Elke 18-plusser kan zich vanaf 21 juni melden voor Janssen-vaccin (en is dan na één prik klaar)

Personeel van het Erasmus MC in Rotterdam wordt half mei gevaccineerd met het Janssen-vaccin. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het vaccin van Janssen is sinds vorige week bijna volledig uit de Nederlandse vaccinatiestrategie gehaald, omdat de mRna-vaccins van Pfizer en Moderna een iets hogere bescherming, en iets minder bijwerkingen kennen. Zo zijn er gevallen bekend van ernstige trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes, dezelfde bijwerking die eerder de inzet van AstraZeneca zeer stevig inperkte. Die bijwerking komt bij Janssen wel minder vaak voor, in Nederland heeft bijwerkingencentrum Lareb deze nog niet geconstateerd.

Maar de prikken van Janssen zijn volgens de Gezondheidsraad nog altijd wel effectief en veilig om in te zetten. Minister Hugo de Jonge liet daarom afgelopen week al meermalen weten dat hij zinspeelde op een manier om het Janssen-vaccin aan te bieden, aan diegenen die een voorkeur hadden voor die ene prik.

Geïnteresseerden kunnen vanaf de week van 21 juni bellen met een speciaal Janssen-vaccinatie-telefoonnummer, dat later bekend zal worden gemaakt. Het gaat om mensen die dan nog geen uitnodiging hebben gehad voor een mRna-vaccin – dat zullen er weinig zijn – of mensen die hun al bestaande prikafspraak willen ruilen voor een Janssen-prik.

Geen onbeperkte voorraad

De voorraad is zeker niet onbeperkt. In de week van 21 juni gaat het om 75 duizend prikken, de week erna om 125 duizend doses. Meer zullen dat er in juni ook niet worden: het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft besloten dat een grote hoeveelheid vaccins, afkomstig uit de fabriek in Baltimore waar medewerkers eerder grote fouten maakten, niet mag worden vrijgegeven.

Waarschijnlijk komt in elke GGD-regio – er zijn er 25 in Nederland – één locatie waar de prikken zullen worden gezet, maar die details moeten nog verder worden uitgewerkt.

GGD’en zullen iets meer tijd moeten inruimen voor een prik met het Janssen-vaccin. Medewerkers zullen de prikwilligen wijzen op de zeldzame kans op een bijwerking en de iets mindere werking ten opzichte van de vaccins van Pfizer en Moderna en om toestemming vragen de prik te zetten. Deze procedure is nodig om te voldoen aan de spelregels van ‘informed consent’.

Met deze nieuwe prikmogelijkheid verruimt het ministerie de mogelijkheid van keuzevrijheid in de vaccinatiecampagne. Lange tijd was het adagium: ‘prikken wat de pot schaft’, maar dat laat het ministerie langzaam maar zeker los. Eerder konden AstraZeneca-weigeraars tussen de 60 en 65 jaar al een afspraak maken voor een mRna-vaccin, nu kan in principe elke 18-plussers actief kiezen voor het in Leiden ontwikkelde vaccin.

Hoeveel mensen daar gebruik van zullen maken, is nog maar de vraag. Er zijn inmiddels al zo’n 11,5 miljoen prikken gezet. Het RIVM hoopt dat mogelijk al eind volgende week alle 18-plussers een vaccinatieafspraak hebben kunnen inplannen. Toch: toen deze week de stroom uitviel in een vaccinatielocatie in Nieuwegein, en geïnteresseerden langs konden komen voor het Janssen-vaccin, stonden er binnen no-time lange rijen.