Elon Musk ziet het somber in, de rest van de autosector niet – wie heeft er gelijk?

Als de baas van ’s werelds grootste fabrikant van elektrische auto’s zegt dat hij eentiende van zijn personeel ontslaat omdat hij ‘een super slecht gevoel over de economie’ heeft, wat betekent dat dan voor de rest van de auto-industrie?

De auto-industrie verkeert al een paar jaar in stormachtig weer: handelsoorlogen, een pandemie, strenge Europese uitstootnormen, tekorten aan computerchips, ontregelde aanvoerlijnen en een belangrijke toeleverancier die is binnengevallen door Rusland – hoe veel tegenslagen kan een sector verdragen?

Veel, zo leek het tot voor kort. Hoewel verkoopaantallen onder druk staan, wist een flink deel van de industrie de marges op peil te houden door de prijzen van hun auto’s te verhogen. Schaarste creëert immers begeerte, en daar wist in elk geval een deel van de producenten van te profiteren.

Dus wat betekent het als Elon Musk het ineens somber inziet? Hij is niet alleen ’s werelds grootste autofabrikant in marktwaarde, zijn bedrijf draait ook nog eens op volledig elektrische auto’s, het belangrijkste type aandrijving voor personenwagens de komende jaren. Is Musks waarschuwing een voorbode van slechte tijden wereldwijd?

Musk is niet zomaar een kanarie in de kolenmijn, schreef een analist van Morgan Stanley in een beleggersmemo. ‘Tesla is meer een walvis in de lithiummijn’, rapporteerde hij, verwijzend naar de belangrijke grondstof voor de accu’s waarop e-auto’s rijden. Als Musk bezorgd is over de economie, moeten investeerders in de autosector rekening houden met minder florissante tijden.

Veel andere fabrikanten lijken zich weinig zorgen te maken. ‘De vraag is torenhoog’, zei een topman van Nissan vorige week. Ook Ford ziet in de VS weinig problemen. Sommigen wijten de onrust bij Tesla aan een te snelle groei.

Niettemin lijken de problemen voor de sector zich op te stapelen; de verkoop van nieuwe personenauto’s in de Europese Unie is in april opnieuw gedaald (met ruim 20 procent) vanwege toeleveringsproblemen als gevolg van chiptekorten en een gebrek aan onderdelen door de oorlog in Oekraïne. Volgens de Europese autokoepel Acea was het de slechtste aprilmaand sinds mensenheugenis. Ook in de Verenigde Staten lopen verkopen terug.

Analisten zijn het oneens over de vraag welke kant het op gaat: ‘De financiële wereld en het zakelijk leiderschap zijn het oneens’, zegt een van hen tegen Reuters. ‘Op zeker moment zullen we weten wie er gelijk heeft.’