Elke dictator eindigt op de vuilnisbelt van de geschiedenis

Niet alle hoofdrolspelers blikken op dezelfde wijze terug op ‘de mars voor gerechtigheid’ van de Wagnergroep op zaterdag 24 juni.

Vladimir Vladimirovitsj Poetin, president van Rusland: ‘Het Westen is verdorven, maar Zoom is wel een fijne westerse uitvinding om op afstand functioneringsgesprekken te voeren met ondergeschikten. Horen en zien jullie mij goed daar in Belarus? Dan ga ik even met jullie doornemen hoe we incidenten als dat van zaterdag 24 juni voortaan kunnen voorkomen.’

Jevgeni Viktorovitsj Prigozjin, eigenaar van Wagnergroep: ‘Ik zeg het je meteen Vladimir Vladimirovitsj: dat lukt alleen als we die hele corrupte Russische defensietop afmaken! Als je me mijn gang had laten gaan, had ik het probleem opgelost. Het is een opportunistische kliek die alleen geeft om geld en luxe. Ze laten arme sloebers vechten terwijl hun eigen kroost in Dubai zit. Het Russische leger is verrot. De enigen die successen boeken, zijn wij van Wagner. Mijn aanbod om defensieminister Sjojgoe de hals door te snijden, blijft geldig.’

Poetin: ‘Wel verdraaid... Heb jij op 24 juni niet geleerd je wat respectvoller te gedragen?’

Aleksandr Grigorjevitsj Loekasjenko, president van Belarus: ‘Nee, dat heeft hij niet geleerd, Vladimir Vladimirovitsj, en dat viel ook niet te verwachten, want criminelen leren dat soort dingen nooit. Onze beste Wagnerleider is groot geworden met roof, afpersing en geweld, niet met respect voor regels en ministeriële orders. Typisch voor criminelen is dat ze allerlei dingen zomaar durven, omdat ze geen gevaren of ethische problemen zien.’

Poetin: ‘Ik had jou nog niks gevraagd, oude boerderijbaas uit Minsk. Als je voor je beurt praat, krijg je net als op je vorige functioneringsgesprek een O voor onbeschoftheid.’

Loekasjenko: ‘Sorry hoor, Vladimir Vladimirovitsj, maar ik vind dat ik deze keer een A heb verdiend. Als ik op 24 juni niet op onze Wagnerleider had ingepraat, dan had het in Moskou onrustig kunnen worden. En als het eenmaal rommelt in een dictatuur, dan kan het snel gaan. Rust en stabiliteit zijn in dit systeem altijd louter façade. Zodra die façade barst, zie je hoeveel chaos, gekonkel en verraad eronder zit. In democratieën is het precies andersom.’

Poetin: ‘Sinds wanneer heeft een oude kolchozbaas verstand van dat soort zaken?’

Loekasjenko: ‘Sinds jij me Dictator voor beginners aanraadde. Als je dat leest, ga je allerlei patronen herkennen. Het maakt niet zoveel uit of een dictator hoog- of laagopgeleid is: mensen die nooit correctie behoeven omdat ze overal verstand van hebben, die bestaan niet. De kern van goed bestuur is tegenspraak, hindermacht, correctie.

‘De kern van dictatuur daarentegen is een onvermogen jezelf onder kritiek te stellen. Hoe langer een dictator er zit, hoe groter zijn intolerantie voor tegenspraak, hoe kleiner het aantal mensen dat in zijn bijzijn feiten benoemt. Bepaalde twitteraars in democratieën prijzen de daadkracht van dictators, maar daadkracht zonder hindermacht is al te vaak een successie van ongecorrigeerde fouten, zie jouw speciale militaire operatie.

‘Hoe langer een dictator er zit, hoe meer profiteurs, charlatans en criminelen in zijn bestuur. Wat die groepen delen, is hun gebrek aan loyaliteit. Zodra de dictator wankelt, laten ze hem vallen. Daar zijn veel historische voorbeelden van. Milovan Djilas stelde: ‘Elke dictator eindigt op de vuilnisbelt van de geschiedenis.’’

Poetin: ‘Dan eindig jij daar zelf ook een keer, Aleksandr Grigorjevitsj Loekasjenko.’

Loekasjenko: ‘Ik ben geen zelfstandig dictator meer, ik ben tegenwoordig jouw zetbaas. Ik hoor bij de opportunisten die hun hachje willen redden. Als het met jou verkeerd afloopt, wordt mijn volgende functioneringsgesprek misschien wel afgenomen door Prigozjin.’

Prigozjin: ‘Ik verheug me er nu al op!’