Emma Coronel, vrouw van ‘El Chapo’, veroordeeld tot drie jaar cel

Emma Coronel, vrouw van 'El Chapo' arriveert bij de rechtbank in New York. Beeld AP

Voordat de rechter uitspraak deed vroeg Emma Coronel om vergiffenis, schrijft het Amerikaanse persbureau Reuters. ‘Met alle respect, ik spreek vandaag tot u om mijn oprechte spijt te betuigen voor enige schade die ik mogelijk heb aangericht. En ik vraag aan u en aan alle burgers van dit land om me te vergeven.’ Rechter Rudolph Contreras streek niet over zijn hart, al viel zijn oordeel een jaar lager uit dan de door de aanklagers geëiste vier jaar celstraf. De straf verbleekt bij het oordeel dat haar man en drugsbaas Guzmán twee jaar geleden van de rechter te horen kreeg. El Chapo zit voor de rest van zijn leven vast in een Amerikaanse cel.

Coronel, met 32 jaar half zo oud als Guzmán, ontmoette de drugsbaas op haar zeventiende en trouwde met hem toen ze achttien was. Het verhaal gaat dat zijn oog op haar zou zijn gevallen toen zij deelnam aan een schoonheidswedstrijd. Hoewel El Chapo volgens velen wordt omschreven als een rokkenjager met veel liefjes, zou de jonge beautyqueen de liefde van zijn leven zijn. De Mexicaanse Coronel, die tevens een Amerikaans paspoort heeft, bezocht ten tijde van Guzmáns proces trouw de zittingen en publiceerde op Instagram liefdevolle teksten die waarschijnlijk aan hem waren gericht.

De liefde lijkt te zijn bekoeld het afgelopen jaar waarin zij zelf in het beklaagdenbankje zat. De federale aanklagers erkenden dat Coronel na haar arrestatie snel verantwoordelijkheid nam voor haar misdaden. Op de dag van de uitspraak vroeg ze de rechter om niet harder over haar te oordelen omdat ze de vrouw is van de beroemde drugsbaas. Coronel gaf onder andere toe dat ze in 2014 als boodschapper fungeerde tussen het Sinaloa-kartel en haar man, toen El Chapo vastzat in een Mexicaanse gevangenis. Mede dankzij haar kon hij met het kartel een ontsnappingsplan smeden, in 2015 wist hij via een ondergrondse tunnel uit te breken.