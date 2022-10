‘Ben je eraan gehecht?’ vroeg de arts over de moedervlek achter in mijn nek. ‘Nou,’ antwoordde ik, ‘we zitten al heel lang aan elkaar vast, maar ik voel geen emotionele band, want ik zie hem nooit.’ De arts besloot dat we hem dan net zo goed weg konden halen.

Terwijl de verdoving moest inwerken vertelde hij over een klein flupje op zijn eigen huid, dat toch wat in de weg was gaan zitten, waarna hij het eigenhandig had afgesneden, want dat kunnen artsen. En nu was het gekke: toen het flupje eenmaal weg was, miste hij het toch. Blijkbaar kun je ook irritaties missen. Dit leek me een inzicht dat breder toepasbaar was in het leven.

Toen de verdoving werkte, sneed de arts mijn moedervlek weg. Daarna toonde hij het geamputeerde: ‘Dan kun je er nog even afscheid van nemen.’ Gezien zijn eigen ervaringen met het flupje begreep ik dit. ‘Dag’, zei ik braaf.