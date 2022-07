Elke hoorzitting over de bestorming van het Capitool beschadigt Trump, ook in zijn eigen partij

Een video van Trump op 6 januari 2021 wordt vertoond tijdens een hoorzitting in het Huis van Afgevaardigden. Beeld AFP

Voormalig president Trump mag nooit meer in de buurt van het Oval Office komen. Dat is volgens het dissidente Republikeinse Congreslid Liz Cheney de conclusie die de Amerikanen moeten trekken uit het werk van de commissie die onderzoek doet naar de bestorming van het Capitool op 6 januari vorig jaar. Maar na acht hoorzittingen is het nog onduidelijk hoe ernstig de juridische en politieke wonden zijn die Trump heeft opgelopen.

Voorlopig heeft de ‘6 januari-commissie’ het Amerikaanse ministerie van Justitie nog niet het advies gegeven Trump aan te klagen voor zijn rol in de aanval op het Congres. Maar alles wijst erop dat dit gaat gebeuren. In acht strak geregisseerde presentaties probeerde de commissie aan te tonen dat de bestorming van het Capitool geen spontane woede-uitbarsting van Trump-aanhangers was, maar in feite neerkwam op een poging tot staatsgreep.

Het voornaamste doel van de commissie was aan te tonen dat Trump wel degelijk wist dat zijn beweringen over de ‘gestolen verkiezingen’ volstrekte ‘bullshit’ waren, zoals zijn uiteindelijk afgetreden minister van Justitie Bill Barr het noemde. Vrijwel zijn hele entourage, inclusief zijn dochter Ivanka, vond dat hij zich moest neerleggen bij de uitspraken van een reeks rechters die de klachten van het Trump-team hadden afgewezen.

Illegale praktijken

In de ene na de andere zitting liet de commissie zien hoe Trump zich van allerlei dubieuze methoden bediende om aan de macht te blijven ondanks zijn nederlaag tegen Joe Biden. In staten waar hij van Biden had verloren, zette hij tal van functionarissen onder druk extra stemmen te ‘vinden’ of de kiesmannen van de staat toch aan hem toe te wijzen, hoewel die hem waarschuwden dat dergelijke praktijken illegaal waren.

Extra pijnlijk voor Trump was dat de commissie wist te achterhalen dat John Eastman, de bedenker van het plan om vicepresident Mike Pence op 6 januari de bekrachtiging door het Congres van Bidens verkiezing te laten tegenhouden, hem om gratie wilde vragen. Ook enkele Trump-getrouwe senatoren drongen aan op een pardon, een teken dat zij kennelijk beseften dat zij aan iets strafbaars hadden meegedaan.

De voorlopig laatste presentatie, die van donderdag, was al even pijnlijk voor Trump. Die toonde duidelijk aan dat hij op 6 januari urenlang niets had gedaan om het geweld van zijn aanhangers te stoppen. Wel was hij druk bezig Congresleden te bellen om hen aan te sporen de bekrachtiging te saboteren. Volgens de commissie een duidelijk bewijs van plichtsverzuim van de president.

Cassidy Hutchinson, een medewerker van Trumps rechterhand Mark Meadows, onthulde eerder dat de president zich tijdens de bestorming van het Congres had laten ontvallen dat hij met zijn aanhangers instemde toen ze ‘Hang Pence op’ schreeuwden. Maar het schadelijkst was dat Trump volgens haar de meute had opgeroepen naar het Capitool op te trekken, hoewel hij wist dat sommigen bewapend waren. Trump wilde zich zelfs bij hen aansluiten.

Kwade opzet

Dat zou minister van Justitie Merrick Garland, wiens departement ook bezig is met een onderzoek naar de bestorming van het Capitool, kunnen opvatten als een bewijs dat er bij Trump sprake was van ‘kwade opzet’ toen hij zijn aanhangers aanspoorde om ‘als een gek te vechten’ om hun land te redden.

Maar het is nog de vraag of Garland een aanklacht zal aandurven; mogelijk deinst hij terug voor de politieke chaos die dit zou kunnen veroorzaken. Trump zelf zint toch al op een tegenzet: naar verluidt overweegt hij zich al op korte termijn aan te melden als presidentskandidaat voor 2024, zodat hij een extra argument heeft om het hele onderzoek af te doen als een vuile campagnetruc van de Democraten.

De onderzoekscommissie wil in september met nog meer onthullingen komen, vermoedelijk over Trumps pogingen opgeroepen getuigen onder druk te zetten. Maar dan moet de commissie dan wel snel te werk gaan. Als de opiniepeilingen kloppen, heroveren de Republikeinen in november zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat op de Democraten. Het eerste wat zij zullen doen, is de 6 januari-commissie opdoeken, waarmee het gevaar voor Trump afneemt.

Effect

Ondanks alle onthullingen blijft een ruime meerderheid van de Republikeinen vierkant achter Trump staan. Driekwart van hen beschouwt de hoorzittingen in het Congres als een showproces. Maar het lijkt erop dat het werk van de commissie toch effect heeft. Opiniepeilingen duiden erop dat Trump bij een deel van de partij zijn betovering begint te verliezen. Die politieke schade kan hem mogelijk toch opbreken, als hij in 2024 een opnieuw in het Oval Office probeert te komen.