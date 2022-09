EMA geeft groen licht voor seizoensbooster corona tegen omikron

Een zorgmedewerker prepareert een boosterinjectie van Pfizer. Beeld AFP

Na formele instemming van de Europese Commissie kunnen fabrikanten Moderna en Pfizer hun bijgewerkte vaccin leveren. Nederland heeft daarvan 16,1 miljoen besteld: 6,2 miljoen van Moderna, en 9,9 miljoen van Pfizer. Extra geld kost dat de belastingbetaler niet, zegt het ministerie van VWS desgevraagd: de levering valt onder de al eerder gemaakte afspraken. ‘We hebben gewoon besteld en krijgen de laatste versie.’

Nederland wil vanaf half september iedereen vanaf 12 jaar het nieuwe vaccin aanbieden, te beginnen met 60-plussers en risicogroepen die nu ook in aanmerking komen voor de griepprik. Daarmee is men als het goed is een tijdlang met name beter beschermd tegen het krijgen van corona. Wie de prik krijgt, maakt anderhalf keer zoveel antistoffen aan tegen omikron als wie de oude booster zou krijgen.

Mensen die de afgelopen drie maanden al werden geboosterd of corona hebben gehad, komen niet in aanmerking voor de seizoensprik: daarvoor is de laatste blootstelling nog te recent. Wie zich voor het eerst laat inenten, krijgt nog het oude vaccin. De nieuw toegelaten prikken zijn nadrukkelijk bedoeld als booster en bevatten minder werkzame stof.

Geen noemenswaardige problemen

De beslissing van de EMA werd verwacht. Onder meer het Verenigd Koninkrijk en de VS gingen Europa al voor. De EMA acht de nieuwe booster net zo veilig als de bestaande vaccins: aan de samenstelling van de prik is immers niets wezenlijks veranderd. Voorafgaand aan de toelating werd de seizoensbooster getest op zo’n 750 vrijwilligers, zonder noemenswaardige problemen.

Een ‘bivalente’ (tweewaardige) prik is in de vaccinwereld niets bijzonders. De jaarlijkse griepprik is doorgaans ‘quadrivalent’, gericht tegen vier griepstammen. En het vaccin dat in Nederland wordt gebruikt tegen pneumokokken, Pneumovax 23, wapent het immuunsysteem zelfs tegen 23 verschillende pneumokokkenbacteriën.

De boosters van Moderna en Pfizer dragen cellen op om de stekels te maken van het oorspronkelijke coronavirus, maar ook van de vroegste versie van de omikronvariant. Zo leert het immuunsysteem hoe beide varianten eruitzien. Hoewel omikron alweer enigszins van gedaante is veranderd, leert het immuunsysteem het virus zo steeds beter kennen, aan steeds meer van zijn herkenningspunten, verwachten immunologen.

‘We bewegen mee met de varianten', aldus voorzitter Ton de Boer van het College ter beoordeling van geneesmiddelen, in een toelichting. ‘Dat is anders dan met influenza, waar we de seizoensprik baseren op wat er komt. Bij coronavaccins reageren we op wat er op dat moment rondgaat.’

Kritiek

Kritiek is er ook. Een nieuw vaccin zou weinig toevoegen aan een ‘gewone’ booster, maar wel mensen kunnen afschrikken, met als gevolg dat sommige mensen helemaal geen booster meer nemen. Terwijl het nemen van welke booster dan ook juist de grootste winst geeft. Maar of burgers straks kunnen kiezen tussen verschillende boosters, is onzeker, zegt een woordvoerder van het RIVM desgevraagd. ‘In principe bieden we het bivalente boostervaccin aan.’

Wie eerder werd geboosterd, is nog altijd voor 70 tot 80 procent beschermd tegen ziekenhuisopname, volgens cijfers van het RIVM, maar nauwelijks meer tegen geïnfecteerd raken met het omikronvirus. De booster kan die bescherming dan weer opkrikken, tot een procent of 80 à 90, verwacht men.

Ook dat is overigens tijdelijk: in de loop van de winter zal de bescherming weer afnemen, verwachten experts. Door zoveel mogelijk mensen te boosteren, hoopt men echter vooral te voorkomen dat het virus kan overslaan op de meest kwetsbare mensen, schreef minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid vlak voor het zomerreces aan de Kamer.

BA.4-vaccin

Bovendien moet de campagne massaal ziekteverzuim tegengaan. ‘Juist tijdens een epidemische verheffing is het voorkomen van infectie van belang voor de continering van de zorg en inzetbaarheid van beschikbaar personeel’, aldus Kuipers in zijn brief.

Door de nieuwe prik blijft het ministerie zitten met een slordige 13,6 miljoen vaccins die niet meer worden gebruikt. Onduidelijk is nog wat daarmee gaat gebeuren. Donatie aan lagere-inkomenslanden ligt niet voor de hand, omdat de vaccins gekoeld moeten blijven en bij veel armere landen het probleem niet zozeer de vaccins zelf is, maar tekort aan mankracht en logistiek. De minister werkt nu aan een voorstel aan de Tweede Kamer, wat te doen.

Overigens is het denkbaar dat de seizoensprik later in de herfst of de winter opnieuw wordt herzien. Fabrikant Pfizer heeft al beoordeling aangevraagd van een nóg wat nieuwer vaccin, nu gericht tegen de recentste BA.4- en BA.5-versies van de omikronvariant. Dat zijn de varianten die momenteel nagenoeg alle besmettingen in ons land veroorzaken.

Eerdere versies van dit artikel meldden verschillende aantallen proefpersonen op wie het vaccin zou zijn getest, wegens uiteenlopende mededelingen van de betrokken instanties.