-plussers overbodig zijn. Op de SEH staan jonge artsen, die om de zes weken wisselen. Die houden zich vast aan de richtlijnen en protocollen om maar geen tuchtzaak aan hun broek te krijgen. Dan willen ze weten of een oudere een bloeding heeft, of een verschoven wervelkolom. Maar waarom dan? We gaan er toch niets meer aan kunnen doen. Ik erger me scheel als een 96-jarige de CT-scan is ingeschoven voordat de familie is gebeld.’

Ook internationaal is er veel terughoudendheid om af te zien van behandelingen, ziet arts-onderzoeker Nijdam. Studies die dit propageren vinden maar moeizaam hun weg naar de wetenschappelijke tijdschriften. ‘Het is ethisch te beladen. De mensen die de artikelen beoordelen zijn ook traumachirurgen, vaak in landen waar het stoppen met behandelen niet als optie wordt gezien. In hun commentaar lees je door alles heen dat zij het er totaal niet mee eens zijn dat een gebroken heup onbehandeld blijft. Dan heb je ze een ieder geval een kans gegeven, heb jij als chirurg de patiënt tenminste niet de dood in gestuurd.’

Enkele stappen

Maar sinds een jaar kantelt het beeld, ziet Nijdam. De studie uit Amsterdam en Rotterdam stond in toptijdschrift Jama, waarmee de discussie op de kaart is gezet. En het St. Antonius heeft samen met de twee umc’s onlangs een subsidie van 2,5 ton ontvangen om de nieuwe werkwijze in alle ziekenhuizen van het land te implementeren. Van der Velde: ‘De eerste tien ziekenhuizen staan te springen om hiermee aan de slag te gaan. Want geen enkele chirurg wil het een patiënt aandoen dat hij overlijdt op de operatietafel. De laatste fase in het leven hoor je bij je familie te zijn.’

Dankzij een nieuwe manier van pijnstilling kan die laatste fase bij iemand met een gebroken heup verrassend lang duren. Overleden de allerkwetsbaarste patiënten aanvankelijk gemiddeld binnen negen dagen na de operatie, inmiddels vinden de onderzoekers steeds meer ‘uitschieters naar boven’, door gerichtere pijnstilling zonder de bijwerkingen van eerder gebruikte morfine-achtige pijnstilling.

De moeder van André Blonk is een van hen, ruim twee maanden na haar ongelukkige val leeft ze nog altijd. Sterker, hoewel haar heup niet is geopereerd, lukt het haar toch af en toe om met behulp van de fysiotherapeut enkele stappen te zetten.