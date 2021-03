Emotionele getuigenissen in zaak-Floyd: ‘Ik heb nachtenlang wakker geleden’

Agent Derek Chauvin kijkt in de rechtszaal naar beelden waarop hij zijn knie ope de keel van George Floyd drukt. Beeld REUTERS

In tranen vertelde Darnella Frazier, die 17 jaar oud was toen Floyd werd gearresteerd, over haar schuldgevoel omdat ze niet meer heeft gedaan om hem te redden, en de aanhoudende angst die zij voelt dat haar eigen familie iets overkomt. Als ze naar haar vader, haar broer, haar neven en vrienden kijkt, zei Frazier tegen de jury, beseft ze steeds weer ‘dat het net zo goed één van hen had kunnen zijn’ die daar op de grond lag. ‘Ik heb nachtenlang wakker geleden, en bleef me maar verontschuldigen en verontschuldigen tegenover George. Omdat ik niet meer heb gedaan, niet fysiek heb ingegrepen en zijn leven niet heb gered.’

Daarna richtte Frazier zich tot Chauvin, die enkele meters bij haar vandaan in de rechtszaal zat, en zei: ‘Maar dat is niet wat ik had moeten doen. Het is wat hij had moeten doen.’

Chauvin, die inmiddels door de politie is ontslagen, wilde Floyd arresteren omdat de man een pakje sigaretten zou hebben afgerekend met een vals briefje van 20 dollar. Tijdens de aanhouding drukte Chauvin zijn knie ruim negen minuten tegen de keel van Floyd, die smeekte om zijn leven, en uiteindelijk het bewustzijn verloor.

Minderjarig

Frazier was dinsdag één van verschillende getuigen, van wie er vier jonger waren dan achttien jaar, die hadden gezien hoe Floyd het bewustzijn verloor en stierf. Zij liepen toevallig langs om een boodschap te doen. Zij werden in de rechtszaal gehoord, maar hun beelden werden niet uitgezonden omdat zij minderjarig waren. Alyssa Funari, nu 18 jaar oud, vertelde dat zij een lader voor haar telefoon wilde kopen, toen ze zag hoe Floyd kreunde onder de druk van de knie. Ook zij begon te filmen en zag hoe de man stopte met bewegen. ‘Het was zo moeilijk omdat ik niets kon doen. Ik wist dat de tijd drong, of dat het misschien al te laat was.’

Brandweervrouw Genevieve Hansen veegt haar tranen weg tijdens haar getuigenis. Beeld AP

Ook brandweervrouw Genevieve Hansen (27), die tijdens een wandeling op het incident stuitte, barstte tijdens haar getuigenis in tranen uit in de rechtszaal. Toen zij zag dat Floyd niet meer bewoog, vroeg zij de agenten of ze eerste hulp mocht verlenen. ‘Ik moest hem echt helpen’, zei Hansen tegen de jury, ‘maar dat mocht niet. ‘Ik weet niet of u ooit iemand gedood hebt zien worden, maar dat is echt afschuwelijk.’