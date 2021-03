EMA ziet nog geen link tussen aandoeningen en AstraZeneca-vaccin

Een digitale persconferentie van Emer Cooke, directeur van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), over het coronavaccin van AstraZeneca. Beeld ANP

Het Prac, het geneesmiddelenveiligheidscomité van het EMA, komt donderdag met nieuwe resultaten van onderzoek. Dan zal het EMA een nieuwe uitspraak doen over de veiligheid, en komt er dus meer duidelijkheid over het vaccin.

Volgens Cooke zijn er nog geen aanwijzingen dat het aantal mensen met bloedpropjes of trombose in combinatie met minder bloedplaatjes groter is onder de groep gevaccineerden dan onder de normale populatie. Het EMA blijft dus bij het standpunt dat er vooralsnog geen link is tussen de vaccinaties en de gevonden aandoeningen. Experts hebben dat vorige week al geconstateerd, maar sindsdien zijn er nieuwe meldingen binnengekomen. Die onderzoekt het Prac nu, de conclusies van dat onderzoek worden donderdag bekend.

Volgens Cooke is het heel gebruikelijk dat zeldzame ziektegevallen opduiken in een grootschalige vaccinatiecampagne als deze. ‘Dat is onvermijdelijk’, zei Cooke.

‘Desalniettemin moeten we alle feiten grondig wetenschappelijk bestuderen, dat zijn we de Europese burgers verschuldigd’, zei Cooke. Het belangrijkste doel van het EMA in de komende dagen is vaststellen of er een causaal verband is tussen de patiënten met de zeldzame aandoening en het vaccin.