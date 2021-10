Emile Roemer (SP) voorgedragen als de nieuwe gouverneur van Limburg

Emile Roemer. Hij bekleedt als eerste SP’er de functie van commissaris van de koning, in Limburg gouverneur genoemd. Beeld Freek van den Bergh

Als demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken de aanbeveling opvolgt – in de regel enkel een formaliteit – kan de 59-jarige oud-lijsttrekker van de SP op provinciaal niveau alsnog gaan doen wat hem op landelijk niveau nooit lukte: regeren. Nooit eerder vervulde een SP’er de functie van commissaris van de koning, in Limburg gouverneur genoemd.

In april legde Theo Bovens (CDA) het gouverneurschap neer vanwege de affaire rond oud-directeur Herman Vrehen van de Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL). Die voormalig CDA-gedeputeerde zou provinciaal subsidiegeld naar zijn eigen bedrijven hebben doorgesluisd. Een meerderheid van de Provinciale Staten verloor daardoor het vertrouwen in Bovens, die een motie van wantrouwen niet afwachtte en opstapte.

Sindsdien nam Johan Remkes, die nu ook de landelijke regeringsformatie leidt, de honneurs waar. Het was geen toeval dat hij voor deze tussentijdse klus werd gevraagd. Zijn expertise als nationale brandjesblusser in politieke crises was hard nodig: met Bovens hadden ook alle Limburgse gedeputeerden hun positie opgegeven.

Overkant van de Maas

Roemer is in Limburg geen vreemde. Zijn politieke carrière ving hij aan bij de lokale SP-afdeling in Boxmeer, de plaats waar hij geboren en getogen is. Aan de overkant van de Maas kon hij de provincie die hij nu gaat besturen, zien liggen. In Boxmeer schopte Roemer het tot wethouder van Financiën, voordat hij in 2006 de overstap naar de landelijke politiek maakte.

In amper drie jaar tijd veroverde hij in Den Haag het lijsttrekkerschap van de SP. Bij zijn aanstelling kon de partij nog beschikken over een Kamerfractie van 25 zetels, maar dat succes wist Roemer niet te herhalen. In 2018 nam Roemer, na drie mislukte Tweede Kamerverkiezingen op rij, afscheid van de landelijke politiek. Zijn SP had toen nog elf Kamerzetels over.

In datzelfde jaar werd Roemer – uitgerekend door gouverneur Bovens – aangesteld als waarnemend burgemeester in Heerlen, een positie die hij tweeënhalf jaar vervulde. Ook met die benoeming had Roemer een partijprimeur: nooit eerder bekleedde een SP’er het hoogste ambt in een gemeente. Afgelopen jaar trad Roemer op als waarnemend burgemeester van Alkmaar.

De voordracht van Roemer als gouverneur had deze week nog de nodige voeten in de aarde. Donderdag bleek dat twee leden van de vertrouwenscommissie die de gesprekken met kandidaten voert, niet bij een overleg werden toegelaten omdat zij geen coronapas konden tonen. Vrijdagochtend kwam de vertrouwenscommissie opnieuw bijeen. Even later maakte voorzitter Thea Jetten de voordracht van Roemer bekend.