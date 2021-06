EMA zoomt in op nieuwe bijwerking AstraZeneca

Er is een nieuwe, wel héél zeldzame bijwerking na vaccinatie van AstraZeneca opgemerkt. Beeld ANP

Van de 78 miljoen personen in Europa en het Verenigd Koninkrijk die het vaccin van AstraZeneca kregen toegediend, hebben er, voor zover bekend, zes last gekregen van dit zogeheten systemisch capillair leksyndroom, merendeels vrouwen. Drie van hen leden al voor de vaccinatieprik aan deze aandoening. Een van deze drie is overleden.

Na onderzoek naar deze incidenten concludeert de Europese toezichthouder dat er waarschijnlijk een verband is tussen vaccinatie en deze aandoening. Daarom moet deze bijwerking op de bijsluiter komen te staan.

In Nederland is één melding gedaan van dit leksyndroom, meldt het bijwerkingencentrum Lareb. Maar dat was na vaccinatie met het vaccin van Janssen, eveneens een zogeheten vectorvaccin, op dezelfde techniek gestoeld als dat van AstraZeneca. Deze mannelijke 50-plusser is kort na vaccinatie aan de aandoening overleden. Over AstraZeneca zijn geen Nederlandse meldingen van deze bijwerking.

Daling van de bloeddruk

Het systemisch capillair leksyndroom is een zeldzame, levensbedreigende aandoening. Bloedplasma slipt weg uit de aderen en komt dan terecht in spieren en organen. Daardoor daalt hun bloeddruk. De kans dat iemand de ziekte krijgt als vaccinbijwerking lijkt extreem klein, gezien de cijfers van het EMA. Nog veel kleiner dan de andere bijwerking van het AstraZeneca-vaccin die inmiddels vermeld staat in de bijsluiter, trombose in combinatie met een tekort aan bloedplaatjes. Daarop zou de kans ongeveer 1 op 100 duizend zijn.

Het EMA doet ook onderzoek naar een andere mogelijke bijwerking waarvan meldingen zijn gemaakt bij alle vier inmiddels Europees goedgekeurde coronavaccins. Het gaat om ontstekingen van de hartspier (myocarditis) of het hartzakje (pericarditis). Maar nog onderzocht wordt of de coronavaccins ook de oorzaak waren van de incidenten. Dat deze zich voordeden na vaccinatie, betekent niet automatisch dat het door de vaccinatie gebeurde.

In Nederland zijn nu 24 gevallen bekend van zulke ontstekingen na vaccinatie, meldt het Lareb vrijdag. In 13 gevallen gebeurde dat na een prik met het vaccin van Pfizer, en vijf keer na een Moderna-vaccinatie. Van deze vaccins zijn niet eerder vermoedens geweest van ernstige bijwerkingen.

Gaat vanzelf over

Het betrof 13 mannen en 11 vrouwen, vijftien waren er ouder dan 50 jaar. Klachten zijn onder andere kortademigheid, pijn op de borst en hartkloppingen die soms onregelmatig zijn. De klachten gaan meestal vanzelf over of zijn met medicijnen goed te behandelen. Tot nog toe zijn in Nederland in totaal ruim 11 miljoen doses vaccins toegediend.