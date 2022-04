Elon Musk treedt tóch niet toe tot raad van bestuur van Twitter

Beeld Matteo Bal

Elon Musk treedt tóch niet toe tot raad van bestuur - 11 april 2022

Elon Musk zal tóch niet toetreden tot de raad van bestuur van Twitter. Die plek was hem door het bedrijf aangeboden nadat Musk een belang van 9,2 procent nam in het social-mediabedrijf.

De veeltwitterende Tesla-miljardair (en sinds kort grootste aandeelhouder van Twitter) heeft zelf bij nader inzien helemaal geen trek in zo’n positie, zo maakt Twitter-topman Parag Agrawal via zijn eigen medium duidelijk. Agrawal heeft naar eigen zeggen ‘vele discussies’ gehad met de leden van de raad van bestuur én met Musk zelf over diens rol. ‘We waren enthousiast over onze samenwerking en hadden de risico’s helder voor ogen.’

Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk — Parag Agrawal (@paraga) 11 april 2022

Musk zou volgens hem, net als de andere leden, van toegevoegde waarde kunnen zijn voor zijn bedrijf. Op de dag van de aankondiging, vorige week dinsdag, bleek Musk echter al weer van gedachten zijn veranderd. Agrawal accepteert dat, om daar enigszins obligaat aan toe te voegen dat Musk ook als aandeelhouder zijn input kan leveren.

Agrawal kan het niet hardop zeggen, maar vermoedelijk zal hij opgelucht adem halen. Musks besluit ontslaat hem van enorm veel gedoe. Hij benoemt de risico’s niet specifiek, maar één daarvan zal zijn dat Musk nogal een ongeleid projectiel is. Wie naar zijn tweets van het afgelopen weekend kijkt, ziet geen serieuze grootaandeelhouder en investeerder, maar meer een Twitter-gebruiker met trolachtig gedrag.

Most of these “top” accounts tweet rarely and post very little content.



Is Twitter dying? https://t.co/lj9rRXfDHE — Elon Musk (@elonmusk) 9 april 2022

Zo vraagt hij zijn gebruikers of de ‘w’ niet uit Twitter zou moeten verdwijnen. In een andere tweet suggereert hij dat Twitter op sterven na dood is, daarbij verwijzend naar de grootste Twitteraars gemeten naar aantal volgers: ‘De meeste van deze ‘top’accounts twitteren maar zelden.’ Musk zelf bezet met ruim 81 miljoen volgers de achtste plek en moet onder anderen Barack Obama, Justin Bieber en Katy Perry voor zich dulden. Bieber bijvoorbeeld heeft dit jaar maar één tweet geplaatst. In een ander, inmiddels verwijderd bericht, lanceert Musk het plan om daklozen in het hoofdkwartier van Twitter te huisvesten, omdat de dienst toch nauwelijks wordt gebruikt. (Laurens Verhagen)

Twitter kondigt mogelijkheid aanpassen van berichten aan - 6 april 2022

In eerste instantie dacht iedereen aan een 1 april-grap, maar Twitters aankondiging dat er een edit-knop komt is toch echt serieus. De dienst zegt nu dat gebruikers de mogelijkheid krijgen om reeds geplaatste berichten aan te passen. De komende maanden gaat het socialemediabedrijf die mogelijkheid testen, waarbij betalende gebruikers het eerst aan de beurt zijn.

Deze aankondiging komt daags na een peiling van Tesla-topman en Twitter-investeerder Elon Musk of Twitter deze mogelijkheid moet bieden. Maar Musk staat hier helemaal los van, benadrukt de dienst. Twitter zegt al maanden aan de mogelijkheid te werken tot het aanpassen van berichten.

Zo’n optie is overigens controversieel onder gebruikers. De ene groep wil al jaren de mogelijkheid hebben om spelfouten te herstellen, terwijl de andere bang is dat de functie tot chaos leidt, zeker bij berichten die al viraal zijn gegaan. Twitter belooft goed na te denken over de manier waarop aanpassingen worden toegestaan.

Zonder regels en tijdslimieten zou zo’n functie inderdaad misbruikt kunnen worden, aldus Jay Sullivan, hoofd consumentenproducten bij Twitter. Ook moet er een manier gevonden worden om duidelijk te maken wat er is aangepast. (Laurens Verhagen)

now that everyone is asking…



yes, we’ve been working on an edit feature since last year!



no, we didn’t get the idea from a poll 😉



we're kicking off testing within @TwitterBlue Labs in the coming months to learn what works, what doesn’t, and what’s possible. — Twitter Comms (@TwitterComms) 5 april 2022

Japanse onderzoekers leren robot om bananen te pellen - 6 april 2022

Japanse onderzoekers hebben een robot ontwikkeld die in staat is de delicate taak uit te voeren van het pellen van een banaan zonder het vruchtvlees te pletten. Althans: dat lukt in slechts 57 procent van de gevallen, blijkt uit een studie. Maar de onderzoekers zien dit als een voorproefje van een toekomst waarin machines subtielere taken kunnen uitvoeren dan bijvoorbeeld het verplaatsen van onderdelen in fabrieken of het leveren van koffie.

De onderzoekers van de Universiteit van Tokio trainden de robot met behulp van een methode genaamd deep imitation learning, waarbij ze het pellen van de banaan honderden keren lieten zien om zo voldoende gegevens te leveren voor de robot om de taak te leren en te zelf uit te voeren.

Na meer dan dertien uur training lukt het de robot in ongeveer drie minuten een banaan op te pakken en met beide ‘handen’ te pellen. De onderzoekers denken dat hun trainingsmethode robots kan leren verschillende eenvoudige taken uit te voeren. Op die manier zouden robots het tekort aan arbeidskrachten in Japan kunnen verlichten, bijvoorbeeld in de voedselverwerkende fabrieken die sterk afhankelijk zijn van menselijke arbeid. (Laurens Verhagen)

Twitter neemt Elon Musk op in bestuur na aankoop belang - 5 april 2022

Twitter heeft voor Tesla-topman Elon Musk een plekje ingeruimd in het bestuur, zo heeft het dinsdag bekendgemaakt. De aankondiging volgt op het nieuws van maandag dat Musk een belang van 9,2 procent in Twitter heeft genomen. Daarmee is Musk de grootste aandeelhouder van de dienst waarvan hij zelf een grote gebruiker is.

Musks aandelenaankoop werd eerder deze week duidelijk uit documenten die bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC zijn ingediend. Twitter-topman Parag Agrawal maakt nu bekend dat Musk bestuurder wordt. ‘Uit gesprekken de afgelopen weken werd ons duidelijk dat hij een meerwaarde voor ons bestuur zou zijn’, schrijft hij op Twitter. ‘Hij is een gepassioneerde fan én intense criticus van onze dienst en dat is precies wat nodig is op Twitter en in de bestuurskamer om ons op de lange termijn sterker te maken.’

Verder stelt Twitter dat Musk zijn belang niet uit zal breiden tot meer dan 14,9 procent zolang hij bestuurslid is. Zijn termijn loopt tot en met 2024. (tekst gaat verder onder de tweet)

I’m excited to share that we’re appointing @elonmusk to our board! Through conversations with Elon in recent weeks, it became clear to us that he would bring great value to our Board. — Parag Agrawal (@paraga) 5 april 2022

Musk lijkt zich ondertussen al warm te draaien om zich actief met Twitter te bemoeien. Maandag plaatste hij op Twitter een peiling met de vraag of mensen iets zien in een optie om berichten na publicatie te redigeren.

Twitter-ceo Agrawal reageerde op de tweet van Musk met een eigen bericht, waarin hij waarschuwde dat de consequenties van de peiling ‘belangrijk’ zijn. ‘Stem zorgvuldig’, voegde hij toe, daarmee verwijzend naar Musks eigen woorden bij een eerdere peiling waarin hij zijn volgers verzocht zich uit te spreken over de vraag in hoeverre Twitter de principes van vrijheid van meningsuiting omarmt.

Op 1 april bracht Twitter (ogenschijnlijk voor de grap) naar buiten een redigeerknop te lanceren, iets waar voor- en tegenstanders al jaren een fel debat over voeren. De voorstanders wijzen op de mogelijkheid spelfouten aan te passen, terwijl de tegenstanders vrezen voor totale chaos, omdat mensen achteraf de inhoud van hun bericht kunnen aanpassen. (Laurens Verhagen)

The consequences of this poll will be important. Please vote carefully. https://t.co/UDJIvznALB — Parag Agrawal (@paraga) 5 april 2022

Duitsland ontmantelt grote ondergrondse marktplaats ter wereld - 5 april 2022

Duitsland heeft dinsdag een illegale onlinemarktplaats uit de lucht gehaald die mogelijk de grootste in zijn soort in de wereld was. De servers van Hydra Market zijn in beslag genomen en het forum is gesloten. Daarnaast zijn 543 bitcoins in beslag genomen, ter waarde van ruim 23 miljoen euro.

Volgens de Duitse justitie is nog niet bekend wie de beheerders zijn. Hydra Market bestond sinds 2015 op het dark web, het afgeschermde deel van internet dat alleen met speciale software te bereiken is. Het platform had meer dan 19.000 verkopers en ongeveer 17 miljoen klanten. Die handelden vooral in drugs, gestolen gegevens en vervalste documenten. Alleen al in 2020 zou er voor meer dan 1,2 miljard euro via het netwerk zijn verhandeld. De site was in het Russisch. In de afgelopen jaren zijn vaker zulke ondergrondse marktplaatsen opgerold, zoals Silk Road, AlphaBay en Hansa Market.

Tesla-topman Musk hint op opzetten alternatief voor Twitter - 28 maart 2022

Topman Elon Musk van Tesla lijkt er over na te denken een eigen socialemediaplatform op te zetten. Volgens hem houdt Twitter, door Musk aangeduid als een soort dorpsplein, zich niet aan ‘de principes van vrijheid van meningsuiting’.

Daardoor ondermijnt Twitter volgens hem de democratie. Om zijn overwegingen kracht bij te zetten, plaatste de wispelturige topman dit weekend een peiling op Twitter, waarbij zijn volgers konden stemmen over de vraag of Twitter zich houdt aan de principes van vrije meningsuiting. Daarop werden ruim 2 miljoen stemmen uitgebracht en gaf ruim 70 procent het antwoord ‘nee’.

Given that Twitter serves as the de facto public town square, failing to adhere to free speech principles fundamentally undermines democracy.



What should be done? https://t.co/aPS9ycji37 — Elon Musk (@elonmusk) 26 maart 2022

Musk ligt ondertussen ook in de clinch met de Amerikaanse beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC). De SEC heeft bevolen dat alle tweets die Musk over Tesla verstuurt vooraf door juristen gecontroleerd moeten worden. De topman heeft in het verleden namelijk met tweets over Tesla gezorgd voor grote schommelingen van de beurskoers van het bedrijf. Musk vindt dat de SEC zijn vrijheid van meningsuiting beperkt.

Of Musks plannen voor een eigen netwerk meer dan een proefballonnetje zijn, is onduidelijk. Wat wél duidelijk is, is dat hij niet de eerste is met zo’n plan. Zo begon oud-president Trump onlangs ook uit onvrede over het moderatiebeleid van Twitter een eigen netwerk: Truth Social. Een groot succes is dat nog niet. (Laurens Verhagen)

I have anoter Idea for the new logo🤣 pic.twitter.com/h5kdqIDUMV — Freezer21 (@2Freezer1) 25 maart 2022

Google test rechtstreeks factureren voor apps als Spotify - 24 maart 2022

Google test de mogelijkheid van het rechtstreeks factureren door sommige apps aan gebruikers. Daarmee wil Google een alternatief bieden voor betalingen via de appstore. De laatste tijd klinkt er volop kritiek op de hoge vergoedingen die zowel Google als Apple rekenen. Ook zijn er toenemende zorgen over de marktmacht van de twee bedrijven met hun eigen appstores.

Het nieuwe systeem, dat Google als een experiment beschouwt, begint met Spotify. Als een gebruiker ervoor kiest om Spotify rechtstreeks te betalen in plaats van via het factureringssysteem van Google, zal Spotify Google naar verluidt niet de volledige vergoeding van 15 procent hoeven te geven. Een woordvoerder van Google benadrukte dat het bedrijf de financiële voorwaarden nog niet heeft geregeld.

Google halveerde eerder al de afdracht die app-ontwikkelaars moeten doen als ze abonnementen verkopen in hun apps via de Google Play Store. De prijsverlaging van 30 naar 15 procent bij Google geldt alleen voor abonnementen. Voor zaken als in-app-aankopen in spelletjes moet nog gewoon 30 procent commissie worden afgedragen aan het techbedrijf. (ANP)

Softwarebedrijf Okta waarschuwt voor gevolgen hack - 23 maart 2022

De hack bij het Amerikaanse softwarebedrijf Okta raakt mogelijk ook zijn klanten. Dat meldt de leverancier van authenticatiesoftware in een nieuw bericht over de cyberaanval die maandagavond bekend werd.

Hackersgroep Lapsus$ publiceerde eerder via chatapp Telegram schermafbeeldingen van de interne werkomgeving van Okta. De software van Okta helpt 15.000 bedrijven bij het veilig toegang verlenen tot hun netwerken.

Volgens Okta is 2,5 procent van zijn klanten getroffen door de aanval van de Lapsus$. Eerder stelde het bedrijf nog dat er geen klanten zouden zijn getroffen. Lapsus$ probeert met zijn hacks bedrijven ertoe te bewegen losgeld te betalen. De relatief nieuwe groep cybercriminelen wist eerder binnen te dringen bij Nvidia en Samsung. Deze week werd ook bekend dat Microsoft is getroffen door een aanval, waarbij de groep toegang kreeg tot de broncode van onder andere zoekmachine Bing. (Laurens Verhagen)

Twitter laat zijn gebruikers binnen de app eenvoudig gifjes maken - 23 maart 2022

Gifjes – korte, eindeloos herhalende filmpjes – worden wel eens het smeermiddel van sociale media genoemd. Twitter heeft het nu met zijn laatste update voor iOS een stuk eenvoudiger gemaakt om die zelf te maken. Wie binnen Twitter met zijn camera een opname maakt, krijgt nu de mogelijkheid daar met één druk op de knop een gif van te maken.

Het is onduidelijk of en wanneer de nieuwe optie ook voor Android-toestellen beschikbaar komt. Android-gebruikers zullen dus nog steeds op zoek moeten naar bestaande gifjes of hun toevlucht zoeken op externe diensten als Giphy om van filmpjes een gifje te maken. (Laurens Verhagen)

Ok GIFs aren’t new but what *is new* is the option to capture your own using the in-app camera on iOS. pic.twitter.com/3Hl6q78e6s — Twitter Support (@TwitterSupport) 22 maart 2022

AFM: meer cryptomunt-misleiding via datingapps - 16 maart 2022

Het aantal meldingen van mogelijke misleiding bij investeringen in cryptomunten en buitenlandse valuta is in de tweede helft van vorig jaar fors toegenomen. Dat meldt de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Nederlanders worden volgens de toezichthouder steeds vaker via datingapps benaderd door dubieuze aanbieders.

Bij dat soort datingfraude legt de oplichter eerst persoonlijk contact om vertrouwen te winnen. Na een paar dagen komen vervolgens verhalen over zogenaamde gemaakte beleggingswinsten. AFM zegt niet om welke datingapps het gaat. (ANP)

Ierland legt Meta miljoenenboete op - 16 maart 2022

Meta, het moederbedrijf van Facebook, moet van de Ierse toezichthouder voor privacy een boete van 17 miljoen euro betalen wegens twaalf datalekken. Volgens de Ierse Data Protection Commission was het bedrijf zowel op technologisch als organisatorisch gebied nalatig bij de bescherming van persoonsgegevens. Bij één van die technische problemen hadden software-ontwikkelaars buiten het bedrijf de mogelijkheid om foto’s van miljoenen gebruikers te zien.

De Ieren openden in 2018 een onderzoek naar Facebook na meldingen dat het bedrijf de toen pas ingevoerde regels voor gegevensbescherming binnen de Europese Unie overtrad. Omdat het Europese hoofdkantoor van Facebook in Ierland staat was de toezichthouder in dit EU-land de aangewezen partij om het onderzoek uit te voeren.

Facebook stelt in een verklaring dat het de dataopslag sinds 2018 heeft aangepast. Het is niet de eerste keer dat Meta een Ierse miljoenenboete krijgt. Vorig jaar nog kreeg dochterbedrijf WhatsApp van de Data Protection Commission een geldstraf van 225 miljoen euro opgelegd. (ANP)

Intel steekt 17 miljard euro in nieuwe Europese chipfabrieken - 15 maart 2022

Intel gaat 17 miljard euro investeren in twee chipfabrieken in de Duitse stad Maagdenburg. Eerder werd al bekend dat de Amerikaanse chipfabrikant de komende jaren 80 miljard euro steekt in het verbeteren van de chipcapaciteit in Europa. De regio kampt al tijden met een groot tekort.

De Europese Unie heeft zichzelf tot doel gesteld om tegen 2030 een vijfde van alle chips te produceren. Om dat doel te bereiken wordt subsidie verleend aan bedrijven. Intel heeft niet bekendgemaakt hoeveel subsidie het van de EU ontvangt voor zijn investeringen.

Met de bouw van de chipfabrieken in Duitsland worden volgens Intel drieduizend nieuwe vaste banen gecreëerd bij het bedrijf. Daarnaast steekt de Amerikaanse onderneming 12 miljard euro extra in een Ierse fabriek waardoor die totale investering uitkomt op meer dan 30 miljard euro. In Frankrijk komt een onderzoekscentrum waar op termijn plek is voor duizend medewerkers. (ANP)

6 a.m. PDT March 15: Watch @Intel CEO @PGelsinger detail the latest plans for investing in semiconductor R&D and #manufacturing in Europe. https://t.co/r5WRZCjETr — Intel News (@intelnews) 14 maart 2022

Italiaanse toezichthouder deelt miljoenenboete uit aan AI-bedrijf Clearview - 9 maart 2022

Clearview AI heeft van de Italiaanse toezichthouder een boete van 20 miljoen euro gekregen. Daarnaast moet het bedrijf alle gegevens van personen op Italiaans grondgebied die het heeft verwerkt met zijn systeem verwijderen.

Clearview heeft een omvangrijke database aangelegd van miljarden foto’s met bijbehorende namen. Niet alleen van criminelen, maar van iedere wereldburger die zijn foto op social media zoals Facebook, LinkedIn of Instagram heeft staan. Diverse Amerikaanse politiekorpsen maken hier gebruik van en kunnen beelden van beveiligingscamera’s vergelijken met de foto’s van Clearview. Vorig jaar schreven Amerikaanse media dat ook de Nederlandse politie in het verleden gebruik zou hebben gemaakt van de software van Clearview, wat door de politie overigens altijd is ontkend. Ook andere toezichthouders spraken zich al uit tegen de praktijken van Clearview, maar in Nederland is dat nog niet gebeurd. (Laurens Verhagen)

De Italiaanse toezichthouder voegt zichzelf toe aan een lijstje toezichthouders dat zich heeft uitgesproken tegen de illegale surveillance van #ClearviewAI. En stevig ook. Trekt dit @toezicht_AP over de streep om ook onze gezichten te beschermen?https://t.co/GZWkn6kq7i — Bits of Freedom (@bitsoffreedom) 9 maart 2022

Apple presenteert nieuwe versie van instap-iPhone SE - 9 maart 2022

Apple heeft de opvolger van de SE uit 2020 gepresenteerd. Het nieuwe model is wat betreft uiterlijk twee druppels water als zijn voorganger (die op zijn beurt weer op de iPhone 8 was geënt) en is dus nog altijd voorzien van de ouderwetse vingerafdrukscanner. Nieuw is dat de SE nu ook 5g ondersteunt en de aanwezigheid van de nieuwe A15-chip. De goedkoopste versie gaat 529 euro kosten.

Op hetzelfde online evenement kwam Apple met een nieuwe iPad Air met frontcamera en de Mac Studio, een desktop-pc die minimaal 2369 euro gaat kosten. (Laurens Verhagen)

iPhone SE Beeld Apple

Hackers verschaffen zich toegang tot de broncode van Samsung - 7 maart 2022

De geruchten gingen al langer, maar nu heeft Samsung het zelf bevestigd: het concern is slachtoffer van een inbraak waarbij ‘bepaalde interne bedrijfsgegevens’ buit zijn gemaakt. Veel meer details geeft Samsung tegenover persbureau Bloomberg niet prijs, behalve dat het gaat om broncode die te maken heeft met de werking van de mobiele apparaten die onder de naam Galaxy worden verkocht.

Wie verantwoordelijk is voor de inbraak zegt Samsung niet, maar vermoedelijk gaat het om een hackersgroepering die bekend staat onder de naam Lapsus$. Deze groep publiceerde namelijk onlangs screenshots die moeten bewijzen dat Samsung inderdaad is gelekt. Hierbij zou de groep, die onlangs ook al inbrak bij Nvidia, bijna 200 GB aan data hebben buitgemaakt. Wat het doel van Lapsus$ is en of de bende losgeld heeft geëist, is niet bekend. (Laurens Verhagen)

Samsung confirms hackers stole Galaxy source code https://t.co/Jhl1kEM2kM pic.twitter.com/mwkUlHsP2K — The Verge (@verge) 7 maart 2022

Signal reageert op ‘desinformatie’: onze app is helemaal veilig - 1 maart 2022

Signal verzekert gebruikers dat zijn berichtenapp nog altijd volkomen veilig is om te gebruiken. De mededeling komt nadat op diverse apps geruchten verschenen dat Signal gehackt zou zijn en daarom niet meer veilig zou zijn. Signal staat juist bekend om zijn privacyvriendelijkheid en veiligheid, omdat niemand buiten verzender en ontvanger bij de berichten kan.

Signal noemt Rusland niet bij naam, maar spreekt van een ‘gecoördineerde desinformatiecampagne’ waar een niet nader aangeduide overheid achter zit. Deze campagne zou bedoeld zijn om burgers aan te moedigen om minder veilige apps te gebruiken. Signal constateert zelf dat het gebruik van de app de laatste dagen juist aan het stijgen was in Oost-Europa. (Laurens Verhagen)

We've had an uptick in usage in Eastern Europe & rumors are circulating that Signal is hacked & compromised. This is false. Signal is not hacked. We believe these rumors are part of a coordinated misinformation campaign meant to encourage people to use less secure alternatives. — Signal (@signalapp) 28 februari 2022

Toyota legt autoproductie stil na cyberaanval bij leverancier - 1 maart 2022

Toyota heeft de productie in al zijn Japanse autofabrieken tijdelijk stopgezet: 28 productielijnen in veertien autofabrieken. De autofabrikant spreekt zelf van een ‘systeemstoring’ bij de toeleverancier, maar volgens zakenkrant Nikkei zou het gaan om een cyberaanval waarin losgeld wordt geëist. Wie er achter de ransomwareaanval zit, is niet bekend. (Laurens Verhagen)

Oude afleveringen van het techblog leest u hier.