Elke week vervuilt een lege Boeing voor 9 minuten het Limburgse milieu

Een Boeing 777. Beeld AFP

Tweede Kamerleden Jan Paternotte (D66) en Eppo Bruins (ChristenUnie) reageren donderdag vol ongeloof op een Belgisch nieuwsbericht over deze recente ontwikkeling in de Limburgse luchtvaart. Het Luikse gemeenteraadslid Pierre Eyben windt zich in een Waalse krant op over de ‘ecologische aberratie’ die het plaatselijke luchtruim bevuilt. Paternotte en Bruins hebben Kamervragen gesteld over dit ‘onwenselijke en onzinnige’ vliegverkeer, dat stikstof sproeit over de Natura 2000-gebieden Geleenbeekdal en Bunderbos.

Qatar Airways Cargo vervoert sinds 15 september goederen die Europeanen in Chinese webwinkels bestellen van Hongkong naar Maastricht. Een aanzienlijk deel van die Chinese vracht (circa 100 ton per vlucht) is bestemd voor Nederlandse consumenten.

De Boeing 777 wordt gelost op Maastricht Aachen Airport en vliegt daarna af en toe zonder lading door naar Luik. In de Waalse stad wordt de jumbojet dan weer volgeladen en tankt het toestel brandstof voor een intercontinentale vervolgvlucht naar Amerika of Azië. Op het eerste gezicht een vreemde manier van doen, want het lijkt goedkoper en efficiënter om de webwinkelpakjes in Luik te lossen en per vrachtwagen naar Maastricht te rijden dan om een leeg vliegtuig te laten opstijgen en vrijwel meteen weer te laten landen.

Volgens de logica van de internationale logistiek is dit echter heel logisch, legt de woordvoerder van het Zuid-Limburgse vliegveld uit. ‘De opdrachtgever van deze chartervluchten wil per se dat zijn luchtvracht in Maastricht wordt afgeleverd. De Chinezen vertrouwen erop dat wij de vracht en de douaneformaliteiten snel kunnen afhandelen, sneller dan in België. Voor webwinkels is het belangrijk dat de spullen zo snel mogelijk bij de klanten bezorgd worden.’

Maar waarom moet het toestel dan nog naar Luik om te tanken en nieuwe vracht op te halen? Kan dat niet in Beek? ‘Nee, want onze landingsbaan is daarvoor te kort’, verklaart de woordvoerder. Een volgetankte en volgeladen Boeing 777 kan niet veilig opstijgen op de Limburgse landingsbaan van 2.500 meter. In Luik kan dat wel, want daar is de landingsbaan 3.700 meter. De vracht-Boeing vliegt vanuit Maastricht niet altijd naar Luik. Omdat het chartervluchten zijn en geen lijnvluchten, kan het ook zijn dat het vliegtuig leeg doorvliegt naar Frankfurt of naar een andere Europese stad. Of dat het toch wordt volgeladen in Maastricht, maar dan kan de volgende bestemming niet buiten Europa liggen. Het vluchtschema van Qatar Airways Cargo wordt bepaald door de klanten en dat kan er dus toe leiden dat er soms lege vrachtvliegtuigen over korte afstanden boven Europa vliegen.

De twee boze Kamerleden zitten vooralsnog vol onbegrip. Hun vragen aan Van Nieuwenhuizen druipen van het sarcasme. ‘Wie zou volgens u deze afstand van 38 kilometer sneller overbruggen: Tom Dumoulin op de fiets, of deze Qatar Airways-vlucht inclusief veiligheidscontrole, boarden van de bemanning en het taxiën?’ D66 en ChristenUnie willen dat de minister laat onderzoeken of ze vluchten met grote jumbojets van minder dan 100 kilometer kan verbieden.