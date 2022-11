Elon Musk ligt niet alleen op ramkoers met zijn Twitter-personeel, maar ook met Brussel

Elon Musk, uitgedost in een leren wapenuitrusting, tijdens het Halloweenfeest van fotomodel Heidi Klum op 31 oktober in New York. Beeld Evan Agostini / Invision / AP

In mei leek alles nog koek en ei tussen Elon Musk en Europa. Hij sprak toen met eurocommissaris Thierry Breton over de nieuwe Europese techwet DSA (Digital Service Act), die ook Amerikaanse techbedrijven strenge verplichtingen oplegt. Geen probleem, vond Musk: de DSA beschrijft precies zijn eigen ideeën over hoe een social mediaplatform zich dient te gedragen, bijvoorbeeld bij de aanpak van desinformatie of het beschermen van de privacy van zijn gebruikers. ‘We zitten helemaal op één lijn’, aldus de miljardair destijds.

Hoe anders is het nu: Brussel staat op scherp en houdt alle ontwikkelingen rondom het platform nauwlettend in de gaten. De timing is ongelukkig voor Musk, want de DSA treedt juist nu trapsgewijs in werking, wat voor extra scherpe blikken zorgt.

Europarlementariër Paul Tang (PvdA) maakt zich grote zorgen over wat hij ‘het geklooi’ van Musk noemt. ‘Musk zal zich niet alleen in woord, maar ook in daad aan de wetgeving moeten houden. Als Twitter zijn beloftes niet kan nakomen, heeft het een groot probleem. Je kan niet van de Commissie verwachten dat zij bij het eerste het beste conflict de hand over het hart strijkt. Nee, juist dan moet je ferm optreden.’

Twitter zit momenteel op ‘ramkoers’ met Europa, concludeert de Financial Times op basis van gesprekken met ingewijden. Regelgevers zouden kritisch zijn op de wanordelijke introductie van het betaalde blauwe vinkje, een maatregel die leidde tot een stortvloed aan accounts die zich voordeden als toebehorend aan een bekende persoon of instantie. Deze betaaldienst is tijdelijk afgeblazen, maar de reputatieschade is groot.

Veiligheid en privacy

Nog meer zorgen zijn er over de rigoureuze bezem die Musk door het personeel haalt. Onder de ontslagen bevinden zich van hoog tot laag ook veel mensen die zich bij Twitter met veiligheid en privacy bezighielden, zowel op technisch als juridisch vlak.

I know everyone’s watching Twitter’s various features & systems fall apart. It’s clear that the wheels are falling off.



But a quick reminder that you also need to keep an eye on what’s happening in the European regulatory space.



In short, Twitter’s in BIG, BIG trouble. 1/ — Rebekah Tromble | rebekahtromble@federate.social (@RebekahKTromble) 14 november 2022

Meest in het oog springend is het vertrek van de Functionaris Gegevensbescherming (FG). Deze functie is een vereiste voor alle bedrijven die in Europa hun diensten aanbieden en met gebruikersdata te maken hebben. Twitter hoeft zich niet tegenover de privacywaakhonden in alle afzonderlijke Europese lidstaten te verantwoorden. Het bedrijf kan dat op één plek doen. Voor Twitter is dat de Ierse hoofdstad Dublin, omdat zijn Europese hoofdkantoor daar is gevestigd.

De Ierse waakhond heeft afgelopen maandag een gesprek gehad met Twitter. Onduidelijk is met wie precies, want kort na elkaar hebben Yoel Roth (head of trust and safety), Lea Kissner (chief information security officer), Marianne Fogarty (chief compliance officer) en Damian Kieran (chief privacy officer en tevens de belangrijkste Ierse Twitter-baas) het bedrijf verlaten.

Privacyexpert Floor Terra van Privacy Company noemt de afwezigheid van de FG nog niet eens het grootste probleem: ‘Twitter zou vrij snel een vervanger kunnen aanstellen. Interessanter is de vraag waarom al die topfiguren in één klap zijn opgestapt. Ze lijken daarmee een krachtig signaal te willen afgeven.’

NEW: Employees who have criticized Elon Musk in Twitter’s Slack channels were fired overnight over email.



“We regret to inform you that your employment is terminated immediately,” they’re being told over email. “Your recent behavior has violated company policy.” — Casey Newton (@CaseyNewton) 15 november 2022