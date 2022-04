En nu zijn er dus beelden waarop duidelijk te zien is dat Alec Baldwins wijsvinger op de trekker rust

21 oktober 2021: acteur Alec Baldwin op de set van Rust, waar hij per ongeluk een cameravrouw doodschoot. Later verklaarde dat hij niet eens de trekker overhaalde. Beeld Reuters

Dit beeld is een filmstill. Een dubbele eigenlijk. Het is zowel een still uit de film Rust, een Amerikaanse western met Alec Baldwin die vorig jaar deels in New Mexico werd opgenomen, als een still uit de film die Het Echte Leven heet, en die soms nog verschrikkelijker blijkt dan de scenarioschrijver had bedacht.

Dit beeld is ook bewijs. Voor de sheriff van Santa Fe en zijn mensen, voor de advocaten en de rechters, voor de journalisten én de immer nieuwsgierige socialemediagemeenschap natuurlijk. Voor iedereen dus die precies wil weten wat er gebeurde op 21 oktober 2021 op de set van Rust, toen acteur/producer Alec Baldwin een revolver richtte op cameravrouw Halyna Hutchins en haar per ongeluk doodschoot terwijl hij, zoals hij later zou verklaren, de trekker niet eens overhaalde.

Afgelopen maandag gaf sheriff Adan Mendoza een heleboel beelden en documenten vrij. Waarom hij dat deed, werd me niet helemaal duidelijk. Het onderzoek naar de gebeurtenissen op de set loopt nog, er zijn een hoop losse eindjes. Zo is nog altijd niet duidelijk hoe het kon gebeuren dat er een echte kogel in het pistool heeft gezeten in plaats van een neppe, die herkenbaar was geweest aan een rammelend geluid of een gat in de zijkant (je leert wat van zo’n zaak). Niemand heeft daar een bevredigend antwoord op, zelfs niet de vrouw die verantwoordelijk was voor de wapens op de set. Op een van de vrijgegeven politiefoto’s ligt de vintage revolver in een kartonnen doos.

De 64-jarige acteur heeft steeds beweerd dat er iets mis was met het pistool. Dat het ding zomaar afging. Dat hij de trekker niet heeft overgehaald. Dat hij niet verantwoordelijk is voor de dood van Hutchins. Hij heeft een emotioneel interview gegeven, waarin hij dat allemaal nog eens heeft herhaald. En nu zijn er dus beelden waarin duidelijk te zien is dat zijn rechterwijsvinger op de trekker rust. Half Twitter wist het wel: ‘Schuldig!’

Het materiaal is desondanks behoorlijk verwarrend. De video waar bovenstaande still uit afkomstig is, werd gemaakt met een bodycam door iemand op de set, vlak voor het fatale moment. Het is dus eigenlijk een soort filmscène, met Baldwin de acteur die opgaat in zijn rol en zijn wapen richt op een vijand. Het wordt op de voet gevolgd door filmpjes van de tragische gebeurtenissen daarna, gemaakt door politieagenten: Hutchins die op de grond ligt in de kleine houten kerk waar de filmscène zich afspeelde, met naast zich regisseur Joel Souza, die door dezelfde kogel werd geraakt en overleefde. Hutchins die op een brancard een ambulance wordt ingereden.

Er is ook beeld van een wonderlijk kalme Baldwin, die wordt ondervraagd door sheriff Mendoza, die duidelijk ongemakkelijk is, want ja, jemig: Alec Baldwin. In cowboypak, met een cowboyhoed. Op een Hollywoodfilmset, waar net twee mensen werden neergeschoten, zoals dat nu eenmaal gaat in een western – o nee, toch niet.

De manier waarop film en realiteit hier in elkaar overgaan, is bizar. Die realistische filmset werd ineens een surrealistische crimescene, waar verklede acteurs en agenten in uniform dwars door elkaar lopen. Je hoort Mendoza aan Baldwin vragen of hij bereid is om wat vragen te beantwoorden en of zijn kleding gefotografeerd mag worden. Er zit namelijk bloed op zijn cowboylaarzen.

‘Dat is nepbloed’, stelt Baldwin hem glimlachend gerust. Nepbloed van degene die hij in de film zou neerschieten, niet van degene die hij in het echte leven per ongeluk doodschoot met een vintage colt, waarvan hij de trekker niet overhaalde, omdat je dat nooit doet als acteur in een film. Ga d’r maar aan staan, sheriff.