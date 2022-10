Elon Musk ontslaat bedrijfstop na bekendmaking Twitter-overname

‘Let that sink in’; Elon Musk stapte met een wasbak in zijn armen woensdag het hoofdkantoor van Twitter binnen. Beeld ANP / AFP

Volgens The New York Times zijn zeker vier leden van de top van Twitter meteen na de overname hun baan kwijtgeraakt. Naast Agrawal zou het volgens bronnen gaan om de financiële topman Ned Segal, de hoogste juridische baas Vijaya Gadde en algemeen adviseur Sean Edgett. Agrawal en Segal zouden fysiek het hoofdkantoor van Twitter in San Francisco uit zijn gezet, stellen de bronnen.

Tesla-topman Musk stond onder druk van een rechter om de bewogen aankoop van Twitter uiterlijk vrijdag definitief af te ronden, nadat hij eerder dit jaar onder de overname uit probeerde te komen. Woensdag was Musk op het hoofdkantoor van het sociale medium en deelde daar foto’s van op Twitter. Op zijn Twitter-account noemde Musk zich al ‘Chief Twit’. Enkele uren nadat de overname een feit was, schreef hij op Twitter dat ‘de vogel is bevrijd’.

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) 28 oktober 2022

Musk wil dat Twitter voor iedereen een ‘warm en verwelkomend’ sociaal netwerk is. Ook stelt hij dat Twitter het ‘meest gerespecteerde mediaplatform ter wereld voor adverteerders’ moet zijn. De rijkste man ter wereld heeft eerder aangegeven van Twitter een bastion voor de vrijheid van meningsuiting te willen maken, een vrijplaats voor ook onwelgevallige meningen.

Musk heeft eerder gezegd dat ook de verbannen oud-president van de Verenigde Staten Donald Trump op het platform terug zou mogen keren. Trump heeft inmiddels zijn eigen sociale mediaplatform gelanceerd, Truth Social. Dat is nog niet erg succesvol, maar ceo Devin Nunes zei donderdag dat Trump het platform trouw zal blijven en niet terugkeert naar Twitter.

Twitter ‘te groot en te links’

Eerder zei Musk dat Twitter meer advertentie-inkomsten zou moeten genereren. Maar in een open brief schreef hij dat hij Twitter heeft gekocht om ‘om te proberen de mensheid te helpen, waar ik van houd’, niet om meer geld te verdienen. Tegelijkertijd leek hij de adverteerders van Twitter gerust te willen stellen over zijn plannen. ‘Twitter kan natuurlijk geen helse massale vechtpartij worden, waar alles gezegd kan worden zonder gevolgen!’

Naast adverteerders zullen ook de werknemers van Twitter in spanning afwachten wat Musk met het platform gaat doen. Hij zou investeerders hebben verteld dat hij driekwart van de werknemers wil ontslaan. Musk heeft eerder al gezegd dat het personeelsbestand van Twitter te groot en te links is.

Met de afronding van de deal komt een einde aan een soap die ruim een half jaar heeft geduurd. Begin april maakte Musk bekend dat hij bijna tien procent van de aandelen van Twitter in handen had. Aanvankelijk zou hij in het bestuur van het bedrijf plaatsnemen, maar uiteindelijk bracht hij een bod uit om het volledig te kopen. Nadat hij daarover overeenstemming had bereikt met Twitter, trok hij zich ineens terug. Er zouden te veel nepaccounts actief zijn op het sociale mediaplatform. Bovendien was de koers van Twitter gekelderd, en zou Musk dus flink meer dan de beurswaarde moeten betalen.

Twitter stapte naar de rechter om de koop alsnog af te dwingen. Op 4 oktober, kort voordat hij verhoord zou worden, maakte Musk opnieuw een draai en kondigde hij aan de koop door te zetten. Op donderdag, een dag voor de deadline, lag er een definitief akkoord. Het aandeel van Twitter steeg donderdag in licht in waarde, naar 53,86 dollar. Een fractie onder de 54,20 dollar per aandeel die Musk zal betalen.