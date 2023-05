Elon Musk gedagvaard in zaak rond zedendelinquent Jeffrey Epstein en rol bank JPMorgan

Elon Musk Beeld via REUTERS

Het onderzoek richt zich op de rol die het Amerikaanse bankconcern speelde bij de misbruikpraktijken van Epstein. In 2019 stierf Epstein door zelfmoord in een gevangeniscel in Manhattan in afwachting van zijn proces wegens beschuldigingen van sekshandel. Volgens de slachtoffers van Epstein zou JPMorgan het misbruik mogelijk hebben gemaakt en er zelfs van hebben geprofiteerd. De vrouwen gaan ervan uit dat meerdere banken afwisten van het seksueel misbruik.

De Amerikaanse Maagdeneilanden vinden dat de bank op zijn minst signalen heeft gemist dat het misbruik plaatsvond op Little St. James, een privé-eiland dat hij daar bezat. De bank vindt echter dat ze niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de relatie van een voormalige topman van de bank met Epstein.

Mogelijke betrokkenheid

Wat de rol van Musk daarin is geweest wordt nu onderzocht. Met de dagvaarding wordt alle communicatie tussen Musk en JPMorgan met betrekking tot Epstein opgevraagd, evenals communicatie tussen Musk en Epstein zelf. Ook wordt gezocht naar documenten met betrekking tot mogelijke vergoedingen die Musk aan Epstein of aan JPMorgan betaalde.

Verder wordt Musk gevraagd naar bewijzen van mogelijke betrokkenheid van Epstein bij mensenhandel en zijn werving van meisjes of vrouwen voor commerciële seks. De topman van Tesla en Twitter heeft zelf nog niet gereageerd op de dagvaarding. Ook andere miljardairs, onder wie de oprichter van Google, zouden volgens persbureau Bloomberg worden gedagvaard.

Musk werd ooit gefotografeerd naast Ghislaine Maxwell, de vertrouwelinge van Epstein die tot 20 jaar celstraf werd veroordeeld voor haar aandeel in het ronselen van de vrouwen. Dat gebeurde tijdens een Vanity Fair Oscars Party in 2014. Maar Musk tweette in 2020 dat hij Maxwell niet kent, en dat ze hem ‘fotobomde’ tijdens het evenement.