Elke week een nieuw schandaal (of drie): regering-Johnson in opspraak om seksueel wangedrag en corruptie

‘Gisterenavond heb ik veel te veel gedronken.’ Met deze mededeling begon Chris Pincher de ontslagbrief die hij heeft gestuurd aan premier Boris Johnson. Dat zuipen vond plaats in de Carlton Club, een herensociëteit waar veel Conservatieve politici hun avonden doorbrengen. In beschonken toestand had Pincher twee mannen betast. In de brief aan Johnson zei de plaatsvervangend fractiemanager zich diep te schamen. Hij blijft wel gewoon als afgevaardigde in het Lagerhuis zitten.

Het was niet voor het eerst dat de 52-jarige op deze wijze over de schreef was gegaan. Vijf jaar geleden maakte Olympische roeier en beoogd parlementariër Alex Story bekend dat Pincher iets te voortvarend te werk was gegaan bij het masseren van zijn nek. Pincher moest toen opstappen als assistent-fractiemanager. Begin dit jaar kreeg hij zijn oude functie terug nadat hij Johnson goed had geholpen bij het overleven van de Partygate-affaire, de commotie over de lockdownborrels op Downing Street.

Ondertussen was ook een andere Conservatief in opspraak geraakt. De vooraanstaande brexiteer Philip Davies bleek kaartjes ter waarde van 25 duizend pond te hebben aangenomen van firma’s waar Britten kunnen gokken op racepaarden. Na het ontvangen hiervan drong bij er bij de minister van Financiën en andere bewindslieden op aan om deze bedrijfstak te helpen. Deze affaire doet denken aan het gelobby van de inmiddels vertrokken oud-minister Owen Paterson. Deze had tegen beloning werkzaamheden verricht voor een coronatestfabrikant.

Wangedrag

Vorige week leed Johnson twee nederlagen bij tussentijdse verkiezingen die nodig waren geworden wegens wangedrag van collega’s. De een, Imran Ahmad, was veroordeeld voor aanranding van een 15-jarige jongen, terwijl de ander, Neil Parish, in het Lagerhuis naar porno had zitten kijken. Eerder deze week meldde het blad Private Eye dat Johnson zich als minister van Buitenlandse Zaken op zijn kantoor oraal had laten bevredigen door Carrie Symonds, toen zijn maîtresse en nu zijn echtgenote.

Deze lawine van schandalen, zowel financieel als seksueel, doet denken aan wat de Tories in de jaren negentig meemaakten onder premier John Major. Dat eindigde destijds met een historische verkiezingsnederlaag tegen Tony Blairs New Labour. Ook nu lopen de Conservatieven achter in de peilingen, maar Boris Johnson trekt zich daar niets van aan en wil, zo verklaarde hij onlangs, nog zeker tien jaar aan de macht blijven. Zijn fractiemanager belooft orde op zaken te stellen, een hels karwei.

Het zijn niet alleen de Conservatieven die te maken hebben met schandalen. Onlangs moest de Schotse nationalist Patrick Grady opstappen nadat bekend was geworden dat hij jaren terug een jonge partijmedewerker in een pub had betast. Fractieleider Ian Blackford steunde hem zo lang mogelijk, maar moest hem uiteindelijk toch ontslaan. Labour heeft vorig jaar Claudia Webbe uit de fractie moesten zetten nadat ze was veroordeeld voor het belagen van een liefdesrivale. Webbe zit nu als onafhankelijke vertegenwoordiger op de groene bankjes.