Elon Musk creëert paniek op de beursvloer met zijn Twitteraccount. Een doordacht plan of uiting van een stoornis?

Elon Musk zorgde dinsdag voor de nodige paniek met een tweet waarin hij het einde van Tesla’s beursavontuur aankondigde. Zit er een doordacht plan achter, of is het een uiting van een mogelijke stoornis? Het is in elk geval niet de eerste keer dat de excentrieke topman zichzelf in opspraak brengt.

Wat is er toch aan de hand met Elon Musk? Nu stort de topman van Tesla de beleggerswereld weer in chaos met een tweet waarin hij aankondigt dat hij zijn bedrijf van de beurs wil halen. In een staccatobericht (‘Overweeg Tesla te privatiseren op 420 dollar. Fondsgelden geregeld.’) telegrafeerde Musk dinsdag dat het beursavontuur wat hem betreft voorbij is.

Beleggers knipperden met hun ogen. Is dit een grap? Is het serieus? Hoe gaat Musk de 60 miljard dollar bij elkaar halen die nodig is om de aandelen Tesla tegen deze prijs te kopen? De koers veerde op, de handel werd stilgelegd, gevolgd door nieuwe stijgingen en dalingen toen de beurshandel werd hervat. Bankiers op Wall Street, gebeld door financiële persbureaus, zeiden van niets te weten.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. Elon Musk

Naast een blogpost bedoeld voor medewerkers van Tesla, waarin hij niets zei over de financiering van zijn plannen, deed Musk er het zwijgen toe, de financiële wereld in verwarring achterlatend.

Het bericht over de Texit is tekenend voor Musk, die vaker onrust veroorzaakt door op Twitter iets te roepen. Zoals de beschuldiging aan het adres van een van de leiders van de reddingsoperatie van de jonge Thaise voetballers, die waren gevangen in een ondergelopen grot. Deze Vern Unsworth had Musk, die een soort reddingscapsules had gebouwd om de voetballers uit de grot te krijgen, beschuldigd van een pr-stunt voor zijn bedrijf. Musk noemde hem daarop een vermoedelijke pedofiel, omdat hij het verdacht vond dat een alleenstaande Brit in Thailand woont. De tweet werd verwijderd en de Tesla-baas maakte excuses aan Unsworth.

Ook een 1-aprilgrap over een zogenaamd faillissement van Tesla viel bij beleggers minder goed. En dan was er nog flinke ergernis over een analistenbijeenkomst waarin Musk vragen over de financiering van het concern weigerde te beantwoorden. Ook hiervoor maakte de Tesla-baas later excuses. Hij was oververmoeid door alle perikelen rond de productie van Tesla’s massamodel Model 3, verklaarde hij een kwartaal later. Zeer charmant gaf hij beide geschoffeerde analisten de kans als eerste hun vragen te stellen.

Bipolaire stoornis

Musk kan snel van stemming wisselen. Op de dag in juli vorig jaar dat hij zijn Model 3 presenteerde – de auto die de doorbraak moest betekenen voor elektrisch rijden voor de massa – maakte hij een uitgebluste indruk. Een van de aanwezige journalisten vroeg hem of het wel goed ging op deze heugelijke dag. Het ging goed, dank je, zei Musk, maar hij was een beetje moe. ‘Vanavond bij de echte presentatie zal ik sprankelen.’ Toen iemand op Twitter hem naar aanleiding van zijn opmerking vroeg of Musk soms een bipolaire stoornis heeft, antwoordde hij bevestigend: ‘Yeah.’

Hoge pieken, diepe dalen. Misschien verklaart dit Musks curieuze uitlatingen. Van alle ceo’s van miljardenbedrijven is Musk in elk geval de excentriekste. Geen enkele industriekapitein zou het in zijn hoofd halen zo’n belangrijke mededeling als een beursvertrek achteloos via Twitter de wereld in te slingeren. Musk wel. Hij lijkt zich niet te bekommeren om regels en conventies.

Foto REUTERS

Of de bruuske aankondiging van dinsdag het gevolg is van een doordacht plan of een eventuele stoornis, is niet duidelijk. Musk speelt in elk geval al langer met de gedachte zijn concern van de beurs te halen, blijkt uit een communiqué dat de raad van bestuur een dag later naar buiten bracht. Daarin staat dat de topman het idee een week eerder ter sprake heeft gebracht. Of de medebestuurders wisten dat Musk zijn plan zo snel zou openbaren, vermeldt het bericht niet.

Zijn actie is overigens niet verboden. Het doen van bedrijfsmededelingen via Twitter, zelfs met een magnitude van deze omvang, is gewoon toegestaan: volgens de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC is het babbelplatform een geëigend communicatiekanaal. Enkele jaren geleden gaf Tesla beleggers al het advies de baas op Twitter te volgen als ze op de hoogte wilden blijven.

Onrust door koersschommelingen

In zijn bericht aan medewerkers zegt Musk dat hij denkt dat Tesla voorlopig beter af is als het niet langer beursgenoteerd is. Problemen bij het op gang krijgen van de productie van de Model 3 (het lukte het concern maandenlang niet niet de weekproductie boven de vijfduizend exemplaren te krijgen, waardoor de verliezen de pan uit rezen en honderdduizenden klanten nog altijd wachten op de levering van hun exemplaar) leidden ertoe dat de koers de afgelopen maanden flinke zwiepers maakte. Die koersschommelingen veroorzaakten volgens Musk onrust onder werknemers, die ook aandeelhouder zijn. Door de focus op kwartaalcijfers moet het bedrijf soms beslissingen nemen die gunstig lijken voor de korte termijn, maar die volgens Musk niet per se goed zijn voor de verdere toekomst.

Ook ergert Musk zich aan short sellers, die het bedrijf volgens hem ‘aanvallen’ om de koers naar beneden te krijgen. Met de tweet van dinsdag bracht hij hen een gevoelige klap toe: zij verloren door de koersstijgingen virtueel 1,3 miljard dollar (ongeveer 1,1 miljard euro).

Toch kan Musks laatste tweet hem duur komen te staan. Als blijkt dat de financiering van de zogenoemde buyout niet geregeld is, kunnen repercussies volgen, verklaarden diverse gespecialiseerde advocaten tegenover persbureau Reuters. Gedupeerden zullen mogelijk rechtszaken voor schadevergoedingen aanspannen tegen de Tesla-topman. Claims die al snel in de honderden miljoenen lopen.

De belangrijkste vraag voor beleggers is nu: heeft Musk zijn plannen inderdaad financieel gestut? Of twitterde hij in een vlaag van onbezonnenheid, om de door hem gehate short sellers een hak te zetten? Dit moet de komende dagen duidelijk worden.

Ook als het bedrijf straks van de beurs is, blijft Musk gewoon de baas bij Tesla, zei hij dinsdag, opnieuw op Twitter. Maar als blijkt dat Musk heeft gebluft en hij geen financiers met diepe zakken achter zich heeft, valt dit nog te bezien.