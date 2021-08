Ellen van Langen: ‘Het werd tijd dat ik een opvolger kreeg, ik hoopte ontzettend dat het Sifan zou lukken’

Ellen van Langen met Sifan Hassan na het winnen van de 1.000 meter bij de FBK Games in 2015. Beeld ANP

Het is bijna twintig jaar geleden dat u naar olympisch goud snelde. Hoe bijzonder is deze gouden medaille?

Van Langen: ‘Heel erg bijzonder. Ik vond echt dat het tijd werd dat ik een opvolger zou krijgen. Je weet natuurlijk dat er ontzettend goede Nederlandse talenten rondlopen die echt bij de wereldtop horen en Sifan is daar een van de grootste kanshebsters van. Ik ken haar persoonlijk ook heel goed, dus ik hoopte ontzettend dat het haar zou lukken.’

Hoe is het om nu eindelijk een opvolger te hebben?

Van Langen: ‘Mensen vragen weleens of ik niet altijd de laatste gouden medaillewinnares in de atletiek wil blijven. Maar het voelt echt als een opluchting dat er eindelijk weer een olympisch kampioene is. Ik houd zoveel van de sport. We hebben Olympisch kampioenen nodig om de atletiek te laten groeien. Het zou nog leuker zijn als er meer atletes bij komen. Wie weet Femke Bol of misschien flikt Sifan het nog een keer...’

Lag er veel druk op Hassan?

Hermens: ‘Ze heeft natuurlijk een enorme missie op zich genomen. Nooit eerder liep iemand drie verschillende afstanden op de Olympische Spelen. Drie afstanden betekent ook drie series en drie halve finales. Veel mensen zeggen dat het beter zou zijn om alleen de vijf en de tien kilometer te starten.’

Van Langen: ‘Het is echt een risico, dat realiseert Sifan zichzelf ook heel goed. Je hebt veel minder rust tussen de races dan de concurrentie.’

Hermens: ‘Toen ik het met Sifan hierover had, zei ze: misschien gooi ik nu twee gouden medailles weg door ook die derde afstand te starten. Maar dit is haar droom. Je moet altijd de droom van de atleet volgen.’

Jos Hermens met de Ethiopische hardloper Yomif Kejelcha. Beeld Hollandse Hoogte

Waren jullie geschrokken van haar val vanmorgen in de series van de 1.500 meter?

Van Langen: ‘Ja, natuurlijk. Ik zag wel dat ze meteen opstond en heel goed liep daarna. Ik ben zelf ook wel eens gevallen in een race en weet hoe pittig dat is. Je bent dan echt alle focus en alle spanning kwijt, je lichaam is ineens helemaal leeg.’

Hermens: ‘Die val maakte het wel heel spannend vandaag. Maar dit is natuurlijk werk van jaren en jaren. Het is niet alleen een kwestie van nu vallen en weer opstaan.’

Van Langen: ‘Ik was nog bang dat ze er schade aan over zou houden. Tijdens de race voel je niet zoveel door de adrenaline, maar een paar uur later kan je hele lijf nog stijf worden. Ik had contact met een collega in Tokio en die zei gelukkig dat ze zich goed voelde.’

Hassan leek volledige controle over de race te hebben. Heeft ze helemaal volgens plan kunnen lopen?

Hermens: ‘Jazeker, de Ethiopische dames hebben een grote fout gemaakt. Als je weet dat Hassan zo’n zwaar programma draait en vanmorgen is gevallen, dan moet je samenwerken om haar eraf te lopen. Daarvoor hadden ze het tempo van de race veel hoger moeten leggen. Je weet dat het heel erg moeilijk wordt om Hassan te verslaan als je wacht tot de laatste paar rondes.’

Van Langen: ‘Nu zag je echt dat ze de hele race comfortabel bleef lopen. Hassan was wel ontzettend goed aan het opletten. Als er ook maar iets kleins voor haar gebeurde, reageerde ze meteen. Toen de bel klonk, had Sifan een hele goede positie. Ik wist eigenlijk genoeg op het moment dat ze begon met sprinten.’

Wat zijn volgens u de succesfactoren achter deze overwinning?

Hermens: ‘De ongelofelijke drive en mentaliteit van Sifan Hassan. Ze wil zo graag winnen en heeft ook een bepaalde koppigheid, dat maakt haar heel sterk. Je ziet het alleen al in de manier waarop ze omgaat met trainingen en voedsel. Daarnaast steken we er natuurlijk veel energie in om het team rondom Hassan steeds beter en sterker te maken.’

Wat betekent de Olympische titel voor Hassan?

Van Langen: ‘Ze wilde dit heel graag. Sifan heeft al ontzettend veel gepresteerd, ze is wereldkampioene, ze heeft een wereldrecord gelopen, maar die gouden medaille op de Spelen had ze nog niet. Ze heeft er ook echt alles voor opzij gezet. Ik ken weinig mensen die zo hard voor zichzelf zijn als Sifan.’

Is dit een voorbode voor de rest van de week?

Van Langen: ‘Ik hoop het, maar het zal heel lastig worden. Op de 1.500 meter en de 10.000 meter loopt ze tegen concurrenten die super sterk zijn en natuurlijk nog veel frisser aan de start verschijnen.’

Hermens: ‘Woensdag loopt ze alweer de halve finales van de 1.500 meter. Hassan is op dit moment echt de allerbeste, maar gouden medailles komen niet vanzelf. Nu ze deze gouden plak heeft, is de druk er wel vanaf. Al het andere is een bonus.’