Joe Biden, de voormalige Amerikaanse vicepresident, heeft donderdag in Phoenix (Arizona) een emotionele afscheidsspeech gehouden tijdens een herdenkingsdienst voor zijn goede vriend en politiek tegenstander John McCain. 'Mijn naam is Joe Biden. Ik ben een Democraat. En ik hield van John McCain', zei Biden onder meer.

Joe Biden, de running mate van Barack Obama toen die in 2008 de presidentsverkiezingen won van McCain, hield er al jaren een erg hechte vriendschap met John McCain op na. De senator uit Arizona overleed zaterdag op 81-jarige leeftijd aan een hersentumor. Donderdag leidde Biden een herdenkingsdienst ter ere van McCain in Phoenix.

Biden omschreef McCain als een broer, 'met een heleboel familieruzies'. 'John begreep dat Amerika eerst en vooral een idee was, gewaagd en riskant, niet gestoeld op een stam, maar op idealen', zei hij. McCain kon verder 'machtsmisbruik niet verdragen, waar hij het ook zag, op welke manier dan ook, in ongeacht welk land', zo zei hij.

'We praatten over familie', zei Biden over zijn relatie met McCain. 'We praatten over politiek. We praatten over internationale relaties. We praatten over beloftes - de belofte van Amerika.'

'Bovenal begrepen we één ding: alle politiek is persoonlijk', aldus Joe Biden. 'Het draait allemaal om vertrouwen. Ik vertrouwde John met mijn leven, en ik zou denken dat hij mij ook zou vertrouwen met het zijne.'

Bidens zoon Beau overleed in 2015 aan dezelfde soort hersentumor die het leven eiste van John McCain.

Sarah Palin niet welkom

Ondertussen blijkt dat niet alleen Donald Trump, maar ook Sarah Palin, de voormalige gouverneur van Alaska en John McCains running mate tijdens de verkiezingen van 2008, inderdaad niet uitgenodigd werd voor de begrafenisplechtigheid.

'Twee namen die je niet op de gastenlijst zult zien: Trump en Palin', vertelde een bron uit Washington aan PEOPLE. 'Ik vermoed dat het van Cindy komt', aldus een bron dicht bij de familie McCain. 'Ze is erg beschermend over de nagedachtenis en herinnering aan John. Ze is ook een rouwende weduwe. Ik denk dat ze hier zo goed mogelijk wil doorkomen.'

John McCain en Sarah Palin. Foto REUTERS

Spijt over Palin

In zijn biografie die in mei werd gepubliceerd, gaf de voormalige presidentskandidaat toe dat hij betreurde dat hij Sarah Palin in 2008 als zijn running mate had gekozen. Het feit dat hij in haar plaats niet had gekozen voor zijn vriend Joe Lieberman, een Democratische senator, noemde hij 'een andere fout die hij gemaakt had'. Een opmerking die Palin toen omschreef als 'een slag in het gezicht'.

Over het feit dat ze niet welkom is op zijn begrafenis, zei een bron binnen de familie Palin dat ze hier uit respect voor de familie McCain niets aan toe te voegen heeft. 'De familie Palin zal hun vriendschap met de McCains en die herinneringen altijd koesteren', klonk het tenslotte.

Nadat het nieuws over McCains overlijden bekend raakte, noemde Palin hem op Twitter een 'buitenbeentje en een vechter, die er niet voor terugdeinst om op te komen voor zijn overtuigingen'. 'John McCain was mijn vriend', schreef ze. 'Ik zal me de goede tijden herinneren. Mijn familie en ikzelf bidden voor Cindy en de familie McCain.'

Kijk hier de volledige toespraak van Joe Biden.