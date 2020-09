Emir van Koeweit (1929-2020) was vredestichter in het Midden-Oosten

Sjeik Sabah al-Ahmad al-Sabah, vorig jaar. Beeld EPA

Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah was lid van de koninklijke familie die al 260 jaar over het olierijke land met 4,8 miljoen inwoners heerst. Voordat hij in 2006 aantrad als emir bepaalde hij feitelijk al ruim vier decennia lang het beleid als minister van Buitenlandse Zaken. Hij werd alom gewaardeerd om zijn diplomatieke vaardigheden. Zo wist hij na de invasie van Irak tijdens de eerste Golfoorlog in 1990 en 1991 al snel de relaties te herstellen met de staten die Irak hadden gesteund. Ook met Irak haalde hij de banden weer aan na de dood van de Iraakse leider Saddam Hoessein in 2006.

Dinsdag stroomden de condoleances binnen van bevriende staten uit de regio waaronder Jordanië, Egypte, Saoedi-Arabië en Libanon die hem ‘een groot leider’ noemden en roemden om zijn ‘steun’ en ‘wijsheid’. Op Twitter zei de Amerikaanse ambassade in Koeweit: ‘We willen alleen maar de prestaties memoreren van Zijne Hooguit de Emir die zijn leven eraan heeft gewijd om vrede en stabiliteit in de regio te brengen.’

De Sheikh onderhield warme banden met de Verenigde Staten maar trad vaak op als bemiddelaar in tal van conflicten in de regio. Recentelijk vooral in de oplopende spanningen tussen Saoedi-Arabië en Qatar vanwege diens vermeende sponsoring van terrorisme en nauwe banden met de Amerikaanse aartsvijand Iran. Voor de slachtoffers van de oorlog in Syrië wist Koeweit honderden miljoenen dollars aan noodhulp binnen te halen met speciaal georganiseerde donorconferenties.

De dood van de emir werd dinsdag bekend gemaakt via de staatstelevisie. Hij stierf in een ziekenhuis in de Amerikaanse stad Rochester, Minnesota, waar hij al sinds augustus lag opgenomen met onbekende gezondheidsklachten. Hij zal volgens de grondwet worden opgevolgd door zijn 83-jarige halfbroer kroonprins Sheikh Nawaf al-Ahmad-Al Sabah, die ook al waarneemt sinds het ziekbed van de emir.

Koeweit geldt als een van de meest stabiele – min of meer functionerende – democratieën in de regio nadat het even door de Arabische Lente in 2011 werd opgeschrikt. Burgers eisten net als in hun buurlanden meer inspraak en een einde aan corruptie en nepotisme. Er volgden verkiezingen die door islamisten werden gewonnen maar die kregen nauwelijks voet aan de grond omdat de emir en de koninklijke familie uiteindelijk het laatste woord hebben in Koeweit en bepalen wie de belangrijkste machtsposities bekleden.