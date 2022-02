Elon Musk verliest 40 van zijn 49 gelanceerde satellieten, ambitieuze Starlinkplannen vallen niet goed bij Nasa en Amazon

Op een lang belichte foto is de baan te zien die een stroom van StarLink-satellieten volgt in maart 2021 boven een huis in de Amerikaanse staat Kansas. Beeld AP

Bij SpaceX zijn mogelijk 40 Starlink-satellieten verloren gegaan van de 49 die er vorige week zijn gelanceerd. Een geomagnetische storm werd de satellieten van het bedrijf van Elon Musk fataal. Dit is een tegenvaller voor de miljardair, maar de 40 satellieten zijn een kleinigheid vergeleken met de ambitieuze plannen. Musk is van plan zo’n 42 duizend satellieten te lanceren, om de hele wereld te voorzien van snel internet. Een ongelooflijk hoog aantal in vergelijking met de circa 8 duizend satellieten die nu rondjes om de wereld draaien. SpaceX zegt al ruim 2 duizend Starlink-satellieten gelanceerd te hebben, waarvan er een kleine 1.500 actief zijn.

De afgelopen jaren is het flink drukker geworden in de nabije ruimte. Tussen 2000 en 2009 werden er minder dan duizend satellieten in een omloop rond de aarde gebracht, in 2021 alleen al waren het er ruim 1.800. De kans is groot dat 2022 wederom een recordjaar wordt, met 182 lanceringen in minder dan anderhalve maand tijd. Dit blijkt uit cijfers van het Office of Outer Space Affairs van de Verenigde Naties. De explosieve groei roept protesten op. China beklaagde zich in december bij de VN over twee bijna-botsingen tussen het nieuw te bouwen Chinese ruimtestation Tianhe en Starlink-satellieten. De Nasa maakte deze week bekend dat de vele nieuwe objecten in hun omloop mogelijk toekomstige ruimtemissies gaan hinderen. Amazon, dat zelf een satellietnetwerk op stapel heeft staan, vreest dat de duizenden door Starlink geplande satellieten het in de weg gaan zitten.