‘Elke meteoroloog kent het getal 38,6’

Het strand van Scheveningen in juli vorig jaar. Beeld ANP

Goed, het wordt heet. Maar u spreekt in uw weerbericht dat morgen in onze krant verschijnt zelfs over een ‘gedenkwaardige week’. Waarom?

‘Er komt extreme hitte onze kant op. In onze modellen wordt dat steeds zekerder. Het zou kunnen dat komende donderdag het alltime hitterecord van Nederland gebroken gaat worden. Dat record stamt uit 1944.’

Toen was het?

‘38,6 graden. Die temperatuur is geregistreerd in Warnsveld op 23 augustus 1944 en is sindsdien nooit meer bereikt. Vorig jaar werd het 38,2 graden in Maastricht. Ook toen was de vraag of het record zou worden gebroken. Nu ziet het er allemaal nog wat stabieler uit, het lijkt erop dat alle elementjes gaan samenvallen.’

Ik dacht dat zo’n beetje elk weerrecord wel was gesneuveld de afgelopen tijd.

‘Er zijn inderdaad veel records gebroken, maar dat zijn vaak dagrecords, die zeggen minder veel. Een paar maandrecords hebben we ook gehad, vorig jaar de warmste julimaand bijvoorbeeld. Maar dit record staat al bijna 75 jaar, een van de oudste warmterecords van Europa. Ik hou rekening met zo’n 60 procent dat het deze week wordt verbroken.’

Welke factoren spelen een rol?

‘Vrijwel al onze weermodellen laten zien dat die hoge temperaturen mogelijk zijn. Sommige modellen gaan zelfs richting de 40 graden. Het heeft onder meer te maken met lucht die wordt aangevoerd uit het zuiden, uit Noord-Afrika. In Spanje en Frankrijk is het al erg heet, met temperaturen ruim boven de 40 graden. Woensdag bereikt die lucht ons. Ook de bovenlucht is heel warm, dat is belangrijk om het record te kunnen breken.

Maar er zijn addertjes onder het gras. De windrichting en -snelheid moet precies goed zijn. Het moet niet gaan regenen in Frankrijk waardoor er bij ons in het zuiden wolken ontstaan. Dat kan direct invloed hebben op de temperatuur. Het moet precies passen donderdag.’

Wordt het een heuglijke dag voor meteorologen?

‘In elk geval een heel spannende dag. Het is een record dat tot de verbeelding spreekt, ik zie het als de Olympische 100 meter, het koningsnummer.’

Elke Nederlandse weerman en –vrouw kent het getal 38,6?

‘Dat denk ik wel. In de opleiding wordt die waarde genoemd. In buurlanden is het warmterecord recent gebroken, in Frankrijk, België, Duitsland, Groot-Brittannië. Wij hebben als een van de weinige landen nog een record uit de vorig eeuw. Nee, dat voelt niet als achterblijven. Meer zo van: tjonge, wat hebben wij ooit een record gezet en wat is het moeilijk om te breken.’

Ondervinden we deze week de gevolgen van klimaatverandering?

‘Hitte is van elk jaar. Wat we wel zien is dat we vaker periodes krijgen met extreem heet weer. Als het record deze week wordt gebroken, zullen we niet weer 75 jaar moeten wachten op een volgend record.’

Hoe moeten we ons de komende dagen wapenen tegen de hitte?

‘Het hoofd koel houden, zou ik bijna willen zeggen. Ga er maar van uit dat morgen het nationaal hitteplan weer van kracht wordt. Daarin staan tips als: goed drinken, niet de hitte opzoeken, ouderen in de gaten houden. Als je er toch op uitgaat, zoek verkoeling bij water. Je kan dan ook het water even inspringen. Maar let wel dat blauwalg weer aan het opduiken is. Het is gewoon goed opletten.

Mensen denken dat het zin heeft om de boel open te zetten, maar dat werkt averechts, want het is buiten warmer dan binnen. Ook ’s nachts heeft het niet veel zin, want ook dan blijft de temperatuur boven de 20 graden.’

Er is eigenlijk geen ontkomen aan.

‘Nee. Deze temperaturen worden voor heel het land verwacht. Het is wel zo dat we in het zuiden echt de extreme temperaturen verwachten. Donderdag verwachten we van noord naar zuid 34 tot 39 graden.’

Gaan we weer een droge zomer tegemoet?

‘Ik kan nog weinig zeggen over augustus, maar in flinke delen van Nederland is nu al sprake van droogte. Met name in de Achterhoek. In het weekend kunnen er wel wat zware buien vallen, maar dat noemen we momenteel druppels op een gloeiende plaat.’

Hoe vieren meteorologen een nieuw record?

‘Ik denk dat op er toch wel een harde ‘yes’ door de weerkamer zal klinken, bij wijze van spreken. Daarna maken we het kenbaar aan de buitenwereld en zijn we vervolgens heel erg druk met de media te woord staan.’