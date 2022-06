Elon Musk gedagvaard voor 258 miljard dollar wegens ‘crypto-oplichting’

Elon Musk bij de videogame-conferentie E3 in 2019. Beeld REUTERS

De eiser, Keith Johnson, beschuldigt Musk van het leiden van een piramidespel. Musk zou bij een lage koers Dogecoin hebben ingekocht, om daarna zijn publieke platform te gebruiken om de digitale munt te promoten en de koers op te drijven. Na enkele negatieve uitlatingen van Musk over de munt daalde de koers snel en bleven de investeerders achter met grote verliezen. Naast Musk zijn ook zijn ondernemingen Tesla en SpaceX gedagvaard.

‘De verweerders wisten sinds 2019 dat Dogecoin geen waarde had, maar promootten Dogecoin om te profiteren van de handel erin’, staat in de dagvaarding, die bij de federale rechtbank van New York werd ingediend. ‘Musk gebruikte zijn podium als ’s werelds rijkste man om het Dogecoin-piramidespel te leiden en manipuleren voor gewin, aandacht en amusement.’ Volgens Johnsons advocaten is er sprake van een ‘fraude waarbij ‘grotere dwazen’ worden misleid om de munt tegen een hogere prijs te kopen’.

Doge Barking at the Moon pic.twitter.com/QFB81D7zOL — Elon Musk (@elonmusk) 15 april 2021

De explosieve koersgroei van Dogecoin en Musks betrokkenheid daarbij deden al eerder wenkbrauwen fronsen. De cryptomunt werd in 2013 bedacht als grap: het logo is een Shiba Inu-hond die al veel langer als meme rondgaat op het internet. Jarenlang bleef de koers stabiel laag, maar toen Musk in december 2020 er regelmatig over begon te twitteren ging de koers in vijf maanden van 0,0027 euro naar 0,5238 euro, een stijging van bijna 20 duizend procent.

Regelmatig beweerde Musk, die zichzelf de ‘Dogefather’ noemt, dat Dogecoin ‘naar de maan’ zou gaan, en binnen korte tijd een belangrijk betaalmiddel zou worden. Maar tijdens een optreden in de Amerikaanse comedyshow Saturday Night Live in mei 2021 kon hij niet uitleggen wat de munt precies inhield en noemde hij het een ‘hustle’, een schimmige manier om geld te verdienen. Sindsdien heeft de cryptomunt bijna 90 procent van zijn waarde verloren en zijn veel Dogecoin-adepten met grote verliezen blijven zitten.

Johnson wil dat Musk de waardedaling van Dogecoin sinds mei vorig jaar, in totaal 86 miljard dollar, aan die investeerders driemaal terugbetaalt, in totaal een kostenpost van 258 miljard dollar (ruim 245 miljard euro). Dat is meer dan het totale vermogen van Musk, dat Bloomberg momenteel schat op 203 miljard dollar. De claim komt bovenop financiële zorgen voor Musk over zijn overname van Twitter. Na aankondiging van die deal gingen tientallen miljarden van zijn vermogen in rook op door waardedaling van zijn aandelen in Tesla.

Zowel Tesla als SpaceX accepteren sinds kort betalingen in Dogecoin voor hun merchandise. Maar als Johnson zijn zin krijgt moeten die bedrijven, net als hun eigenaar Musk, stoppen met het promoten van de digitale munt. Musk moet al zijn tweets nu al aan advocaten voorleggen omdat nadat hij ze eerder gebruikte om de koers van Tesla te beïnvloeden, mogelijk moeten die advocaten binnenkort dus ook de Shiba Inu-plaatjes uit zijn Twitterfeed gaan wieden.

De massaclaim is overigens niet Musks enige zorg als het gaat om Dogecoin. Zijn grote plaaggeest, de Amerikaanse toezichthouder SEC, is ook aan het onderzoeken of hij met zijn tweets over Dogecoin regels heeft overtreden. De SEC, die hem de verplichting oplegde om zijn tweets aan advocaten voor te leggen, voert ook nog een onderzoek uit naar zijn handelen bij het verwerven van Twitter-aandelen.