‘Emotieloos, calculerend en manipulatief’: OM eist 30 jaar cel plus tbs tegen Thijs H.

Volgens het OM is er sprake van moord met voorbedachten rade. ‘Hij heeft tijd gehad na te denken over wat hij wilde en was zich bewust van de consequenties’, aldus de advocaat-generaal dinsdag in het requisitoir voor het gerechtshof in Den Bosch. Hij nam een mes mee en koos zijn slachtoffers bewust uit. Zo liet hij een meisje lopen omdat ze te jong was en een man met een herdershond omdat hij te sterk was .‘Hij is emotieloos, calculerend en manipulatief gebleken’, aldus het OM.

Thijs H. zelf zegt dat hij in een psychose heeft gehandeld. Hij kreeg ‘opdrachten’ om mensen te doden. De psycholoog en psychiater van het Pieter Baan Centrum menen dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Zijn advocaten pleiten daarom voor louter tbs-behandeling, zonder enige celstraf.

Maar andere deskundigen die door het Hof werden ingeschakeld, zijn een andere mening toegedaan. Zij zien geen aanwijzingen voor schizofrenie of een persoonlijkheidsstoornis. Als er al sprake zou zijn van een psychotische stoornis, dan zou die volgens deze deskundigen veroorzaakt zijn door het gebruik van drugs en pillen. Zij doen geen uitspraken over de toerekenbaarheid, wel achten zij Thijs H. ‘ondoorgrondelijk en gevaarlijk’.

Gevaar voor de samenleving

De strafeis van het OM is in hoger beroep zwaarder dan de eis voor de rechtbank, die 24 jaar cel plus tbs luidde. ‘De verdachte wist voor en tijdens de moorden exact wat hij wilde', aldus de openbaar aanklager. ‘Er is driemaal sprake van moord.’ De rechtbank in Maastricht veroordeelde Thijs H. in 2020 tot 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging.

Volgens het OM zou voor drie moorden zelfs een levenslange gevangenis gerechtvaardigd zijn. Toch kiezen de twee aanklagers in hoger beroep voor een tbs-maatregel in combinatie met de op één na langste gevangenisstraf, om de maatschappij te beschermen.

‘Alleen zo is een behandeling die noodzakelijk is om herhaling te voorkomen, gewaarborgd', aldus de advocaat-generaal. ‘Het OM is van mening dat de verdachte een groot gevaar vormt voor de samenleving als geheel en vindt het volstrekt onverantwoord als verdachte onbehandeld in de maatschappij terugkeert.’

Tapgesprekken

De aanklagers menen wel dat er iets aan de hand is met Thijs H. en spreken van een niet nader ingevulde stoornis. Maar tijdens de moorden was hij in de visie van het OM slechts verminderd toerekeningsvatbaar. Volgens de aanklagers heeft vooral zijn moeder, die advocaat is, haar zoon ingefluisterd om de psychose-kaart uit te spelen. Want dan hoefde hij niet de cel in en kon de behandeling meteen beginnen. Volgens het OM zou dat blijken uit tapgesprekken tussen Thijs en zijn ouders, waarbij het motto was: ‘Doe maar wat wij jou hebben gezegd.’

Ook de rechtbank oordeelde dat de verdachte slechts verminderd toerekeningsvatbaar was en veroordeelde hem tot 18 jaar cel plus tbs. Thijs H. ging tegen dat vonnis in beroep.